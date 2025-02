TIM entra nel mercato dell’energia con l’offerta TIM Energia in collaborazione con Axpo Italia

L’iniziativa prevede energia 100% rinnovabile certificata e due opzioni tariffarie: Flex, con prezzo indicizzato, e Fix, con prezzo bloccato per 24 mesi. L’iniziativa rientra nella strategia di TIM per ampliare i servizi alle imprese

Il gruppo TIM amplia il proprio raggio d’azione e debutta nel settore delle utility con il lancio di TIM Energia, un’offerta di fornitura elettrica rivolta a commercianti, professionisti e piccole e medie imprese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Axpo Italia S.p.A., filiale italiana del gruppo svizzero Axpo, attivo in 40 mercati internazionali e specializzato nello sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili.

L’offerta TIM Energia si distingue per la fornitura di energia certificata al 100% da fonti rinnovabili, grazie alle Garanzie d’Origine rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici. Il servizio si propone come una soluzione semplice e competitiva per le aziende interessate a una gestione energetica più sostenibile.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia ‘Customer Platform’ di TIM, volta a diversificare l’offerta per le imprese con servizi ad alto valore aggiunto. Oltre a connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e IoT, TIM affianca ora le aziende anche nella scelta di soluzioni energetiche in linea con le esigenze di sostenibilità e ottimizzazione dei costi.

I clienti TIM Energia potranno optare tra due tipologie di offerte: ‘Flex’, con prezzo indicizzato in base all’andamento del mercato, e ‘Fix’, che garantisce una tariffa bloccata per 24 mesi, offrendo maggiore stabilità economica. Per il lancio del servizio, è previsto uno sconto di 50 euro annui sulla bolletta per i nuovi clienti.

“Vogliamo che i nostri clienti ci considerino un partner sempre più importante, che offre servizi ad alto valore aggiunto, in grado di supportarli nel business di tutti i giorni – ha dichiarato Andrea Rossini, chief consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM -. Con questo accordo al fianco di Axpo entriamo nel mercato dell’energia con soluzioni pensate per le piccole e medie imprese. Questa partnership ci permetterà di offrire non solo le migliori soluzioni di connettività e tecnologie, ma anche un servizio su misura dedicato all’energia proveniente da fonti sostenibili, che le aiuti ad affrontare con successo le sfide del mercato”.

Ivanhoe Romin, general manager di Axpo Italia, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “L’ingresso di TIM nel mercato dell’energia elettrica rappresenta un momento significativo per Axpo in Italia. La nostra esperienza ci consente di offrire soluzioni flessibili che rispondono alle esigenze delle imprese, contribuendo alla loro competitività in un contesto di mercato sempre più dinamico”.

Con questa iniziativa, TIM rafforza la propria presenza nel settore delle piccole e medie imprese, estendendo il proprio supporto anche alla gestione dell’energia per attività commerciali, studi professionali, uffici, bar e ristoranti.

