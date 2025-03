Sparkle, Gold Data e Liberty Networks affidano a SubCom la realizzazione del sistema di cavi sottomarini MANTA

Sparkle, Gold Data e Liberty Networks – i partner di MANTA, innovativo sistema di cavi sottomarini che collegherà il Messico e gli Stati Uniti con l’America Centrale e Latina – annunciano che SubCom si è aggiudicata la progettazione, la produzione e l’installazione di MANTA è che il “Contract in Force” (CIF) è entrato in vigore oggi. MANTA mira a migliorare il flusso di traffico nella regione, fornendo percorsi a banda larga e bassa latenza che collegano i principali hub di Città del Messico, Querétaro, Bogotá e Panama City con gli Stati Uniti, utilizzando i nuovi punti di approdo a Veracruz (Messico) e San Blas (Florida).

SubCom produrrà il cavo in fibra ottica e altri componenti ottici per il sistema MANTA presso il suo campus di Newington (NH, USA), utilizzando le specifiche “Open Cable” e supportando fino a 22 Tb/s per coppia di fibre (FP). Tutti e tre i partner del consorzio avranno accesso alla porzione settentrionale di MANTA, che collega gli USA al Messico, mentre Sparkle si unirà a Liberty Networks nella porzione meridionale, con accesso a Panama e Colombia.

“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo significativo nella realizzazione del sistema di cavi sottomarini MANTA”, hanno dichiarato congiuntamente Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, Renato Tradardi, AD di Gold Data e Ray Collins, SVP di Infrastructure e Corporate Strategy di Liberty Latin America. “Con questa nuova infrastruttura operativa, MANTA risponderà alla crescente domanda di connettività ad alta velocità migliorando l’interconnessione tra data center in tutta l’America. Fornendo una rete robusta e affidabile, MANTA giocherà un ruolo cruciale nell’accelerare l’innovazione digitale, potenziare le imprese e sostenere la prossima generazione di progressi tecnologici”.

Con una lunghezza stimata di 5.400 km, MANTA consiste in un segmento principale fino a 18 coppie di fibra, che collega San Blas (Florida) a Cartagena (Colombia) con diramazioni verso Veracruz (Messico), North Miami (Florida), Cancún (Messico), María Chiquita (Panama), oltre a un’unità di diramazione predisposta per la futura espansione del traffico verso le Isole Cayman.

“SubCom è onorata di fornire e implementare MANTA, che offrirà una nuova rotta dati affidabile e resiliente in una regione con una domanda crescente di connettività“, ha dichiarato David Coughlan, amministratore delegato di SubCom. “Le nostre capacità come fornitore di tecnologia avanzata, produttore di alta qualità e partner di implementazione sicuro ed efficiente saranno pienamente dimostrate in questo progetto. Siamo entusiasti di realizzare la visione dei nostri partner e di rendere MANTA una realtà”.