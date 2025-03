Tim è tra le aziende vincitrici del premio Minerva

Il riconoscimento, promosso da Unindustria e Federmanager Roma, è rivolto alle imprese associate impegnate in percorsi e azioni per la valorizzazione della cultura manageriale femminile nel mondo dell’impresa

Tim è le aziende vincitrici del premio Minerva con il progetto “La Parità non può aspettare”, che mette al centro l’impegno dell’azienda per il superamento del gender gap.

Il riconoscimento, promosso da Unindustria e Federmanager Roma, è rivolto alle imprese associate impegnate in percorsi e azioni per la valorizzazione della cultura manageriale femminile nel mondo dell’impresa.

A ritirare il premio Maria Enrica Danese, direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM.“La parità di genere avanza troppo lentamente. Dopo aver lanciato alcuni programmi, realizzato azioni, fissato e raggiunto obiettivi, per noi è arrivato il momento di mettere l’accento sull’urgenza di realizzare un cambiamento più significativo, non lineare. Per farlo bisogna mettere in luce il ritardo e generare consenso su questo”, commenta Danese. “È così che abbiamo deciso di lanciare il messaggio La Parità non può aspettare, messo al centro di nostre campagne e diventato anche il titolo di un podcast molto ascoltato. Noi aziende, insieme alle istituzioni, possiamo fare la differenza creando opportunità reali e valorizzando il talento senza distinzioni”.

*