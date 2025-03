Sharesub arriva in Italia: la piattaforma fintech che taglia i costi degli abbonamenti digitali

Sharesub, la piattaforma fintech francese leader nella condivisione di abbonamenti digitali, arriva in Italia. Grazie a un sistema sicuro e legale, permette di ridurre i costi di servizi come Netflix, Spotify, DAZN e molti altri

La startup francese Sharesub, leader nel settore del co-abbonamento in Europa, sbarca in Italia con una soluzione innovativa per ridurre i costi degli abbonamenti digitali. Grazie a un sistema sicuro e legale, la piattaforma consente agli utenti di condividere spese su servizi di streaming, musica, informazione e altro ancora.

Abbonamenti digitali: un costo sempre più elevato

Dai film alle serie TV, dalla musica allo sport, gli abbonamenti alle piattaforme digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana. Tuttavia, il loro costo incide sempre più sui bilanci familiari. Secondo una ricerca condotta da Sharesub, la spesa media annua per i servizi digitali ammonta a 600 euro in Italia, 780 euro in Francia, 814 euro nel Regno Unito, 720 euro in Spagna e 684 euro in Germania.

Con l’aumento dei prezzi dei principali servizi – tra cui Netflix, DAZN, Spotify, Amazon Prime e Disney+ – molti utenti cercano alternative per risparmiare senza rinunciare ai propri contenuti preferiti.

Come funziona Sharesub?

Nata nel 2020 e attiva in 33 paesi, Sharesub offre una soluzione intelligente e accessibile per la condivisione degli abbonamenti. Attraverso un’interfaccia intuitiva, gli utenti possono suddividere i costi di servizi digitali come:

Streaming video : Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN

: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN Musica : Spotify, YouTube Premium, Deezer

: Spotify, YouTube Premium, Deezer Informazione e cultura : Readly, giornali online

: Readly, giornali online Strumenti educativi e software: Duolingo, Microsoft 365, Dropbox

Grazie a questa piattaforma, il co-abbonamento diventa un’opportunità per accedere a più servizi senza pesare eccessivamente sul budget. Non è più necessario inseguire amici e familiari per i rimborsi: Sharesub gestisce in modo automatico e sicuro il ciclo di vita degli abbonamenti e dei pagamenti.

Un modello di condivisione legale e sicuro

“La nostra missione è rendere l’intrattenimento e la cultura accessibili a tutti, offrendo un sistema semplice, sicuro e conforme alle normative”, ha dichiarato Jean-Brice de Cazenove, fondatore e CEO di Sharesub.

Oltre a rappresentare un risparmio significativo, il modello proposto da Sharesub contribuisce a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai contenuti digitali. Grazie alla condivisione regolamentata e alla gestione centralizzata dei pagamenti, la piattaforma elimina le difficoltà legate alla divisione delle spese, offrendo un’alternativa smart e conveniente per gli utenti di tutta Europa.

Con l’arrivo in Italia, Sharesub si propone quindi di rivoluzionare il mercato degli abbonamenti digitali, rendendo la condivisione più semplice, trasparente e vantaggiosa per tutti.