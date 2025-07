Dispositivi di protezione individuale: una presenza essenziale negli ambienti di lavoro

Garantire la massima sicurezza sul lavoro significa agire al fine di prevenire possibili incidenti e malattie professionali. La sicurezza non solo tutela la salute di chi lavora, ma è capace anche di incrementare la produttività aziendale. Non attribuirle la giusta importanza può avere conseguenze gravi, per i lavoratori come per le aziende: queste ultime rischiano di dover affrontare costi aggiuntivi o di veder compromessa la propria immagine in caso di incidente. In questo ambito assumono un’importanza cruciale i DPI, acronimo di “Dispositivi di Protezione Individuale”. Analizziamo nel dettaglio cosa sono e quali funzioni svolgono.

Cosa sono i DPI e perché sono fondamentali

Quando si parla di DPI si fa riferimento a quelle attrezzature destinate ad essere indossate (o tenute) dai lavoratori per proteggerli da uno specifico rischio, o da più rischi, che rischierebbero di minacciarne la sicurezza o la salute. Questo è quanto emerge dalla lettura dell’Art.74 del D.Lgs 81/2008, che include tra i dispositivi di protezione individuale anche i complementi e gli accessori aventi il medesimo scopo.

Spetta all’allegato VIII del medesimo decreto classificare i DPI in base alla parte del corpo che si prefiggono di proteggere. Se a tutelare la testa sono elmetti e caschi protettivi, occhi e viso traggono beneficio dall’uso di occhiali, schermi adattivi e visiere. Per l’udito possono essere impiegate cuffie e inserti auricolari, mentre le vie respiratorie sono protette con appositi dispositivi filtranti e isolanti, oppure attraverso facciali filtranti. Hanno l’obiettivo di proteggere arti superiori, corpo e arti inferiori, rispettivamente, guanti, abbigliamento protettivo, giubbotti ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche. Ad evitare pericolose cadute dall’alto, infine, sono sistemi di arresto caduta e imbracature.

Il D.Lgs. 81/2008 ha il compito di stabilire obblighi e requisiti in tema DPI. Incentrando l’attenzione su questi ultimi, devono risultare adatti ai rischi che intendono prevenire, essere adeguati alle condizioni che caratterizzano il luogo di lavoro e alle esigenze di salute o ergonomiche dei lavoratori, ma anche sapersi adattare alle necessità di chi li utilizza.

Per rispettare il requisito dell’ergonomia, chi progetta i DPI deve essere in grado di realizzare dispositivi confortevoli da indossare e che non provochino disagio o stress fisico. Da segnalare è anche il requisito della compatibilità che implica come, impiegando più dispositivi, questi debbano risultare compatibili tra loro pur mantenendo integra l’efficacia di ciascun DPI.

DPI e sicurezza sul lavoro: scelta consapevole e accessibilità online

Esistono dei settori all’interno dei quali, nonostante le precauzioni adottate, non è possibile eliminare qualsiasi rischio. Ciò accade quando chi lavora è tenuto a compiere attività in luoghi dove sono presenti sostanze pericolose, a utilizzare macchinari pesanti o, comunque, ad esporsi ad ambienti a rischio incendio o esplosione. Tra i settori caratterizzati da rischi non eliminabili rientrano quello chimico, edile, il settore delle energie (dove compaiono impianti ad alta tensione, materiali infiammabili e gas), agricolo e del trasporto.

Anche e soprattutto in questi contesti i DPI svolgono un ruolo prezioso, riducendo significativamente i rischi a cui è possibile incorrere. Oggigiorno reperire tali dispositivi è ancora più semplice grazie alla possibilità di procedere al loro acquisto online, sia su piattaforme generaliste che su siti specializzati. Prima di effettuare l’acquisto è comunque essenziale accertarsi che i prodotti presenti all’interno del sito siano certificati e affidabili.

Uno dei vantaggi associati agli acquisti in Rete è la presenza di prezzi in genere più convenienti rispetto a quelli applicati dai negozi tradizionali. Al contempo, diverse realtà attive sul Web, a partire da grandi piattaforme di e-commerce come Amazon, sono abituate a concedere offerte e a rilasciare codici sconto all’utenza. Proprio Amazon, azienda nata nello Stato di Washington, ha nelle promozioni vantaggiose e nel frequente ricorso ai coupon due elementi che hanno contribuito in modo non indifferente alla sua popolarità rendendolo uno degli e-commerce più amati ed utilizzati a livello mondiale.

L’esistenza di tali opportunità di risparmio di Amazon disponibili in rete si rivela utile a chi è alla ricerca di DPI certificati ma non desidera sostenere una spesa eccessiva. L’accessibilità di questi prodotti essenziali per la sicurezza sul lavoro consente infatti ad un numero sempre più alto di aziende, e di lavoratori, di tutelare la propria attività con articoli di qualità. Questo sempre con un occhio di riguardo verso il risparmio e la convenienza, due fattori che rendono possibili gli acquisti nel sito senza compromettere il budget personale.

Prevenire gli infortuni adottando buone pratiche e sviluppando la cultura della sicurezza

I DPI rivestono grandissima importanza in qualunque settore, rendendo il lavoro più sicuro. Ma, al di là di questa tipologia di articoli, per ridurre il rischio di infortuni è possibile adottare ulteriori precauzioni. Se un’attenta valutazione dei rischi permette di identificare e analizzare i pericoli sui luoghi di lavoro, formare il personale dà modo a chi lavora di capire quali siano i rischi legati ad uno specifico lavoro e quali misure di prevenzione si rivelino più utili. Altrettanto importante è comprendere come utilizzare correttamente i DPI e come effettuare la manutenzione. Quest’ultima, ad esempio, implica l’adozione di controlli periodici, una corretta pulizia e il ricorso a eventuali riparazioni e sostituzioni. Necessario è anche assicurare il massimo ordine nei luoghi di lavoro, verificabile attraverso un monitoraggio regolare. Perché un ambiente di lavoro sia sicuro, sostenibile e produttivo non può essere trascurata la cultura della sicurezza.

Occorrerebbe anche promuovere un approccio proattivo alla sicurezza, volto a coinvolgere i dipendenti con l’obiettivo di minimizzare il rischio di infortuni, aumentando la produttività e migliorando il benessere dei lavoratori. Ovviamente, le misure da adottare devono essere personalizzate tenendo conto del contesto lavorativo: non è detto che quanto utile per un’azienda operante nel settore dell’edilizia lo sia anche per gli operatori attivi nella sanità o nel comparto logistico.

Indicare tra i vari DPI quali siano i più diffusi non è possibile, in quanto il loro utilizzo è legato sia alla tipologia di lavoro effettuato che ai rischi cui i lavoratori sono esposti. Quel che è certo è che tali strumenti sono fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e privo di pericoli.