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telecomunicazioni

Gigi D’Alessio e Massimo Lopez nel nuovo episodio del fortino

di redazione
18 Maggio 2026

Nuovo appuntamento con la campagna ‘Il Fortino’, il format narrativo che offre una lettura attuale del celebre concept di ‘Una telefonata allunga la vita’, valorizzando le connessioni, i servizi e i contenuti di intrattenimento che caratterizzano le offerte del Gruppo.

Gigi D’Alessio e Massimo Lopez tornano in scena, impegnati in un audace piano di fuga. A guidarli, questa volta, non è l’istinto, ma le offerte di TimVision che includono tutto Netflix, come la serie ‘Berlino e la dama con l’ermellino’, nuovo capitolo dell’universo de La Casa di carta.

TimVision è la piattaforma più completa sul mercato italiano, un aggregatore di contenuti che offre l’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e il calcio nazionale e internazionale – grazie a partnership con i principali player del settore – dove la qualità costante della rete TIM, e l’affidabilità del servizio diventano elementi decisivi.

La qualità costante della connessione raccontata nello spot trova riscontro anche nelle analisi indipendenti di Opensignal, – punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività – che collocano TIM al primo posto in Italia per la qualità costante della rete fissa e mobile. Un indicatore che misura la capacità della rete di garantire prestazioni costanti nelle attività digitali quotidiane: dalla navigazione allo streaming, fino ai servizi più avanzati*. La campagna è on air sulle principali emittenti TV nazionali ed è supportata da un piano media integrato che include video strategy, digital, social media e materiali BTL a supporto della rete commerciale.

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