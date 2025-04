Intesa Sanpaolo lancia la prima missione 2025 a Dubai con 15 PMI italiane

Intesa Sanpaolo ha avviato la prima missione internazionale del 2025 rivolta alle piccole e medie imprese italiane, con un’iniziativa che ha coinvolto 15 aziende operanti nei settori del food-agritech e del Sistema casa. L’iniziativa, promossa dalla divisione Banca dei Territori sotto la guida di Stefano Barrese, si è svolta a Dubai con l’obiettivo di rafforzare la competitività del made in Italy nei mercati internazionali.

Le imprese partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane e caratterizzate da una forte vocazione all’export, hanno preso parte a una serie di incontri e attività di networking per esplorare nuove opportunità di business negli Emirati Arabi Uniti. L’iniziativa si inserisce in un contesto economico globale complesso, segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, che spinge le aziende italiane a cercare nuovi mercati.

Durante l’evento, sono stati presentati gli accordi di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e tre principali attori del sistema pubblico per l’internazionalizzazione: Simest, Sace e ICE. Le intese mirano a facilitare l’accesso al credito, favorire gli investimenti all’estero e promuovere l’eccellenza italiana attraverso strumenti operativi e sinergie istituzionali.

Accordi strategici per l’internazionalizzazione

Con Simest, sono stati siglati due accordi: uno per sostenere i progetti di investimento delle PMI con finanziamenti agevolati, anche in forma di contributo a fondo perduto; l’altro per favorire la partecipazione congiunta al capitale di società estere, con l’obiettivo di agevolare investimenti diretti in Paesi extra-UE.

Con Sace, Intesa Sanpaolo ha aderito a iniziative volte a migliorare l’accesso al credito tramite strumenti come la garanzia Sace Growth e il Master Risk Participation Agreement, utili per sostenere le esigenze di capitale e garantire l’acquisizione di nuove commesse.

L’accordo con ICE prevede invece un programma articolato di attività congiunte: dalla formazione alla consulenza, dalla promozione attraverso eventi internazionali fino all’assistenza diretta tramite gli uffici ICE all’estero.

Presenza globale e supporto operativo

La missione a Dubai si inserisce in una strategia più ampia di Intesa Sanpaolo, che punta a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso una rete presente in circa 40 Paesi, con il supporto di hub corporate, uffici di rappresentanza e partnership strategiche. Solo nel 2024, la banca ha organizzato oltre 30 eventi informativi sui mercati esteri, coinvolgendo circa 2.000 imprese.

Oltre al supporto diretto, il servizio Business Strategy della Banca dei Territori mette a disposizione un network di oltre 100 consulenti esterni specializzati in vari ambiti legali, societari e fiscali, già utilizzato da oltre 2.500 aziende.

Le aziende italiane coinvolte nella missione

Alla missione hanno partecipato 15 PMI: Cooperativa Ceramica d’Imola (Imola), Farmaflor Group (CN), Fpd (SA), Geocart (PZ), Gruppo Buoninfante (SA), I veri sapori dell’Etna (CT), Krill Design (MI), Mancusa Vincenzo & C. (AG), Master Italy (BA), Oropan (BA), Pastificio Riscossa (BA), Promemoria (LC), Rega Food (NA), Saporiti Italia (VA), Thermokey (UD).

L’ufficio ICE di Dubai ha coordinato gli incontri tra le aziende italiane e gli operatori locali dei settori agroalimentare e arredo-casa. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle istituzioni italiane in loco, tra cui l’Ambasciatore Lorenzo Fanara e il Console Generale Edoardo Napoli.

Tra i partner intervenuti: Barbara Cimmino (Confindustria), Giovanni Bozzetti (EFG Consulting), Marco Cantalamessa (Simest), Valerio Soldani (ICE Dubai), Ciro D’Aquino (SACE), oltre a rappresentanti di Intesa Sanpaolo come Anna Roscio e Luca Pietrantoni.

L’incontro con il Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah Al Marri, ha rappresentato uno dei momenti di maggiore rilevanza istituzionale della missione.

Barrese: “PMI italiane protagoniste sui mercati internazionali”

Stefano Barrese ha sottolineato come la strategia di internazionalizzazione di Intesa Sanpaolo punti a consolidare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri: “Vogliamo essere partner globali delle nostre 45.000 PMI clienti, cui abbiamo già erogato 10 miliardi di euro per export e investimenti. In un contesto globale complesso, il nostro obiettivo è accompagnarle nella diversificazione e nello sviluppo internazionale.”