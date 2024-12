Fondazione Intesa Sanpaolo: borse di studio 2024 per dottorati e progetti di inclusione sociale

Premi per la disabilità e progetti innovativi

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Fondazione ha premiato cinque tesi di laurea magistrale orientate al miglioramento delle condizioni di vita per le persone con disabilità. I progetti, provenienti dagli atenei di Torino, Palermo e Politecnico di Milano, hanno esplorato ambiti come Design, Management e Urbanistica, assegnando un totale di 15 mila euro.

Risultati e investimenti per il 2024

A 17 anni dalla nascita, la Fondazione ha erogato quasi 36 milioni di euro per sostenere borse di studio, progetti di solidarietà e mense per i bisognosi. Solo nel 2024 sono stati deliberati interventi per oltre 3,4 milioni di euro, di cui 560 mila euro destinati all’inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso 15 progetti del Terzo Settore.

Il presidente Claudio Angelo Graziano ha dichiarato: “La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico, nata nel 2008, è uno dei pilastri del sistema integrato di welfare del Gruppo ed è focalizzata sul diritto allo studio e su progetti di solidarietà verso chi si trova in una situazione di difficoltà. Quest’anno abbiamo voluto caratterizzare ulteriormente le iniziative, legandole a una tematica contenitore, la “Bellezza”, come mezzo che può migliorare noi stessi e la società, preparando il terreno per un futuro più interattivo, consapevole e inclusivo. Con questo nuovo sostegno ai dottorati di ricerca in discipline umanistiche, la Fondazione vuole focalizzare l’attenzione nei confronti della ricchezza della nostra cultura che, oltre ad essere una grande eredità, può costituire anche un’importante opportunità di crescita e sviluppo professionale futuro per i giovani. Abbiamo inoltre confermato l’interesse sul tema della disabilità per promuovere presso gli atenei statali studi e ricerche sull’argomento con l’obiettivo di far crescere sensibilità e consapevolezza culturale su questa importante tematica”.

La Fondazione rinnova il suo impegno verso il diritto allo studio e il sostegno alle comunità, confermando iniziative che puntano a creare opportunità e migliorare il benessere sociale.

Foto di copertina Claudio Graziano, Presidente Intesa Sanpaolo ente filantropico (c) Maurizio Tosto