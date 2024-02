La Russia aggira le sanzioni: i sei consoli spagnoli

8 Febbraio 2024

Serie di articoli sul sistema russo di aggiramento delle sanzioni – già pubblicati:

Introduzione: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/maksim-reshetnikov-rosimushchestvo-e-gli-altri-cosi-la-russia-usa-le-sanzioni/

Cipro: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/la-russia-aggira-le-sanzioni-georgios-prodromou-e-cipro/

Italia: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/la-russia-aggira-le-sanzioni-vincenzo-trani-e-litalia/

Lussemburgo: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/la-russia-aggira-le-sanzioni-patrick-hansen-e-il-lussemburgo/

Libia e Malta: https://www.glistatigenerali.com/medio-oriente_russia/haftar-la-spia-che-venne-dal-freddo/

Montenegro: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/la-russia-aggira-le-sanzioni-boro-dukic-e-il-montenegro/

Norvegia: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/la-russia-aggira-le-sanzioni-lars-wenaas-e-la-norvegia/

Olanda: https://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_macroeconomia/la-russia-aggira-le-sanzioni-constantijn-van-vloten-e-lolanda/

Recentemente, il consorzio internazionale dei giornalisti indipendenti ICIJ ha pubblicato una relazione sui 500 consoli onorari russi più attivi nella campagna propagandistica contro l’Ucraina e l’Occidente e nella ricerca e consolidamento di relazioni commerciali tese ad aggirare le sanzioni economiche decise contro Mosca – se necessario, anche svolgendo attività criminose[1]. Più e grande e potente è un paese, più imponente è l’investimento finanziario, politico e diplomatico della Russia – specialmente in paesi come la Spagna, con cui da quasi cento anni regna un gelo profondo a causa dello scandalo dell’Oro di Mosca: 510 tonnellate d’oro (quasi i tre quarti dei depositi spagnoli), trafugati da sede del Banco de España nella calle de Alcalá di Madrid, trasferiti di soppiatto in Russia e mai restituiti[2].

Nonostante il fatto che le relazioni diplomatiche tra i due paesi siano riprese nel dicembre del 1991, dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica[3], nei giorni successivi all’invasione dell’Ucraina Madrid è stata una delle capitali che ha applicato con maggiore severità le sanzioni contro Mosca, iniziando dai sequestri dei panfili e delle proprietà immobiliari degli oligarchi russi[4], e finendo con l’espulsione di 25 diplomatici russi dal territorio spagnolo[5]. Ma Mosca non ha accettato questa situazione senza reagire e, già durante l’invasione della Crimea, aveva invitato “osservatori indipendenti” spagnoli a testimoniare la regolarità del referendum che ha consegnato Sebastopoli alla Federazione Russa[6].

La difesa degli interessi diplomatici ed economici russi nella Penisola Iberica è divenuta un’assoluta priorità per il Cremlino, che ha nominato sei consoli nelle maggiori città del paese[7]. Sono state scelte personalità importanti, in grado di reggere la pressione cui sono sottoposti da una stampa ed un parlamento apertamente ostili, cui sono stati aggiunti dei consoli onorari, che sono l’epicentro dell’azione finanziaria russa in Spagna (nonostante le sanzioni): il più noto è Pedro Mouriño Uzal, l’uomo d’affari che ha cercato di commercializzare e produrre il vaccino russo Sputnik V in Spagna, e che ha aperto un consolato a Vigo (Galizia) nel giugno 2021[8]. Gli altri sono Gonzalo Parada Santana (nelle isole Canarie), Maria Esther Morell García (in Andalusia), Pedro José Ballvé Lantero (Castiglia e León), Ramón Congost Vallés (Comunità Valenciana) Sebastià Roig i Montserrat (Isole Baleari)[9]. A costoro Mosca consiglia di non rilasciare dichiarazioni sulla guerra e di limitare i propri compiti al servizio dei russi in Spagna e alla promozione economica e culturale del Paese. Secondo Mosca, queste persone non sono pagate e “sono autonome” in questioni politiche[10].

Pedro Mouriño Uzal

È stato nominato console onorario russo nella Comunità Autonoma di Galizia il 21 settembre del 2020, una nomina firmata personalmente da Sergey Lavrov, il Ministro degli Esteri russo[12], ma lui si sta preparando da oltre un decennio a questo incarico, scelto considerando che in Galizia (Vigo e La Coruña) vivono centinaia di cittadini russi, quasi tutti facoltosi. Prima ancora della sua elezione, Mouriño ha visitato la Russia ed ha preso contatti per poter allargare la cerchia dei capitali russi attratti dalla bellezza delle coste e dal favorevole regime fiscale[13].

Appassionato di questioni internazionali, fino a quando il canale non è stato oscurato a causa dei suoi contenuti falsi e violenti, Mouriño è stato un richiestissimo commentatore politico del canale TV Russia Today[14], ovvero il canale della propaganda più violenta del Cremlino, che sostiene le tesi dell’estrema destra suprematista americana ed europea, come anche diverse teorie complottiste[15], anche le più estreme come quelle della setta QAnon[16]. Mouriño stesso si dichiara “spagnolo di nascita, ma russo nel cuore”[17].

Nonostante questo, Mouriño ha ottimi rapporti con molti funzionari dello Stato[18] e con esponenti di spicco del Partito Popolare (come il deputato di Pontevedra, Diego Gago, o Pablo Casado, ex presidente del Partito Popolare spagnolo[19]), nel quale ha militato in gioventù[20]. Nel gennaio del 2021 è stato nominato presidente del Circolo degli imprenditori di Vigo (Círculo de Empresarios de Vigo, è stato in carica per circa un anno[21]) e successivamente presidente dell’esclusivo fondo di investimento Club Financiero SA (gennaio 2021-aprile 2022)[22], tempo trascorso ad investire nell’interscambio finanziario tra la Russia e la Galizia, costruita proprio partendo dalle sue vecchie amicizie di partito[23].

Nel 2008 Pedro ha collaborato all’organizzazione di una conferenza insieme all’ex primo ministro José María Aznar. Sotto l’egida nominale del “Forum ispano-russo”, a quell’incontro hanno partecipato anche l’ambasciatore russo, un rappresentante della compagnia petrolifera Gazprom e due politici madrileni: David Erguido, allora consigliere del Consiglio comunale di Madrid, e Percival Manglano, allora ministro dell’Economia e delle Finanze della Comunità di Madrid. Dieci anni dopo, Mouriño è stato lo sponsor dell’elezione dell’estremista conservatore ed antiabortista Pablo Casado alla guida del Partito Popolare[24]. I suoi contatti in Russia risalgono addirittura agli anni in cui studiava gestione aziendale e commercio estero all’università[25].

È il fondatore ed il CEO di IberAtlantic Global Corporation SL[26], una società finanziaria e promotrice di fondi di investimento in Russia fondata nel 2014 a Vigo, e dirige uno studio legale, un gruppo di consulenze in comunicazioni aziendali e una società che svolge consulenze in progetti immobiliari[27]. Nel 2019 IberAtlantic ha fatturato circa 300’000 Euro[28]. In precedenza, Mouriño ha gestito la società immobiliare Esppor Ogic SL, che nel 2008 è stato il maggiore sponsor della sua candidatura alle primarie del Partito Popolare a Santiago de Compostela[29].

Fino al 2006 ha diretto una piccola casa editrice, la TDM Premiere Editions[31], e poi è rimasto nel mondo dell’informazione: è il CEO di Mediasiete Corporation and PR Consulting SL, una società di consulenza per la comunicazione, ed è l’esperto per media e relazioni istituzionali di Lupicinio International Law Firm[32]. Costituita con un capitale sociale di tremila euro e con sedi a Madrid, Valladolid, Bilbao, Vigo, Dubai e L’Avana, Lupicinio offre diversi servizi legali grazie uno staff importante, come ad esempio l’ex alto funzionario della Xunta de Galicia, Jose Norberto Uzal Tresandi[33], implicato in una “presunta frode sugli idrocarburi” su cui sta indagando la Corte Nazionale[34]. Dall’ottobre del 2023 è responsabile della Spagna e Portogallo nell’Alleanza internazionale per i progetti strategici “BRICS Alliance”[35].

Lupicinio International Law Firm è l’intermediario dell’ex-direttore generale della compagnia petrolifera statale della Guinea Equatoriale (GEPetrol SA) Antonio Oburu Ondo, che nel 2023 è stato nominato il Ministro delle Miniere e degli Idrocarburi[36], ed è il principale consulente finanziario del dittatore Teodoro Obiang Nguema Mbasogo[37]. Secondo i documenti dei “Pandora Papers”, costui gestisce un sistema finanziario offshore grazie alla sua Rodexkia Investments Ltd. Tortola, costituita nelle Isole Vergini e diretta dalla sorella, Asunción. Oburu Ondo è considerato una delle persone più ricche della Guinea Equatoriale; precedenti inchieste giornalistiche lo hanno collegato, attraverso una sofisticata rete finanziaria offshore, al possesso di proprietà di lusso in Guinea Equatoriale, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Cipro[38].

I documenti dei “Pandora Papers” hanno permesso di individuare Pedro Mouriño Uzal come consulente legale, grazie ad un contratto fiduciario firmato da Asunción Mba Fernández, che lo ha nominato gestore dei fondi di Rodexkia Investments Ltd e la mediazione nell’acquisizione di una villa di lusso (600’000 dollari) nel Belize[39]. Mouriño dal 2016 partecipa agli incontri tra GEPetrol e la società portoghese AQ Financial Sociedade de Consultoría para Investimento SA, guidata da João Pedro Fonseca (un uomo d’affari portoghese coinvolto in diversi scandali finanziari negli Stati Uniti[40]), che organizza l’incontro tra GEPetrol e la controversa banca d’investimento russa, VTB Capital, al quale partecipa anche Pedro Mouriño con il suo studio legale, allo scopo di investire in tutta la penisola Iberica[41].

Insieme alla banca russa, Mouriño ha ottenuto il suo maggiore successo: durante la pandemia, dopo aver preso le distanze dalla politica di vaccinazione del governo di Pedro Sánchez, ha gestito la trattativa sul vaccino russo Sputnik V, che è stato accettato in Spagna dopo un incontro del febbraio 2021 con il ministro della Salute di Isabel Díaz Ayuso e l’assessore alla salute madrileno Enrique Ruiz Escudero[42]. Da allora i suoi clienti crescono di importanza, ed oggi lui tratta, in Spagna, per l’acquisto di gas e petrolio russo, nonostante le sanzioni[43].

Le operazioni commerciali sono intermediate dalla principale società di Mouriño, la IberAtlantic, che è associata al Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF[44]), creato nel 2011, che dipende dal governo di Putin e che commercializza il vaccino Sputnik e catalizza gli investimenti diretti nell’economia russa[45]. Visto che il Fondo non ha una presenza internazionale, ha cercato un certo numero di partner locali per le operazioni in diversi paesi[46]. Inoltre IberAtlantic è un partner regionale della Fondazione Roscongress[47], un ente governativo russo dedicato allo sviluppo del potenziale economico del Paese all’estero e alla promozione di opportunità di investimento in Russia[48].

Per quanto riguarda la Galizia, all’inizio del 2021 le autorità di Mosca erano molto interessate a produrre Sputnik nei laboratori che il gruppo biofarmaceutico Zendal, l’unica azienda autorizzata a produrre vaccini per la salute umana in Spagna, ha nella città di Pontevedra[50]. Anche Pedro Mouriño, con IberAtlantic, è incaricato di questa trattativa. Mouriño offre il farmaco a decine di potenziali acquirenti in tutta la Spagna, aggirando gli accordi europei per centralizzare gli acquisti, e definendo la politica europea di approvvigionamento dei vaccini come un “oligopolio al servizio di Pfizer e AstraZeneca”[51]. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) non approva il vaccino, e questo progetto fallisce: l’EMA limita l’approvazione dello Sputnik a causa della mancanza di dati clinici[52].

Ciò nonostante, per Mouriño l’operazione è un grande successo[53]: insieme allo Stato russo costituisce la holding IberoRussian Capital SL Pontevedra[54], e parallelamente registra diverse società commerciali, come la Gaberoun SL Vigo[55], la Mediasiete Publicaciones SA Coruña[56], la Esppor Ogic SL Pontevedra[57], la IberAtlantic Global Corporation SL Vigo[58]. La IberAtlantic crea nuove società commerciali in tutto il mondo, la cui identità viene mantenuta segreta in tutte le comunicazioni con il pubblico, mentre IberoRussian diventa il principale veicolo di investimento degli uomini d’affari russi nella penisola iberica – senza incorrere in alcuna sanzione[59].

Gonzalo Parada Santana

Le Isole Canarie sono da sempre importanti per la Russia. La prima joint-venture creata a Las Palmas è stata la Sovisphan – creata per fornire servizi ai pescherecci sovietici che pescavano nella parte meridionale dell’Oceano Atlantico. Dopo sono state create anche Intramar e Sovryflot: “La strategia commerciale dell’URSS vedeva le Isole Canarie come una base ideale per i marinai e, soprattutto, per i pescatori. Dopo aver trascorso sei mesi in mare, utilizzavano i porti delle Isole Canarie per riparare le navi, riposare e persino cambiare gli equipaggi che arrivavano nelle isole per via aerea sulla compagnia battente bandiera sovietica Aeroflot, che operava nell’allora aeroporto di Gando.”[61]

Il locale Consolato della Federazione Russa è stato aperto nell’ottobre del 2010 ed è situato a Las Palmas di Gran Canarie[62], nonostante alcuni problemi sorti in passato per il mancato pagamento di diversi mesi di affitto[63]. Il capo del Consolato, sin dalla inaugurazione, è Gonzalo Parada Santana, che già dal 2007 ricopriva la carica di rappresentante consolare[64]. Grazie al suo attivismo, a partire dal 2012 la flotta russa supera la cifra di 80 scali e del pagamento di circa cinque milioni di euro nei cantieri navali dell’isola[65]. Nel gennaio 2022 si scopre che l’Ambasciata russa a Madrid ha pagato le spese dell’ufficio consolare, il che è contrario alla legge – ma per Mosca le Canarie sono troppo importanti per fare attenzione a questi dettagli[66].

Il console ha una storia familiare tumultuosa: Gonzalo Parada è stato arrestato nel gennaio del 2018 dopo la denuncia della sua ex compagna russa, con quale stava da 16 anni e lavorava nello stesso ufficio del Consolato: la donna lo accusa di violenza e minacce di espulsione o di rapimento del figlio, approfittando del suo status di console[67]. Dopo anni di accertamenti[68], nell’ottobre del 2023 Parada è stato condannato a sei mesi di carcere, 15 giorni di isolamento permanente e una multa di 3000 euro per umiliazioni, aggressioni e minacce alla sua ex compagna[69]. Questa condanna si aggiunge a quella maturata nel marzo del 2021 per il reato di abbandono della famiglia e il mancato pagamento degli alimenti. Ha dovuto pagare una multa di 1260 euro e altri 1730 euro di risarcimento per non aver pagato il mantenimento stabilito per il figlio da settembre 2019 a giugno 2020[70].

Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, in tutta la Spagna, dove vivono molti esuli russi, ci sono stati diversi episodi di aggressione contro costoro, e i consolati sono stati oberati da richieste di aiuto: le cifre ufficiali parlano di 4000 cittadini di nazionalità russa, ma si pensa che siano oltre il doppio, sparsi in tutte le isole. Parada Santana ha sottolineato che “il Consolato non ha nulla a che fare con il governo russo, e che i consoli onorari sono quasi come una ONG… che risolve alcune delle pratiche burocratiche dei cittadini, ma poco altro”[71]. In pratica: nessun aiuto in caso di molestie, ma solo in caso di investimento immobiliare, dato che lui controlla due società immobiliari, la Gopasa United Manager Group SL[72] e la Gopasa SL[73], che peraltro sono state liquidate per mancanza di guadagni.

Maria Esther Morell García

Suo padre, Héctor Louis Morell Villette, presidente della Camera di Commercio di Siviglia, è stato il primo Console Onorario della Russia in Spagna (dal 2001) e ha trasmesso l’amore per la Russia alla figlia Esther, che è un’affermata imprenditrice del sughero andaluso[75] e dell’agroalimentare, di cui ha preso il posto quando, nel 2008, lui è morto improvvisamente[76]. Visita spesso la Russia fin da quando era molto giovane ed accompagna le delegazioni di aziende e istituzioni andaluse nelle visite ufficiali in quel paese[77]. Crede che la Spagna e la Russia siano strettamente imparentate[78], anche se la guerra in Ucraina ha di molto limitato la sua attività[79].

Secondo il suo profilo di LinkedIn[80] dal 2019 è Amministratrice Unica della Proyectos Globales Eterior SL Siviglia, una società di servizi e consulenze alle imprese, che si occupa della promozione, progettazione e lo sviluppo di convegni e seminari vari. La società è stata sciolta nel giugno 2023, visto che di eventi russi in terra spagnola, finché dura la guerra, non ce ne saranno[81]. Restano attive la Inversiones El Taco SL Huelva (ricerche di mercato e sondaggi d’opinione[82]), la Natucork SL Seviglia (l’impresa di famiglia del sughero, che a fine 2023 ha annunciato la liquidazione[83]) e la Aglomerados Morell SA Siviglia (un’altra società che tratta il sughero[84], dal cui consiglio di amministrazione Esther è uscita quando è divenuta console onoraria[85].

Pedro José Ballvé Lantero

Il Console Onorario della Russia in Castiglia-León ha quasi 70 anni ed ha una ricca esperienza imprenditoriale nel campo alimentare – anche se, nel frattempo, a causa dell’età si è dimesso da tutti gli incarichi)[87]. Alla base dell’impero imprenditoriale della famiglia Ballvé c’è il gruppo alimentare Campofrío Food Group SA, fondato dal padre José Luis Ballvé nel 1952, che allora era il principale produttore di cibo per cani di Spagna, e per il quale Pedro ha iniziato a lavorare come fattorino, con la sua Seat 600, finché il padre non ha ceduto il 50% agli americani di Beatrice Food[88].

Grazie a questa alleanza, Pedro può studiare negli Stati Uniti, ed al suo ritorno si impegna nell’espansione e diversificazione delle aziende di famiglia (produzione di carni lavorate, prodotti lattiero-caseari e altri prodotti refrigerati e surgelati[89]) finché, nel 1987, grazie ad un prestito del Banco Central, ricompra le azioni degli americani[90]. Si lancia sul mercato internazionale della pizza surgelata[91], e per questo acquisisce alcuni concorrenti: Navidul, Oscar Meyer, Telepizza SA e la metà del gruppo statunitense Smithfield[92]. La pizza spagnola viene venduta ovunque: Francia, Repubblica Dominicana, Russia, Portogallo, Filippine, Messico, Argentina e Stati Uniti, per poi concentrarsi sull’area del Mediterraneo[93]. Pedro Ballvé è rimasto alla guida della multinazionale fino al 2017, quando è stato sostituito da Mario Páez, un dirigente di Sigma Alimentos[94]. Nonostante il covid e le restrizioni del commercio internazionale, il gruppo ha superato quasi indenne l’ultimo decennio[95].

Pedro Ballvé è stato invitato a far parte di molti consigli di amministrazione dell’eccellenza sivigliana[96]: tra questi il Banco Santander Central Hispano SL, la filiale spagnola della banca olandese ING, Carbal SL e Betonica SL[97]. Nell’ottobre del 2018 la sua reputazione è offuscata da una multa di 60’000 euro inflitta dalla National Securities Market Commission per “la comunicazione impropria a terzi di informazioni privilegiate” su una società di cui è amministratore indipendente, più 166’000 euro per alcune irregolarità contabili della fondazione di famiglia che controlla il gruppo Campofrío[98].

Ramón Congost Vallés

A febbraio 2014, poco prima di andare in pensione, Ramón Congost (nato nel 1950 a Ribesalbes, Castellón[100]) è stato nominato Console Onorario dall’Ambasciatore Yuriy Korchagin – è il premio per una vita professionale di ottimi rapporti personali con diplomatici e uomini d’affari russi[101], sigillata da un party cui erano presenti i diplomatici e uomini d’affari russi più importanti di Valencia[102]. La nomina segue di poche settimane le proteste dei lavoratori dell’Istituto di tecnologia delle Costruzioni, di cui Congost è amministratore delegato, che da mesi non paga più gli stipendi e sulla cui gestione incombe il sospetto della malversazione[103]. L’inchiesta penale dimostra un ammanco di 7 milioni di euro di una sovvenzione dell’Unione Europea[104]. Il giudice chiede agli imputati 9 milioni di euro di cauzione. L’importo serve a garantire il pagamento delle responsabilità civili – ma nonostante la procura chieda per Congost una condanna a 4 anni di carcere e una multa di 10 milioni di euro[105], il Tribunale di Valencia assolve tutti i quattro imputati[106].

Dopo l’invasione dell’Ucraina, il console onorario ucraino a Valencia, Pablo Gil, ha condannato l’aggressione e ha invitato tutte le istituzioni valenciane a rompere le relazioni con la Russia – e chiede le dimissioni di Ramón Congost, che resta invece al suo posto[107]. Così come non rinuncia alle cariche in alcune società miste ispano-russe, come la Tenimoli SL (import/export[108]), la Cofu 95 SL (immobiliare[109]), la Maracu Sl (in liquidazione), e la Montaje de Estructuras y Construcciones Industriales SL[110].

Sebastià Roig I Montserrat

A capo del Consolato russo alle Isole Baleari, sin dalla sua apertura nel 2017[112], c’è Sebastià Roig i Montserrat, che tende di precisare che non riceve aiuti dalla Russia, ma paga tutto di tasca propria, per passione[113]. Roig è stato il sindaco della città di Campos, e il direttore generale del Ministero dell’Interno nel governo di Gabriel Cañellas i Fons[114]. Roig ha anche fondato e promosso una ONG chiamata Infants del Món, che dal 1985 si occupa di portare i bambini dagli orfanotrofi russi in vacanza a Maiorca; uno di loro è stato adottato da Roig[115].

Tanti bambini vengono dagli Urali e dalla Siberia[116]; molti di questi bambini sono stati vittime del disastro di Chernobyl. Ecco perché a Novembre 2018 a Sebastià Roig è stata conferita una Medaglia dell’Ordine dell’Amicizia da Vladimir Putin in prima persona – una delle più alte onorificenze in Russia agli stranieri[117]. Dal maggio 2015 Sebastià Roig è procuratore di due società: Caprichos 2014 SL (che si occupa di alloggi turistici) e Peix de sa Rapita SL (attività di ristorazione)[118]. Nell’aprile del 2022 ha annunciato che rimarrà in carica almeno fino a quando durerà la guerra in Ucraina per non lasciare incustoditi i quasi 4000 russi registrati nell’arcipelago[119], ma anche di essere deluso da Putin[120]. È anche l’unico a non intrattenere relazioni di affari con aziende russe, il che lo rende estraneo alle operazioni di aggiramento delle sanzioni che possono essere rimproverate ai suoi colleghi.

