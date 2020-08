Viva San Rocco, evento digitale per combattere la peste moderna

15 Agosto 2020

Il Direttivo di WikiSolidarietà – l’enciclopedia online che racconta i vari modelli di Solidarietà nata in tempi di Coronavirus – domenica 16 agosto dalle 17:00 onora san Rocco con un evento digitale che si protrarrà sino alle 18:30 con una diretta Facebook.

L’iniziativa – dicono gli organizzatori mediante il sito wiki – “Nasce per intrecciare diverse esperienze di Solidarietà con testimonianza inedite per raccontare la Solidarietà legata alle feste civili e religiose di San Rocco in tutta Italia”.

CONTROVERSIA. Alcuni comuni hanno imposto limitazioni o la diretta proibizione di eventi che prefigurano il pericolo di assembramento e/o facilitano la trasmissione del virus. Le raccomandazioni prevedono l’uso della mascherina oltre alle regole d’igiene rinforzate (fonte: articolo pubblicato su Risveglio Duemila il 12 giugno 2020)

WikiSolidarietà, pensando a coloro che non possono celebrare in piazza o per le vie del proprio paese il santo, domenica 16 agosto scongiurerà che si ripresenti il Coronavirus.

Nel programma della trasmissione sono previsti interventi online di associazioni, comitati, artisti e storie singole tra cui un fornaio e il gestore di un canile (il pane ed il cane sono molto spesso presenti nelle raffigurazioni del santo).

“Per noi Associati Carabinieri – afferma il Ten. Maurizio Arabia, Coordinatore Provinciale Associazione Nazionale Carabinieri – grande importanza ricoprono i valori di libertà, legalità, imparzialità e solidarietà alla quale ci ispiriamo. A nome del Consiglio direttivo e di tutti i soci di questa sezione (ndr Catanzaro), porgo il più sentito benvenuto virtuale a WkiSolideriatà.”

“Con WikiSolidarietà viviamo una Solidarietà come intreccio e l’enciclopedia vuole raccontare il culto e la devozione popolare al Santo a cui sono associate iniziative di solidarietà – afferma Rocco Lanatà, segretario di WikiSolidarietà – alcuni comuni hanno vietato le feste patronali per evitare assembramenti? Nessun problema, il 16 agosto alle 17:00 cercheremo di compensare il distanziamento fisico con una vicinanza spirituale.”

Tra le adesioni spiccano due poeti, Roberto Lasco (di Capua) e Luigi Bulla (di Catania); tra le associazioni gli Amici di San Rocco (Associazione Europea guidata da Fratel Costantino) e gli Amici di L. Ron Hubbard (Modena) che hanno documentato una festa che purtroppo non si è potuta fare nella frazione di Spezzano a Fiorano Modenese.

Molti i comitati e le rappresentanze delle feste di San Rocco che hanno aderito al progetto: Candela (Foggia), Cremeno (Lecco), Palmi (Reggio Calabria), Girifalco (Catanzaro), Gela (Caltanissetta), Garlasco (Pavia), Santa Croce del Sannio (Benevento), Villaricca (Napoli), Motta d’Affermo (Messina), Gioia del Colle (Bari), Butera (Caltanissetta), Follo fr. Piana Battolla (La Spezia), la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Dervio (Lecco) e dagli Stati Uniti, da Stamford (Connecticut).

In aggiunta vi sono le storie pugliesi legate al Santo, una raccontate da Vincenzo, titolare del Forno San Rocco di San Severo (Foggia) e l’altra raccontata da Emma del Rifugio San Rocco per cani di Valenzano (Bari).

Per maggiori informazioni: www.wikisolidarieta.it

Per seguire la diretta sulla pagina Facebook (link).