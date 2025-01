Il Malawi al fianco dell’unità nazionale del Marocco: quando l’Italia?

Il Regno del Marocco continua a dimostrare il suo impegno nei confronti del Malawi attraverso azioni concrete e significative, consolidando una relazione fondata sui valori dell’amicizia e della cooperazione. Questo impegno è evidente sia nelle dinamiche internazionali, come il lavoro all’interno del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, sia nei contesti regionali, attraverso una collaborazione sempre più stretta nell’Unione Africana (UA). Lo ha ribadito la Sig.ra Tembo, Ministro degli Affari Esteri del Malawi, durante una conferenza stampa con il suo omologo marocchino.

La cooperazione tra Marocco e Malawi è caratterizzata da un sostegno reciproco costante negli organismi regionali, continentali e internazionali. Questo rafforza il loro impegno comune nel costruire un partenariato solido e strategico, che si concretizza anche attraverso iniziative come il percorso bilaterale 2024-2026. Tale accordo, firmato lo scorso anno, ha già permesso di generare benefici concreti per entrambe le nazioni, evidenziando la solidarietà del Marocco nei momenti di difficoltà, come nel caso delle calamità naturali che hanno co

Un esempio tangibile di questo sostegno è l’iniziativa del Marocco nel campo della sicurezza alimentare, con la donazione di 20.000 tonnellate di fertilizzanti al Malawi. Questo contributo non solo ha potenziato l’agricoltura, vero motore dell’economia malawiana, ma ha anche creato nuove opportunità di lavoro, dimostrando un approccio pragmatico e sostenibile alla cooperazione. Inoltre, il settore dell’istruzione superiore rappresenta un altro pilastro della partnership: il Marocco offre borse di studio agli studenti malawiani, consentendo loro di accedere a un’istruzione di qualità e contribuire

Un momento significativo di questi incontri è stato la firma di un comunicato congiunto in cui il Malawi ha riaffermato il suo sostegno all’integrità territoriale del Marocco, compresa la sovranità sulla regione del Sahara marocchino. Questo passo testimonia una visione comune e lungimirante, che riconosce i progressi significativi compiuti dal Marocco nelle sue province meridionali, come la modernizzazione delle infrastrutture, l’espansione del sistema universitario e lo sviluppo economico della regione.

Di fronte a tali progressi ea una strategia bilaterale così efficace, è opportuno che anche le nazioni europee, come l’Italia, riflettano sulla loro posizione attuale. Rimanere ferme a una posizione interlocutoria potrebbe rivelarsi una scelta antistorica e limitante nel lungo termine. Un sostegno chiaro all’integrità territoriale del Marocco, pur potendo apparire complesso nel breve periodo, si configurerebbe come una scelta strategica per il futuro, capace di costruire nuovi rapporti di cooperazione e ridurre la dipendenza da dinamiche ereditate da un passato ormai superato.

Prendere una decisione coraggiosa in tal senso non significherebbe solo allinearsi a un partner che sta dimostrando concretamente il valore della solidarietà e della cooperazione internazionale, ma anche riconoscere la necessità di adattarsi a un mondo in rapida evoluzione. Sostenere il Marocco e valorizzare i suoi sforzi per lo sviluppo regionale e continentale rappresenterebbe un segnale di modernità e pragmatismo, capace di gettare le basi per una collaborazione sempre più