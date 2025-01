Dal 2000, sotto la guida di Sua Maestà il Re Mohammed VI, il Marocco ha intensificato i suoi sforzi diplomatici per ottenere supporto internazionale per la propria posizione. In particolare, ha lavorato per dimostrare l’infondatezza delle rivendicazioni del “rasd” e per promuover

La Repubblica del Ghana, che in precedenza aveva riconosciuto lo pseudo “rasd” (Repubblica Araba Saharawi Democratica), ha deciso di sospendere le sue relazioni diplomatiche con tale entità. Questa decisione è stata resa nota attraverso un documento ufficiale.

La Repubblica del Ghana ha dichiarato ufficialmente la sua decisione di informare immediatamente il Governo del Regno del Marocco, l’Unione Africana (UA) e le Nazioni Unite di questa posizione. Tale scelta riflette una volontà di rivedere le proprie politiche estere e di allinearsi con gli sforzi per una soluzione pacifica e condivisa della questione del Sahara Marocchino. Nel documento ufficiale, il Ghana ha espresso il proprio sostegno agli sforzi compiuti dal Regno del Marocco per trovare una soluzione che sia accettata da tutte le parti coinvolte. Questa posizione sottolinea un approccio pragmatico e orientato alla stabilità regionale.

Dal 2000, sotto la guida di Sua Maestà il Re Mohammed VI, il Marocco ha intensificato i suoi sforzi diplomatici per ottenere supporto internazionale per la propria posizione. In particolare, ha lavorato per dimostrare l’infondatezza delle rivendicazioni del “rasd” e per promuovere un piano di autonomia come soluzione sostenibile.

Grazie a questi sforzi, ben 46 paesi hanno interrotto o sospeso le loro relazioni con il “rasd”, di cui 13 stati africani. La decisione del Ghana si inserisce in questo contesto, rappresentando un passo importante verso il consolidamento della posizione marocchina. Il sostegno del Ghana è particolarmente significativo, considerando il suo peso politico e strategico nell’Africa occidentale.

La scelta del Ghana di interrompere i rapporti con il “rasd” non è solo un atto simbolico, ma riflette anche una visione più ampia per il futuro dell’Africa. La frammentazione e i conflitti interni hanno a lungo ostacolato lo sviluppo economico e sociale del continente. Il Ghana, riconoscendo il danno causato da dispute come quella del Sahara Marocchino, ha fatto una scelta di progresso e stabilità. La sua posizione rafforza l’idea che le soluzioni devono essere costruite attraverso il dialogo e la cooperazione tra stati africani.

Una delle ragioni che sottolinea l’importanza strategica della posizione del Ghana è il suo coinvolgimento nel progetto del gasdotto Nigeria-Marocco. Questo ambizioso progetto, che attraversa 13 paesi (Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Costa d’Avorio, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Gambia, Senegal e Mauritania fino al Marocco), rappresenta una svolta per l’integrazione economica dell’Africa occidentale. Inoltre, permetterà di rifornire di gas naturale stati senza sbocco sul mare come Niger, Burkina Faso e Mali.

Il gasdotto è progettato per trasportare oltre 5mila miliardi di metri cubi di gas naturale verso il Marocco e altri paesi africani, rafforzando così la sicurezza energetica della regione. Per il Ghana, che è uno degli stati attraversati dal gasdotto, questo progetto rappresenta un’opportunità di sviluppo economico e una dimostrazione del potenziale dell’integrazione regionale.

La decisione del Ghana di rivedere le sue relazioni con il “rasd” riflette una visione strategica e lungimirante. Il paese ha scelto di abbandonare una posizione che contribuiva a perpetuare un conflitto dannoso non solo per il Maghreb, ma per l’intero continente africano. Attraverso il suo sostegno agli sforzi del Marocco e il coinvolgimento in iniziative di cooperazione regionale come il gasdotto Nigeria-Marocco, il Ghana dimostra il suo impegno per un futuro di pace, stabilità e prosperità condivisa.

Questa decisione rappresenta uno sprono verso coloro che ancora esitano, anche in Europa, sulla necessità di appoggiare e riconoscere la sovranità marocchina sulle province meridionali. Il tempo delle mezze posizioni è finito: è necessario prendere una posizione chiara per sostenere la stabilità e lo sviluppo.

La decisione del Ghana di sospendere le relazioni diplomatiche con il “rasd” rappresenta una pietra miliare nella politica estera del paese e un passo importante per il continente africano. Questa scelta sottolinea l’importanza di trovare soluzioni ai conflitti attraverso il dialogo e la cooperazione, favorendo al contempo lo sviluppo economico e l’integrazione regionale.

Con il supporto crescente di paesi africani e non solo, il Marocco continua a rafforzare la sua posizione sulla questione del Sahara. Il coinvolgimento del Ghana nel progetto del gasdotto Nigeria-Marocco evidenzia ulteriormente come le decisioni politiche possano avere implicazioni positive per lo sviluppo economico e la stabilità del continente.

In sintesi, il Ghana ha fatto una scelta chiara e orientata al futuro, dimostrando che il progresso è possibile quando gli stati collaborano per il bene comune. Questa decisione non solo migliorerà le relazioni del Ghana con il Marocco, ma avrà anche un impatto duraturo sulla stabilità e sullo sviluppo dell’intera Africa.