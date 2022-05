Arriva “FIESTA!”, a Villa Carlotta tre giorni di arte, musica e mindfulness

2 Maggio 2022

Sogno, visione, realtà. Sono queste le tre parole che usa Gloria Campaner, pianista classica di fama internazionale, per raccontare “FIESTA!”, il nuovissimo festival, pensato e ideato insieme alla manager culturale Alessandra Pellegrini, che si terrà a Villa Carlotta, sul lago di Como, dal 10 al 12 giugno 2022.

Tre giorni che trasformeranno i giardini della villa in una residenza artistica aperta al pubblico, che potrà prendere parte ad alcuni dei seminari e workshop pensati per aiutare musicisti, attori, teatranti a costruire nuovo dialogo interiore e con la natura. Alta formazione musicale, workshop di scrittura creativa, laboratorio teatrale, discipline corporee, performance artistiche e lectio magistralis si alterneranno così in uno scenario di grande bellezza.

Le iscrizioni per i corsi di formazione, aperte da giovedì 21 aprile a domenica 05 giugno, sono aperte a chiunque desideri cimentarsi in una nuova indagine artistica e nella ricerca di un nuovo dialogo interiore e con la natura. Gli artisti residenti saranno 45.

«La trasversalità è un modo per comunicare su diversi livelli – spiega Gloria Campaner, ideatrice del festival – Come pianista nel mio percorso ho sempre creduto nella contaminazione tra generi e arti e FIESTA! realizza questa visione. Credo che faccia parte di un generale approccio alla vita, quello di considerare l’unitarietà del tutto, di vedere l’Arte riflessa nella Natura e contemplare la sua molteplicità come parte di un’unica forma, la Bellezza, la Vita. Accostare diversi linguaggi è una delle tante possibili vie per avvicinare le persone all’Arte ed io penso che la Bellezza sia un diritto universale».

L’idea di “FIESTA!” è stata raccolta e sostenuta con entusiasmo proprio dall’Ente Villa Carlotta, che si occupa costantemente della cura del giardino, principale attrattiva della villa costruita alla fine del Seicento dai marchesi Clericidi Milano, ma anche della raccolte d’arte, con l’elaborazione di rigorosi progetti museali e l’incremento delle opere esposte. Grazie anche al supporto del presidente Giuseppe Elias e della direttrice Maria Angela Previtera, Villa Carlotta, con il suo parco tra i più grandi d’Europa, sarà il luogo ideale per rappresentare la missione di “FIESTA!”: il godimento di saperi, emozioni e gesti artistici.

«La bellezza del paesaggio e il felice connubio tra arte e natura che Villa Carlotta offre ai suoi numerosi visitatori in tutte le stagioni – sottolinea Giuseppe Elias – si arricchisce quest’anno con FIESTA!, che sarà la carta vincente per vivere e scoprire il parco e il museo in maniera sempre più coinvolgente rendendo l’esperienza unica».

I corsi di formazione previsti sono:

“MUSICA & CREATIVITÁ” con Gloria Campaner . Gli amanti della musica saranno seguiti attraverso due workshop: “Pianoforte e Musica da Camera” , ovvero lezioni individuali volti ad affinare la tecnica, e “C# See Sharp – La palestra delle emozioni” , concentrato sul controllo della sfera emotiva e su come affrontare una performance.

. Gli amanti della musica saranno seguiti attraverso due workshop: , ovvero lezioni individuali volti ad affinare la tecnica, e , concentrato sul controllo della sfera emotiva e su come affrontare una performance. “LA VOCE DELLE EMOZIONI”, laboratorio di scrittura autobiografica con Ilaria Gaspari . Attraverso le lezioni di “Scrittura Autobiografica” si imparerà ad apprendere il potere curativo dell’autoanalisi, possibile attraverso la narrazione delle proprie esperienze di vita.

. Attraverso le lezioni di “Scrittura Autobiografica” si imparerà ad apprendere il potere curativo dell’autoanalisi, possibile attraverso la narrazione delle proprie esperienze di vita. “METAMORPHOSES – TRASFORMA TE STESSO”, teatro experience con Valentina Brusaferro, Alvise Camozzi e Matteo Cremon. Attraverso le metamorfosi di Ovidio, giovani e adulti saranno catapultati in un’esperienza immersiva volta ad amplificare le percezioni in relazioni allo spazio e agli altri.

Alle arti umanistiche si uniranno però anche yoga con Camilla Pusateri, mindfulness con Maria Elena Levoni e public speaking con Claudio Achilli, oltre ad alimentazione e naturopatia con Marta Dal Lago di “Luna Mediterranea”.

Le giornate si apriranno con passeggiate nel parco, meditazioni guidate, pratiche di respirazione e benessere, seguite da laboratori creativi, lezioni formative, esibizioni, momenti di intrattenimento. Il pubblico sarà parte integrante dell’organismo creativo di “FIESTA!”e potrà cimentarsi in alcune esperienze interattive, intercettare dialoghi ed esibizioni lungo i percorsi nel parco ed assistere allo scambio di conoscenze che precede una performance. L’esperienza sensoriale si completerà anche nella condivisione del cibo con picnic nel parco e cene in terrazza.

La giornata di sabato 11 giugno si concluderà con un suggestivo aperitivo al tramonto nella terrazza dell’Antica Serra con vista panoramica sul Lago di Como. Una location perfetta per assistere al wine storytelling di Alberto Iori delle Cantine Corte Viazza.

Alle ore 21.00, sul main stage, Ilaria Gaspari condurrà, attraverso una lectio, delle riflessioni en plein air alla scoperta dei legami tra la vita quotidiana e l’antichità, mai scomparsa del tutto dal nostro orizzonte. A seguire i partecipanti potranno vivere l’esperienza della meditazione sonora attraverso la performance musicale di Gloria Campaner, che si esibirà ne “Il canto delle pietre” di Pinuccio Sciola. Valentina Brusaferro, Matteo Cremon e Alvise Camozzi, infine, presenteranno “Le Metamorfosi” di Ovidio, uno spettacolo a più voci che racconta la magia che unisce la natura e il mondo in cui viviamo.

Domenica 12 giugno gli artisti e il pubblico potranno godere delle degustazioni food & beverage di Rigoni di Asiago, Levoni e Cantine Corte Viazza. Inoltre, Luna Mediterranea offrirà una selezione di prodotti biologici erboristici naturali, per una visione olistica di salute, sostenibilità e biodiversità. Dalle ore 15:oo alle 17:30 sarà inoltre la volta di “FIESTA! on stage”, dove i residenti potranno liberamente esprimere la loro creatività sul palco.

Alle ore 18:00 di domenica “FIESTA!” si impreziosirà della presenza dello scrittore Alessandro Baricco e di Stefano Mancuso, botanico della Planet Revolution. Insieme si lasceranno andare a suggestioni e riflessioni sul mondo naturale.

I partecipanti potranno poi godere del “FIESTA! Party”, un cocktail di chiusura e sonorizzazione live retrò futuribile di Alioscia aka BBDAI (Casino Royale). Gli ospiti godranno così atmosfere astratte urbane, sonorità d’ambiente legate alla natura e contaminazioni etniche.

Info e ticket: www.fiesta.art, www.villacarlotta.it e info@fiesta.art