Intesa Sanpaolo partecipa alla prima edizione del Festival È cultura!

2 Ottobre 2023

Si svolgerà dal 7 al 14 ottobre la prima edizione del festival È cultura!, promosso dall’Abi e dall’Acri, insieme alle banche italiane, fra cui anche Intesa Sanpaolo, e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf, per promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Intesa Sanpaolo ha organizzato iniziative nelle quattro sedi delle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato e al Museo del Risparmio di Torino.

Le Gallerie d’Italia propongono, nella giornata di sabato 7 ottobre, l’ingresso gratuito e speciali visite guidate. A Milano le Gallerie d’Italia aprono le porte ai visitatori di tutte le età. Sabato 7 e 14 ottobre sarà possibile partecipare alla visita guidata “Un museo, tre palazzi”, mentre nel pomeriggio si potrà visitare il percorso espositivo “Gallerie is fashion! Dall’Ottocento alla fotografia di Max Vadukul”. Per i più piccoli (dai 6 ai 12 anni), il museo propone il laboratorio “Apprendisti scultori!”.

A Napoli il museo propone la visita gratuita “Un palazzo da scoprire” il 7, 8, 12, 13 e 14 ottobre. Inoltre, per i bambini delle scuole primarie, sarà possibile partecipare al laboratorio gratuito “Caccia al dettaglio” da martedì 10 a venerdì 13 ottobre e il 14 ottobre.

A Torino le Gallerie d’Italia sabato 7 ottobre propongono il percorso guidato gratuito “Palazzo Turinetti: una finestra sul salotto di Torino”. A Vicenza il programma di sabato 7 ottobre propone la visita guidata “Apriti Palazzo!” e prosegue con le letture della “Maratona manzoniana con I Promessi sposi”. La giornata termina con la visita guidata gratuita “Itinerari di meraviglia. Palazzo Leoni Montanari”.

Domenica 8 ottobre la programmazione continua con il laboratorio gratuito “Scolpire la luce”, mentre nel tardo pomeriggio il Palazzo prenderà parte al Festival Spazio&Musica 2023 ospitando il concerto “Il diavolo e l’acqua santa. Vivaldi sacro e profano”. A partire dal 12 ottobre aprirà al pubblico l’esposizione “Argilla. Storie di incontri”, mentre sabato 14 ottobre sarà possibile partecipare al laboratorio “Scolpire la luce”.

Nella Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, sabato 7 e 14 ottobre sarà possibile, per i bambini dai 6 ai 10 anni, partecipare al laboratorio “Chi cerca trova!”. Ad Arezzo, sabato 7 ottobre, la Casa Museo Ivan Bruschi propone lo spettacolo teatrale “Per grazia ricevuta / chiaroscuro” in tre repliche.

A Torino, il Museo del Risparmio propone attività per tutte le età. Sabato 7, domenica 8 e sabato 14 ottobre il Museo propone la visita guidata “Alla scoperta del Museo del Risparmio”. Lunedì 9 ottobre gli studenti delle scuole primarie potranno partecipare al laboratorio “Jukebox – Una moneta per una canzone”. Mercoledì 11 ottobre gli studenti di scuola secondaria di I grado potranno prendere parte al laboratorio “Monetopoli”. Giovedì 12 ottobre i ragazzi di scuola secondaria di II grado potranno invece partecipare al laboratorio “Financial Planner”. Infine, venerdì 13 ottobre, gli alunni delle scuole primarie potranno collegarsi all’evento online “A spasso con Arco & Eris” che racconterà il risparmio e l’educazione finanziaria.

È possibile consultare il programma completo qui .

Nella foto di copertina la facciata delle Gallerie d’Italia di Milano