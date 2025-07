Sparkle in Grecia: collaborazione per la crescita di un hub digitale strategico nel Mediterraneo 

Sparkle amplia la copertura in Grecia con un nuovo punto di presenza a Salonicco. Con questo secondo PoP nella città e l’ottavo nel Paese, Sparkle migliora ulteriormente la connettività in Grecia e nei Balcani

Negli ultimi anni la Grecia si sta affermando come un crocevia strategico nel Mediterraneo, anche grazie alla crescente presenza di operatori internazionali come Sparkle che contribuiscono a plasmarne il futuro digitale. Non a caso Sparkle ha appena inaugurato un secondo punto di presenza (PoP) a Salonicco, l’ottavo in totale nel Paese, all’interno di un data center neutrale nel nord della Grecia. Il recente vertice intergovernativo Italia-Grecia dello scorso maggio ha ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, e in questo quadro si inseriscono iniziative di Sparkle come i cavi sottomarini BlueMed in futuro anche GreenMed, in continuità con un rapporto consolidato e una presenza ultraventennale nel Paese ellenico.

La presenza di Sparkle in Grecia risale infatti al 2001, e oggi conta quattro data center – tre ad Atene, nelle aree di Koropi e Metamorfosis, e uno a Chania nell’isola di Creta, per uno spazio totale di 14.000 m2 e 13.7 MW di potenza- oltre a una rete proprietaria in fibra ottica che collega tutte le sue strutture ed è completamente integrata con il proprio backbone globale Tier-1 Seabone. La rete metropolitana di Sparkle ad Atene, anch’essa integrata con queste infrastrutture, permette di erogare servizi caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.

La posizione geografica privilegiata rende la Grecia un autentico hub digitale che connette l’Europa all’Africa, al Medio Oriente e all’Asia. In particolare, la cittadina di Chania rappresenta un punto di approdo strategico per BlueMed, il sistema di cavi sottomarini che collega l’Italia alla Francia, alla Grecia e ad altri Paesi del Mediterraneo e che ha prospettive di espansione verso il Medio Oriente e Mumbai. A testimonianza dell’apprezzamento delle istituzioni locali, la conferenza stampa di celebrazione dell’approdo di Chania è stata onorata dalla presenza di Dimitris Papastergiou, ministro della Digital Governance.

Tornando al PoP di Salonicco, la nuova infrastruttura risponde alla crescente domanda di connettività internazionale erogando servizi di transito, capacità IP, protezione DDoS e Virtual NAP, che permette l’accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point senza necessità di infrastrutture proprietarie. Il PoP è collegato attraverso una rete in fibra ottica in topologia ad anello che unisce la città con la Bulgaria, Istanbul, l’Albania e Chania, garantendo rotte ad alta capacità tramite il sistema BlueMed. Questa espansione rafforza il ruolo di Salonicco come hub commerciale e digitale per i Balcani.

La Grecia rappresenta per Sparkle un vero e proprio laboratorio di innovazione. Nel 2020, il Paese è stato il primo mercato in cui l’azienda ha lanciato il servizio SD-WAN, sperimentando nuove tecnologie di rete all’avanguardia. Di recente sono stati condotti test pionieristici su reti post-quantum che hanno incluso la rete metropolitana di Atene e i collegamenti VPN tra Barcellona e Atene, soluzioni ora disponibili sul mercato globale. L’impegno di Sparkle è confermato nelle strategie di sostenibilità, utilizzando energie rinnovabili nei propri data center e vantando il primato come infrastruttura “green” nella regione con Metamorfosis II, inaugurato nel 2021. La collaborazione con il Paese si sostanzia anche nella partecipazione di Sparkle al progetto governativo innovativo Syzefxis (la rete nazionale per la Pubblica Amministrazione) per lo sviluppo delle infrastrutture digitali del settore pubblico greco, servendo clienti istituzionali, banche e grandi aziende.

Grazie a un rapporto di collaborazione consolidato, infrastrutture all’avanguardia e nuove iniziative, la presenza di Sparkle in Grecia è un esempio dell’ottima relazione tra Italia e Grecia. Cooperando sulle strategie di sostenibilità e innovazione, in un ecosistema estremamente favorevole e ricettivo agli sviluppi dell’economia digitale, in Grecia Sparkle sta contribuendo a rendere il Mediterraneo un hub sempre più strategico e resiliente nel panorama delle telecomunicazioni internazionali.