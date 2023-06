Onde Mediterranee: da Giulio Regeni a Nick Mason

30 Giugno 2023

Onde Mediterranee è un concept eco-festival, i cui strumenti di interazione e condivisione sono i linguaggi della musica, della letteratura, del pensiero multiculturale; da sempre organizzato da Euritmica con il sostegno della Regione FVG, del Comune di Gradisca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e con la collaborazione dell’Associazione di giovani ambientalisti NoPlanetB, OMF giunge alla ventiseiesima edizione e, soprattutto quest’anno, rivolge una particolare attenzione e impegno per la diffusione delle buone pratiche in termini di salvaguardia dell’ambiente, per un futuro sostenibile.

Il Festival è dedicato dal 2016 al ricercatore friulano Giulio Regeni, trucidato in Egitto, e anche in questa edizione non mancheranno iniziative per ricordarlo e per tenere alta l’attenzione sul caso.

Nick Mason, leggendario batterista dei Pink Floyd, sarà protagonista dell’estate di Euritmic, nel cartellone della ventisettesima edizione del Festival Internazionale Onde Mediterranee e farà tappa giovedì 20 luglio in Piazza Grande a Palmanova (UD).

Mason torna in Italia per 5 imperdibili appuntamenti estivi insieme al supergruppo che ha formato nel 2018 con l’obiettivo di riproporre le canzoni degli albori dei Pink Floyd, mosso dal desiderio di sperimentare i primi anni della band londinese, suonando brani tratti dalla discografia pre-“Dark Side Of The Moon”.

Un ritorno alle origini della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica.

Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come “The Piper At The Gates Of Dawn”, “A Saucerful Of Secrets”e “Ummagumma”.

Sul palco con il batterista di Birmingham, una superband formata da Gary Kemp, degli Spandau Ballet; Lee Harris dei Blockheads; Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd dal 1987, e il compositore Dom Beken.

Giovedì 27 luglio sarà la volta di Carmen Consoli, vecchia amica di Onde Mediterranee Festival (l’ultima volta a Udine nel 2016, in occasione dei 20 anni del festival) annuncia il suo ritorno live in estate, con un doppio tour che attraverserà tutta l’Italia.

Eclettica e dalle mille anime musicali, l’artista sarà protagonista nei mesi estivi di due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina macineranno chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival estivi.

Le tournée, prodotte e organizzate da OTR Live, segnano così un nuovo viaggio artistico per Carmen che ama sfidare le note da formidabile autrice, interprete e musicista.

Enigmatico ma anche enigmistico, Daniele Silvestri annuncia il suo tour estivo. Non nuovo ad arguti giochi di parole, Silvestri dopo “Teatri X”, ora è pronto per “Estate X”, una nuova tournée estiva nei più importanti Festival della penisola.Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.



Ancora un grande nome “d’autore” nell’ambito del panorama musicale italiano per la 27° edizione di Onde Mediterranee, organizzata da Euritmica: il 29 luglio alle 21.30, il Niccolò Fabi Solo Tour Estate 2023, concerto che metterà al centro il suono acustico e leggero della voce, accompagnato da chitarra e pianoforte, toccherà il Friuli Venezia Giulia, sbarcando all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo (GO).

Fabi, cantautore, produttore e polistrumentista, già ospite del Festival nel 2017, nei suoi oltre 25 anni di carriera ha lavorato molto sul rapporto tra parole e musica e si è concentrato sulla divulgazione di tematiche ambientali e sociali, collaborando anche con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm. Un ospite, questo, che ben si inserisce nel contesto di Onde Mediterranee, nato proprio con lo scopo di portare lla luce le mille sfaccettature, ma anche le problematiche, dei paesi del Mediterraneo e del Sud del mondo.

Il Festival, dal 2016 dedicato a Giulio Regeni, è realizzato in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo e il sostegno della Regione FVG, di Promoturismo Fvg, della Fondazione CARIGO e della Bcc Staranzano e Villesse.

Il 30 luglio infine a Gradisca d’Isonzo l’intera serata sarà dedicata al ricordo di Giulio Regeni, il giovane connazionale barbaramente assassinato durante un soggiorno di studio e di lavoro in Egitto da elementi vicini al governo egiziano. Un appuntamento da non mancare in attesa che la Giustizia faccia il suo corso, nonostante la mancata collaborazione di coloro che si ostinano a coprire i responsabili.

Il Mediterraneo non è solo geografia. I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali né nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono.

Predrag Matvejevic da Breviario Mediterraneo, Garzanti, 1991