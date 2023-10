Ne vedremo delle pesche

22 Ottobre 2023

La pubblicità dell’Esselunga, dove la bambina dava una pesca al papà separato dicendo che gliela mandava la mamma, potrebbe essere la figlia di Meloni e Giambruno? Che frutto potrebbe dar mai al papà la figlioletta per far riappacificare i genitori scoppiati? Lo spot era piaciuto tanto tanto a Meloni, che ebbe a dire: «Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante» Così parlò Zarathustra. Forse meloni anziché pesche…

Tutta l’ipocrisia del caso è veramente esemplare su come si sia arrivati, è il caso di dirlo, alla frutta.

Sembra un po’ la vicenda Lewinsky, senza i particolari delle sgorature sul vestito buono di lui, ma si sa che gli americani se le fanno le fanno grosse, qui da noi bastano ormai solo le avances.

Ma se lei è il premier, ebbè, so’ sempre cazzi. Tanto da mandare avanti la sorella Arianna alla festa dei Fratelli d’Italia e starsene a casa, in modo da non essere nemmeno fischiata dalla base, che aveva contato su quella famigliola felice, esempio di armonia per tutti sebbene non ancora benedetta dalla Santa Romana Chiesa. Benedizione che non arriverà mai, a meno di una riappacificazione con una pesca.

E per sua fortuna non ci sarà nemmeno il divorzio, abile mossa per non farsi scomunicare, che sarebbe una bella vergogna per una che è Giorgia, madre e cristiana.

Ricordiamo che anche l’ipercattolico Casini è divorziato per ben due volte, addirittura ottenendo l’annullamento del primo matrimonio dalla Sacra Rota. Peccatorissimo. Ovviamente tutti difensori della famiglia tradizionale che, stando alle convinzioni di costoro e dei loro vassalli, valvassori e valvassini, rappresenta la maggioranza delle famiglie italiane.

Chissà di quale tradizione. Non che me ne importi qualcosa della rottura tra Meloni e Giambruno, anzi, non me ne frega una beneamata. Comincia a importarmene quando se ne fa un vessillo contro gli altri tipi di famiglie che esistono e che avrebbero diritto allo stesso trattamento legislativo ma che invece hanno avuto sbattuta la porta in faccia dal Palamento, soprattutto per mano di questi ipocriti.

Giorgia, fatte sora. Almodóvar si era inventato Suor Vipera e Suor Maltrattata da tutti. Tu potresti essere Suor Volemosebbene.