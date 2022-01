Dialogo de Ennio e Osvardo a la maniera dell’antichi

20 Gennaio 2022

Osvardo: Davero nun lo so, finora nun ciavevo mai pensato proprio sur serio.

Ennio: E annamo, su. Nun ce so più alternative, cammina…

Osvardo: È che me pare tanto ‘na scemenza.

Ennio: Ma che stai a dì? Prima me trascini fino a qui de domenica matina, e poi ce ripensi?

Osvardo: Ma potemo rimannà a n’antra vorta che me sento più totale, più corretto …

Ennio: Aridaije! Ma che te credi, che io nun ciò gnent’artro da fà?

Osvardo: Me pare tutto senza senso. Me cascheno le braccia.

Ennio: Ma guarda che razza de mortancollo che me so’ rimediato… E attento che pesa, attento!

Osvardo: So’ disperato, Ennio mio. Aiutame.

Ennio: E che, te posso spigne io? Poi nun l’hai fatto da solo e nun vale più gnente!

Osvardo: Mica che lei lo verebbe a sapé.

Ennio: Si nun lo dimo, certo che no. Ma tu co’ sta boccaccia…

Osvardo: Ennio, de me te poi fidà, io so n’amico.

Ennio: Ahò, eccolo l’aiuto. Sto qua a reggete er moccolo e tu stai a sciupà tempo. Er mio.

Osvardo: Oh, nun arzà la voce! Che so’ l’impegni, se n’amico te chiede aiuto?

Ennio: Ma pure tu ce devi da mette’ un po’ de bona volontà.

Osvardo: Ecchime, un sordo de coraggio e due d’onore.

Ennio: Tu ciài due de pressione e tremila de malinconia.

Osvardo: E tre pe’ ‘na selezione de li mejo mortacci tua! Ma guarda chi me so preso, pe’ st’impresa!

Ennio: A coso, e smettila! Le chiacchiere stanno a zero. Chissà che devi da fa’, poi. E che sarà mai!

Osvardo: Che devo da fa’? Ma come! A biforco! Vorei vedè te, a fa’ la stessa cosa.

Ennio: Eh, ma mica io so’ ridotto come te.

Osvardo: Lo poi dì forte, che ciò ‘na jella che me perseguita.

Ennio: Ma no, che dici, nun è jella; è che sei inadeguato.

Osvardo: Che sarei io?

Ennio: Inadeguato. Da cui, non potendo addivenì a ‘na condizzione de svorta, te stravacchi e te piagni addosso senza ritegno.

Osvardo: Ma de che stai a parlà!

Ennio: Sto a fa er punto de la vita tua: un lavoro senza soddisfazioni, gnente donne manco si le paghi…

Osvardo: Guarda che te stai a sbajà! Tatananni Osvardo, detto Ndocojocojo pe l’occhi sconvergenti, de femmine ne ha sciupate poche, ma perché cià un core in mezzo ar petto!

Ennio: Sì, e la fame pe’ fischietto… E svejete a Osvardo: và, che pe’ te ormai è finita. Nun ciài più un ruolo dinamico, sei solo ‘na palla ar piede de chi te vo’ bene.

Osvardo: Ma che, stai a allude’? Guarda che Concetta mia me vo’ bene, sai?

Ennio: Ma che non l’hai vista co’ l’occhiacci tua a incrocio che s’accompagnava co’ Archimede?

Osvardo: Fra de loro nun ce po’ esse gnente de serio, io la conosco bene.

Ennio: Ma se sei l’unico che nun je l’ha data!

Osvardo: Perché io per lei so’ diverso, la rispetto. Ve[1]dessi come je luccicano l’occhi, quanno me lo dice.

Ennio: Sei così brutto che nun j’aregge er dito, ecco er diverso.

Osvardo: Tutta ‘nvidia, nun l’avete mai capita come donna.

Ennio: Nun l’avremo capita, ma intanto l’avemo sonata, dran dran dran dran, e er sor Osvardo rosica!

Osvardo: Ride bene chi ride ultimo.

Ennio: Embè, e che tu ridi? Guardate! Mezz’ora fa eri pronto a fa’ n’azione mitica, e mo’ te piagni addosso pe’ ‘sta zoccoletta da quattro sordi.

Osvardo: T’ho detto che ciò ripensato.

Ennio: E invece no! Ciavevi raggione! Perché è er meijo a cui puoi aspira’. Devi da fallo, nun ce sta artra strada.

Osvardo: E nun dì così Ennio, che me fai male.

Ennio: Ma è p’er bene tuo, che te lo devi da ficcà in quella capoccia.

Osvardo: Me pari er sor Carota.

Ennio: Bono quello, che quanno beveva te rincarcava de cazzotti pe addrizzatte la mira.

Osvardo: Nun poi capì, Ennio, tu nun ciài er senso de la famija.

Ennio: Meijo me sento! Se me dovessi confrontà co’ li parenti stretti che t’aritrovi, mo’ ar posto tuo ce dovrei sta’ io.

Osvardo: Poi dice che nun se deve offenne la madre dell’altri…

Ennio: E che c’entra la mamma! E che è un parente pure lei? Lei è muscolo der muscolo, seme ingenitristico … in-genitale … de mi’ madre, ‘nsomma!

Osvardo: Me fai ride, Ennio. Senza ‘na famija n’omo nun è n’omo.

Ennio: Infatti è un signore, no ‘no schiavo.

Osvardo: Però voi mette’ le soddisfazzioni?

Ennio: Ma de che, er cappone pe’ Natale? Muso a tera mbriachi, a piagnese addosso pe’ l’anni persi e l’odio nascosto? Osvardo, nun me ce freghi: a me nun m’avranno mai!

Osvardo: E però adesso tu’ moije te stringe la cavezza, puro si fai er gradasso.

Ennio: Guarda che Nice la tengo nella mano. Ar minimo movimento falso sbaracco tutto e la rimanno a carci da su’ madre.

Osvardo: E intanto tiri la carretta…

Ennio: Sì, però de notte la castigo! E come je piace! Vallo a fà a quer bisonte puzzolente e peloso te tu’ zia sto servizietto, poi me li racconti li parenti…

Osvardo: Io me so’ sempre detto: tieni duro Osvà, prima o poi la fortuna busserà alla tua porta. E invece ciài raggione, nessuno me vo’ bene, nessuno m’apprezza, manco li parenti.

Ennio: Te dovevi trovà un lavoro migliore. E invece te prima hai fatto er garzone da Mibelli e mo’ sei magazzinaro alla Standa, perché la gente diceva che co’ quell’occhi storti imbrojavi sur peso.

Osvardo: Nun so’ tajato pe’ fa’ carriera.

Ennio: Allora vedi che ciò raggione? È n’amico che te parla, da core a core: nun te ritirà proprio adesso che te sei figurato ‘sto gesto cosmico, astronabbile, transcosico!

Osvardo: Penso sempre: ciò solo trentacinque anni, nun devo finì come papà mio.

Ennio: Ma daje Osvà, che la vorta che tu’ padre ha portato ‘no stipendio a casa e nun era ‘mbriaco, tu’ madre ha chiamato li carabbinieri perché se credeva che era n’antro.

Osvardo: E la Roma? Non manco ‘na partita da Roma–Catanzaro de Coppa Itaglia der ‘76, gol de Turone e de Pruzzo…

Ennio: Era autogol de Busatta.

Osvardo: Macché autogol de Busatta, quelli erano i giornali der Nord che rosicavano pe’ Pruzzo bomber di Coppa!

Ennio: Lassa perde, la Roma non è ‘na fede, anche quella è na cosa de sordi.

Osvardo: Mo’ nun me poi toje la Roma.

Ennio: Ma si nun ce l’hai mai avuta! Damme retta Osvà, famo quello che dovemo fa’ che mo’ ciò pure fame, e Nice a casa m’aspetta.

Osvardo: Quasi quasi m’hai convinto.

Ennio: Te devi da convince, lo devi da fa’! È facilissimo: un saltino, così imbroji la paura, e so’ chiusi li giochi.

Osvardo: Sei sicuro? Ennio: Oh, ma mo’ se uno non sta manco più a sentì l’amici… Se nun ciài er fegato lassamo perde, poi però je lo vai a raccontà tu ar bar, che te la sei fatta sotto.

Osvardo: No, questo no. Mo’ vado.

Ennio: Bravo, vai. De-ci-so!

Osvardo: Me l’areggi tu er sasso?

Ennio: L’hai legato bene?

Osvardo: Me pare; controlla tu che me tremano le mani.

Ennio: Anvedi che casino! E qui corevi er rischio de strozzattece prima de arivà in acqua! Ma nun te l’ha insegnato nessuno a fa’ li nodi?

Osvardo: Ero aggitato.

Ennio: Mo’ stanno a posto. Vai.

Osvardo: Vado.

Ennio: Ciao, buona fortuna.

* * *

Ennio: Nice? So’ Ennio. Sì, è saltato. No, un casino pe’ convincerlo, ‘na scusa dopo l’altra. No, Concetta nun lo sa ancora, lui j’ha scritto ‘na lettera, ma… Che dici? Sì, è morto sul colpo, ha mancato il Tevere e s’è schiantato sulla banchina, ‘sto scemo. Quann’è arivata la Madama, si nun c’ero io testimonio der visivo manco l’ariconoscevano pe’ com’è conciato. Sì sì, arivo: vojo vedé er Tiggitré, magari so’ finito in tivvù, sai l’amici ar bar che rosico! No, nun faccio tardi, no; sì, ce lo so che domani devo annà a lavorà. Certo che te manco, eh? Come? Vai da Teresa a giocà a carte? Ma non potevate giocà a casa nostra? E Mario? Ah, esce co’ l’amici e torna tardi… E te pareva. Ahò, ma ar dunque a me ‘sta cena chi me la prepara? Come dici? Vabbè, m’arangio da solo pure stasera