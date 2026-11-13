Intesa Sanpaolo finanzia Coop Alleanza 3.0: 29 milioni per l’efficientamento energetico

Intesa Sanpaolo mette a disposizione di Coop Alleanza 3.0 un finanziamento da 29 milioni di euro per sostenere gli investimenti destinati all’efficientamento energetico, alla digitalizzazione e all’ammodernamento del patrimonio immobiliare della Cooperativa. L’operazione punta a migliorare le prestazioni degli edifici e delle infrastrutture, rafforzandone la capacità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

Il finanziamento è stato realizzato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e rientra nella categoria Adaptation & Resilience (A&R), una tipologia di intervento dedicata al sostegno di progetti per l’adattamento e la resilienza ai rischi climatici. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano d’Impresa 2026-2029 della banca, che prevede un maggiore coinvolgimento del gruppo nel supporto alle imprese impegnate nella transizione sostenibile e nella gestione delle criticità ambientali.

Le risorse saranno utilizzate principalmente per interventi di efficientamento energetico, sviluppo di infrastrutture intelligenti e digitalizzazione, oltre che per la riqualificazione degli edifici e il miglioramento delle prestazioni energetiche e del comfort termico. Il programma di investimenti si inserisce nel percorso di trasformazione di Coop Alleanza 3.0, orientato a rafforzare l’efficienza operativa e ad aggiornare le proprie strutture attraverso soluzioni tecnologiche e infrastrutturali.

A sottolineare le ragioni dell’investimento è Luca Zaccherini, direttore generale di Coop Alleanza 3.0, che ha evidenziato le conseguenze operative degli eventi meteorologici estremi sulla rete dei punti vendita: “le anomalie meteorologiche – oggi crescenti sia in frequenza sia in intensità – possono generare impatti diretti sulla gestione dei punti vendita e per garantire la continuità del servizio e la qualità dell’offerta, è indispensabile mettere in campo una pluralità di leve tecnologiche, edilizie e procedurali. Evoluzioni che richiedono ingenti investimenti, che la Cooperativa sta sostenendo anche grazie a partner finanziari come la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. L’innovativo finanziamento da 29 milioni di euro recentemente siglato ci consentirà proprio di incrementare gli interventi strutturali volti a rafforzare l’efficienza degli asset e la loro capacità di rispondere ai cambiamenti ambientali e operativi dei prossimi anni”.

Dal lato bancario, Laura Asperti, responsabile Industry Food & Beverage and Distribution della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha inquadrato l’operazione nell’ambito del sostegno agli investimenti delle imprese: “Accompagnare le imprese nei percorsi di investimento orientati a una gestione più efficiente e sostenibile delle proprie attività significa contribuire a rafforzarne la competitività nel tempo. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel sostenere progetti che favoriscono innovazione, efficientamento e capacità di affrontare i cambiamenti in atto, generando valore duraturo per le aziende e per le comunità di riferimento”.

L’operazione si inserisce nell’attività di Intesa Sanpaolo a supporto dei piani di investimento delle imprese italiane, con particolare attenzione ai progetti che integrano innovazione tecnologica, sostenibilità e gestione dei rischi climatici.