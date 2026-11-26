UniCredit supera l’ultimo ostacolo regolamentare sulla strada per il controllo di Commerzbank e accelera sul rinnovo della governance dell’istituto tedesco. Con il via libera della Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), l’autorità di vigilanza finanziaria polacca, il gruppo guidato da Andrea Orcel ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie al perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio lanciata lo scorso 5 maggio. La banca ha annunciato questa mattina che tutte le condizioni previste dal documento d’offerta sono state soddisfatte. L’accredito delle nuove azioni UniCredit agli azionisti di Commerzbank che hanno aderito all’operazione è atteso entro il 7 dicembre.

Contestualmente, il gruppo italiano ha chiesto alla banca di Francoforte di convocare un’assemblea generale straordinaria per procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti degli azionisti nel consiglio di sorveglianza. Una mossa che apre ufficialmente la partita per il riassetto dei vertici dell’istituto tedesco, a oltre due anni dall’ingresso di UniCredit nel capitale.

Il fatto che UniCredit abbia ricevuto le approvazioni ancora in sospeso e che si siano avverate le condizioni dell’offerta su Commerzbank, sono “tappe fondamentali” che “rappresentano un progresso significativo nell’attuazione di una transizione che, secondo UniCredit, rafforzerà Commerzbank, ne accelererà la crescita e ne potenzierà la capacità di sostenere le famiglie e le imprese tedesche”, si legge nella nota dell’istituto di piazza Gae Aulenti. “Insieme, segnano un passo importante per Commerzbank, UniCredit e il futuro del settore bancario europeo, creando un gruppo più forte, dotato delle dimensioni, delle competenze e della portata necessarie per servire meglio i clienti, sostenere l’economia tedesca e contribuire a un’Europa più competitiva”.

Andrea Orcel verso la presidenza di Commerzbank

A delinearsi è uno scenario che vedrebbe lo stesso Andrea Orcel assumere la presidenza del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, mantenendo la guida di UniCredit. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il gruppo italiano intende sostituire nove dei dieci rappresentanti degli azionisti nell’organismo di supervisione della banca tedesca, candidando il proprio amministratore delegato alla presidenza. L’eventuale nomina di Orcel resta subordinata ai necessari passaggi societari e alle verifiche delle autorità competenti sui requisiti di idoneità.

Il consiglio di sorveglianza di Commerzbank è composto da venti membri, equamente ripartiti tra rappresentanti degli azionisti e dei lavoratori, secondo il modello tedesco di cogestione. La presidenza assume una particolare rilevanza negli equilibri decisionali dell’organismo, anche in virtù del voto dirimente in caso di parità, nei casi previsti dalla normativa. Dal rinnovo del consiglio di sorveglianza dipenderà anche il futuro del management della banca. Tra le questioni ancora aperte figura la permanenza dell’attuale amministratrice delegata Bettina Orlopp, che nei mesi scorsi aveva difeso la strategia di crescita autonoma di Commerzbank. La nuova governance potrebbe prendere forma nei primi mesi del 2027.

UniCredit vicina al 50 per cento, il nodo della polacca mBank

L’ok da Varsavia rappresenta un passaggio particolarmente significativo per la presenza di Commerzbank sul mercato polacco attraverso mBank, istituto del quale il gruppo tedesco detiene una partecipazione del 69,1 per cento. Il cambio di controllo della capogruppo comportava infatti la necessità di ottenere l’autorizzazione delle autorità locali per le partecipazioni indirette nelle attività finanziarie polacche.

Con il regolamento dell’offerta, UniCredit arriverà a detenere il 47,6 per cento dei diritti di voto di Commerzbank. Una posizione che potrebbe consentire al gruppo italiano di esercitare un controllo di fatto sulla banca, tenuto conto della partecipazione degli altri soci alle assemblee. Il mantenimento della quota al di sotto del 50 per cento risponde anche a considerazioni di carattere regolamentare. Il superamento di tale soglia potrebbe far scattare l’obbligo di promuovere un’offerta sulle azioni di mBank, un’operazione che UniCredit intende evitare.

L’accordo con Berlino e il futuro della quota pubblica

L’ultimo via libera delle autorità di vigilanza arriva a una settimana dall’intesa raggiunta tra Andrea Orcel e il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, che ha contribuito a superare le principali resistenze politiche all’acquisizione. Per ottenere il sostegno di Berlino, UniCredit ha assunto otto impegni sul futuro assetto delle attività tedesche, a partire dal mantenimento della centralità di Francoforte, della quotazione in Borsa e dell’identità giuridica tedesca della banca.

Il gruppo italiano si è inoltre impegnato a garantire un’adeguata rappresentanza delle attività tedesche ai vertici del gruppo, a sostenere il tessuto delle piccole e medie imprese del Paese e a promuovere investimenti nella formazione, nella digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale. Rimane tuttavia aperta la questione della partecipazione del 13,3 per cento detenuta dallo Stato tedesco, eredità dell’intervento pubblico a sostegno della banca durante la crisi finanziaria. Orcel ha già manifestato la disponibilità a rilevare la quota qualora Berlino decidesse di dismetterla, ma il governo non ha ancora assunto impegni sulla cessione.

L’integrazione con HypoVereinsbank e la strategia europea

Completato l’iter autorizzativo, l’attenzione si concentra ora sulle modalità e sui tempi dell’integrazione industriale tra Commerzbank e HypoVereinsbank (HVB), la controllata attraverso cui UniCredit opera da oltre vent’anni sul mercato tedesco. Il progetto prevede una prima fase di allineamento delle strategie e dei modelli operativi dei due istituti, propedeutica a una possibile aggregazione societaria. L’integrazione darebbe vita a un gruppo bancario con oltre 1.300 miliardi di euro di attivi, rafforzando sensibilmente la presenza di UniCredit nelle due maggiori economie dell’Eurozona.

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