Poste cambia pelle con TIM: parte l’integrazione, sinergie per 700 milioni e un nuovo polo tecnologico

Confermato il riassetto in tre poli mentre partono le prime iniziative commerciali e industriali. L’obiettivo è costruire una piattaforma nazionale per servizi digitali, connettività e IA. Nei primi nove mesi 2026 ricavi a 10,17 miliardi (+5%) e utile operativo a 2,68 miliardi.

Poste Italiane cambia passo dopo la conquista di TIM, di cui detiene l’87%, e avvia la trasformazione che potrebbe ridisegnarne il profilo industriale. Non si tratta soltanto di integrare un grande operatore delle telecomunicazioni, ma di costruire un gruppo capace di combinare servizi finanziari, logistica, distribuzione, infrastrutture digitali e tecnologie avanzate. È la strategia illustrata il 12 novembre dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante (nella foto in alto), in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi del 2026, che si chiudono con ricavi record per 10,17 miliardi di euro, in crescita del 5 per cento.

«Dopo un primo semestre straordinario, sono lieto di annunciare un’altra performance record sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell’anno, con i migliori risultati di sempre», ha detto Del Fante. Lo slancio commerciale si conferma solido. La raccolta netta si è attestata a 4,5 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, grazie anche all’implementazione del nostro nuovo modello di servizio commerciale, mentre le attività finanziarie investite totalizzano 614 miliardi. «Con TIM ora parte integrante del Gruppo, la nostra attenzione è saldamente rivolta all’esecuzione e alla creazione di valore. Stiamo integrando la capillarità senza eguali della rete fisica e digitale di Poste Italiane, la nostra base clienti e la nostra affidabile piattaforma con le infrastrutture di connettività e tecnologiche di TIM, per costruire la principale piattaforma di connessione italiana, potenziata dall’intelligenza artificiale», ha aggiunto il manager.

Tre poli per il nuovo gruppo

Il cambiamento prenderà forma attraverso il riassetto organizzativo, già delineato nei mesi scorsi e ora confermato, in tre Strategic Business Unit. La prima comprenderà logistica e distribuzione, la seconda i servizi finanziari e assicurativi, mentre la terza riunirà connettività e tecnologia, includendo telecomunicazioni, energia e servizi digitali.

È soprattutto quest’ultimo polo a rappresentare l’elemento di discontinuità. TIM non sarà semplicemente un’attività aggiuntiva nel portafoglio di Poste, ma il perno di una nuova piattaforma tecnologica destinata a servire famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione.

Sinergie per 700 milioni, l’integrazione è già partita

L’obiettivo economico dell’operazione è stato confermato in almeno 700 milioni di euro di sinergie annue a regime. Di questi, almeno 500 milioni deriveranno da risparmi sui costi entro il 2028, mentre oltre 200 milioni di risultato operativo aggiuntivo sono attesi dai ricavi incrementali a partire dal 2029.

L’integrazione è già entrata nella fase operativa, con circa 200 persone impegnate in nove cantieri congiunti e una struttura dedicata al coordinamento. Gli interventi riguardano acquisti, piattaforme informatiche, gestione finanziaria, immobili e funzioni aziendali.

Tra i primi risultati figurano la rinegoziazione di due importanti contratti tecnologici, con risparmi di cassa per 25 milioni, e l’individuazione di circa 50 sedi TIM potenzialmente razionalizzabili nel biennio 2027-2028. È stata inoltre avviata l’analisi di contratti e gare TIM per circa un miliardo di euro in scadenza entro il 2027.

La rete Poste diventa un motore commerciale per TIM

Le prime sinergie commerciali sono già visibili. L’offerta pilota TIM, lanciata a ottobre attraverso circa mille uffici postali, ha raggiunto circa 20 mila contratti all’11 novembre. Dal 19 novembre TIMVISION entrerà nella SuperApp di Poste, mentre l’integrazione commerciale prevede la distribuzione incrociata di servizi telefonici, energetici, finanziari e assicurativi.

La capillarità della rete postale può così diventare uno strumento di espansione commerciale per TIM, mentre l’operatore telefonico offre a Poste nuove opportunità di accesso alla propria clientela.

La sfida tecnologica tra imprese e intelligenza artificiale

La prospettiva più ambiziosa riguarda però il mercato delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Il nuovo gruppo punta a sviluppare un’offerta integrata di connettività, cloud, cybersecurity, Internet of Things e intelligenza artificiale, valorizzando le competenze di TIM Enterprise e le piattaforme tecnologiche di Poste.

Un primo esempio è il progetto Fincantieri Ontology, iniziativa sperimentale che applica l’intelligenza artificiale fisica ai cantieri navali, integrando conoscenze industriali e capacità di elaborazione dei dati. L’ambizione dichiarata è contribuire alla trasformazione digitale dell’Italia, rafforzandone anche l’autonomia tecnologica.

Ricavi e redditività ai massimi, cresce il contributo di tutti i business

L’accelerazione industriale arriva in una fase particolarmente favorevole per i conti di Poste. Premessa necessaria prima di snocciolare le cifre: il consolidamento patrimoniale di TIM è avvenuto al 30 settembre, mentre quello economico decorre dal quarto trimestre. I risultati dei nove mesi di Poste non incorporano quindi ancora il contributo operativo della controllata. Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi hanno raggiunto 10,165 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’EBIT adjusted è salito del 7% a 2,682 miliardi. L’utile netto adjusted si è attestato a 1,84 miliardi, con una crescita del 4%.

La performance riflette l’andamento positivo delle diverse attività del gruppo, sostenuto dalla disciplina sui costi e dal rafforzamento della capacità commerciale. Nei servizi finanziari e assicurativi, la raccolta netta in prodotti di investimento ha raggiunto 4,5 miliardi di euro, mentre le attività finanziarie investite della clientela sono salite a 614 miliardi.

Anche la logistica continua a beneficiare della crescita dell’e-commerce: i ricavi dei pacchi sono aumentati del 9,9% nei nove mesi, con volumi in progresso dell’8,1%. Nei pagamenti, i ricavi sono cresciuti del 5,7%, mentre Poste Energia ha ampliato la propria base a 1,3 milioni di clienti.

Alla luce dei risultati, Poste ha confermato gli obiettivi standalone per l’intero 2026, che prevedono un risultato operativo (Ebit adjusted) di 3,4 miliardi e un utile netto adjusted di 2,3 miliardi. Confermato anche l’acconto sul dividendo di 0,43 euro per azione, in pagamento il 25 novembre.

Dal canto suo, TIM arriva all’integrazione con ricavi organici per 10,4 miliardi (+2,8%), un margine operativo lordo (Ebitda After Lease) di 2,8 miliardi (+2,3%) e il ritorno all’investment grade. Particolarmente dinamica TIM Enterprise, con ricavi in crescita del 6,8% e il cloud in progresso del 20%.

La prova decisiva arriverà nel primo trimestre 2027, quando sarà presentato il piano industriale del gruppo integrato. Sarà allora possibile misurare quanto la nuova dimensione tecnologica potrà incidere sulla crescita, sulla redditività e sul posizionamento competitivo di Poste Italiane.