Da Firenze parte ‘Musica in Giro’, perché la musica è di tutti

28 Luglio 2020

Nei giorni della pandemia avevo preso l’abitudine di telefonare periodicamente ad alcune persone, amici e conoscenti. Tra questi anche Stefano Zaccaria, responsabile comunicazioni e marketing di K-Array, azienda che produce soluzioni audio innovative. Stefano mi ha raccontato un progetto su cui stava lavorando, e telefonata dopo telefonata mi ha fornito un quadro completo del progetto che sarà lanciato sabato 1° agosto a Firenze. L’idea era dimostrare che si posso montare progetti live anche mantenendo il distanziamento sociale a cui il coronavirus ci ha costretto. Non sapendo quanto lunga sarà questa fase in cui la normalità sarà un miraggio, conviene attrezzarsi e gettare il cuore oltre l’ostacolo. E’ stato questo l’atteggiamento che ho letto nelle parole di Stefano, gettare il cuore oltre l’ostacolo, tenere viva la passione per quello che ci piace fare ogni giorno e fornirle uno spazio in cui vivere e sopravvivere.

Adesso il progetto è pronto e le cose che mi ha raccontato Stefano, questo atteggiamento di non darsi per vinti, lo ha descritto perfettamente Luigi D’Amico ideatore di ‘Musica in giro’ nella conferenza stampa di lancio del progetto. “Un minuscolo, anzi invisibile essere (Coronavirus), ha messo in crisi la nostra identità, la nostra umanità, ha attaccato il nostro sistema difensivo, compromettendo la nostra quotidianità, la normalità, come la conoscevamo noi. Ci siamo trovati confinati, reclusi nelle nostre stesse case, abbiamo dovuto rinunciare alla nostra libertà per un bene comune: la tutela della salute di tutti. Ed è così calato il silenzio. Assordante, che ha invaso il nostro Paese”. Ma c’è qualcosa che non è andato distrutto. I sogni. “E c’è qualcosa che non possiamo e non dobbiamo perdere: la speranza e la voglia di ricominciare”.

Ecco è da qui, dai sogni e dalla speranza – dice Luigi D’Amico – che sono ripartito per sviluppare il concept “Musica in Giro”. A sostenere il progetto ci sono marchi importanti come Toyota Material Handling Italia, Simai e K-array. Dalla partnership tra queste realtà aziendali di eccellenza italiana, è nato CRICKET PE30 il primo mezzo completamente elettrico con a bordo un allestimento professionale per la diffusione audio in occasione di eventi di ogni genere. CRICKET PE30 rappresenta una soluzione innovativa in grado di offrire un mezzo efficace per l’operatività di tante realtà che operano nel mondo degli eventi, soprattutto in questo difficile momento dove occorre reinventarsi in termini di servizi e prodotti.

Il lancio ufficiale del concept si terrà a Firenze. Sabato 1° agosto 2020, protagonista sarà la musica classica, grazie alla direzione artistica e conduzione del M° Beatrice Venezi, tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale: dall’Italia al Giappone, dalla Bielorussia al Portogallo, dal Libano al Canada fino all’Argentina si è distinta per la sua professionalità e la sua capacità di essere innovativa, paladina di femminilità e di italianità. Presso il Teatro Verdi, alle ore 20:15, il M° Beatrice Venezi, curerà l’esecuzione del suo primo album “MY JOURNEY – Puccini’s Symphonic Works”, pubblicato da Warner Music Italia e dirigerà l’Orchestra della Toscana, la stessa con cui ha realizzato il suo album. In un concerto a porte chiuse, le note che dal Teatro Verdi prenderanno “vita” saranno trasmesse, in streaming audio, su due CRICKET PE30, che effettueranno due percorsi distinti tra alcune strade di Firenze, andando così a portare la musica sotto casa dei cittadini.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento si possono trovare sulla pagina Instagram ufficiale del progetto: @musicaingiro.