Inaugurata a Manhattan la “House of Made in Italy” : ponte culturale tra Italia e Usa

Celebrare il Made in Italy come patrimonio non solo nostrano ma mondiale, è certamente una attività che richiede un enorme senso di responsabilità ed un impegno costante. Tantopiù se il ponte culturale viene costruito tra il Bel Paese e gli States. A tal proposito, l’Italia si conferma una protagonista assai apprezzata in terra americana, proprio per quanto rappresenta in termini di qualità, eccellenza e bellezza sotto tanti punti di vista, commerciale in primis. Ecco perché, un progetto pregevole inaugurato lo scorso 29 giugno nella prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation, a pochi passi da Central Park, ha visto sorgere la New York la House of Made in Italy, per raccontare e celebrare la cultura italiana nella Grande Mela. Il punto di approdo internazionale più importante del mondo. L’evento inaugurale si è tenuto a chiusura della giornata che ha dato il via al Summer Fancy Food Show, la più autorevole fiera del settore food negli Stati Uniti.

L’iniziativa è stata ideata da I Love Italian Food, che si occupa della tutela e promozione della cucina italiana autentica, in collaborazione con la stessa Columbus Citizens Foundation. Tra gli altri partner sostenitori, troviamo anche l’Italian Trade Agency, Coldiretti e Filiera Italia.

La House of Made in Italy sarà visitabile fino all’estate del 2026, ospitando eventi, degustazioni, incontri e masterclass, coinvolgendo non solo l’enogastronomia, ma anche la moda, il design, l’artigianato, lo sport e la cultura.

Il marchio del Made in Italy negli Stati Uniti, continua ad attestarsi come una realtà solida in ogni settore che abbraccia senza dubbio, quello agroalimentare, esportando alcuni tra gli alimenti tanto cari alla dieta mediterranea, prodotti in modo genuino e che incentivano salute e rispetto dei canoni di sostenibilità ambientale come : pasta, olio extravergine, formaggi, vini e salumi italiani; ancora, molto apprezzati sono il design, la moda, sempre in prima linea per tradizione ed innovazione, mantenendo intatto il valore sacro della artigianalità.

La House of Made in Italy, è stata creata per permettere di raccogliere esperienze e risorse comuni tra le varie aziende italiane, intessendo relazioni costruttive con e tra le istituzioni, imprese e comunità locali.