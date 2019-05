Fotografi senzatetto in mostra per l’addio di Guzzetti a Fondazione Cariplo

24 maggio 2019

Come lo guarda il mondo chi lo vive direttamente dalla strada? Con quali occhi guarda l’altro, ciò che gli sta intorno, chi non ha più un posto pronto ad accoglierlo la sera?

“13 Storie dalla Strada”, mostra in programma dal 28 maggio all’1 settembre alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo, ci accompagna in quello che è un viaggio durato un anno nell’universo sociale e urbano di Fondazione Cariplo e condotto proprio da tredici fotografi senza fissa dimora e dai loro occhi.

L’esposizione, curata da Dalia Gallico, nasce dalla collaborazione con Riscatti Onlus che dal 2015 porta avanti progetti di integrazione sociale attraverso la fotografia. La onlus, grazie al supporto di Fondazione Cariplo, ha realizzato workshop di fotografia per persone senza fissa dimora, uomini e donne, italiani e stranieri, selezionati con l’aiuto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano. Tra di loro c’era chi teneva in mano la macchina fotografica per la prima volta e chi invece, dopo tanto tempo, ritornava a usarla, ne ritrovava i segreti e la potenza espressiva.

I fotografi che hanno partecipato ai laboratori hanno poi documentato la realtà di Fondazione Cariplo. Si tratta prima di tutto di un patrimonio di persone ma anche di progetti in continua evoluzione e i fotografi ne hanno raccontato l’identità. Il risultato è la mostra.

Alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala sono esposte 52 immagini inedite scelte tra i 9800 scatti che i tredici autori hanno realizzato nel corso di un anno, fotografando tredici progetti scelti fra i 1500 che Fondazione Cariplo porta avanti ogni anno: la comunità allegra di un orto urbano, il volo di un acrobata, un appartamento dove vivono ragazzi disabili, il volto di una scienziata.

I fotografi oltre a raccontare attraverso il loro sguardo si sono raccontati: durante la mostra saranno proiettate le videointerviste che hanno rilasciato. Una testimonianza che illumina le vite di persone che ogni giorno attraversano l’anima periferica, fragile, marginale di Milano. Scopriremo chi sono, dove trascorrono la giornata, dove mangiano, come si lavano, chi hanno perso per strada, quali luoghi chiamano casa, che cosa desiderano e che cosa hanno ritrovato osservando il mondo con la macchina fotografica. Un viaggio lungo un anno che li ha portati dalla periferia al cuore della città.

Lunedì 27 maggio, ci sarà una speciale apertura della mostra, solo su invito, alla quale parteciperà il presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che proprio lunedì, giorno del suo 85esimo compleanno, lascerà una presidenza durata ben ventidue anni. Sarà il suo ultimo giorno tra gli ultimi. Soltanto il 9 aprile, sul palco del Teatro La Scala il presidente affermava che «ci sono 200 mila giovani in Lombardia che non studiano né lavorano. Ci sono 1,2 milioni di bambini in Italia in povertà assoluta e a Milano sono 21 mila. Non possiamo accettare questi disagi sociali», e parlava di housing sociale, di quanto sia presente e reale l’emergenza casa, per gli studenti, i liberi professionisti, gli immigrati, gli anziani, in città come Milano. La nuova frontiera – concludeva – è il «welfare di comunità: le fondazioni comunitarie hanno fatto riscoprire che nelle comunità chi sta meglio può fare del bene anche per chi vive nella porta accanto, non solo per le vittime dello tsunami». Per Guzzetti il futuro passa dalla coesione, valore fondamentale per le società di oggi. Lunedì sarà anche l’occasione per salutarlo e festeggiarlo.

*

“13 Storie dalla Strada”

Gallerie d’Italia

Piazza della Scala 6

Milano

Dal 28 maggio fino al 1 settembre 2019.

Da martedì a domenica dalle 9:30 alle 19:30.

Giovedì dalle 9:30 alle 22:30.

Chiuso il lunedì.

Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura.

Ingresso

Biglietto congiunto valido per le mostre e le collezioni permanenti acquistabile direttamente in biglietteria:

– intero: 5,00 € (disponibile anche su TicketOne​)

– ridotto: 3,00 €

– gratuito: ogni prima domenica del mese.

Informazioni e prenotazioni

Email: i​nfo@gallerieditalia.com

Numero verde: 800.167619