Armi a Kiev: Italia sí, Italia no la terra degli indecisi

20 Settembre 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Dopo una requisitoria di sette ore i Pm di Palermo hanno chiesto di condannare a 6 anni di carcere Matteo Salvini per avere impedito, cinque anni fa, quando era Ministro degli Interni nel governo Conte, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti, con l’accusa di averli sequestrati a bordo della nave spagnola Open Arms. Solidarietà di Meloni. (Ansa)

Nuovo attentato a Donald Trump, è la seconda volta nel giro di un paio di mesi. Lo ha confermato l’Fbi, dicendo che si indaga su quello che “appare come un tentativo di assassinarlo”. L’allarme è arrivato alle 02:23 di domenica, con un comunicato della campagna repubblicana: “Il presidente Trump è al sicuro, dopo che colpi di arma da fuoco sono stati sparati nelle sue vicinanze”. (Repubblica)

Il Commissario Francese al Mercato interno, Thierry Breton, ha dato la notizia delle dimissioni con effetto immediato pubblicando la lettera inviata alla presidente Von der Leyen. Breton accusa la Presidente di aver lavorato alle sue spalle, affinché la Francia proponga un altro candidato per “ragioni personali che in nessun caso sono state discusse con me.” (Corriere della Sera)

Incontro bilaterale tra la premier italiana Giorgia Meloni e quello del Regno Unito Keir Starmer. Il tema principale: la gestione dei flussi migratori a partire dall’accorto tra Italia e Albania per l’accoglienza tra i richiedenti, tema cruciale anche per il governo di Londra. Il Primo Ministro britannico ha confermato l’investimento di 485 milioni di sterline nella difesa, nella crescita pulita e nell’innovazione del Regno Unito da parte di due gruppi italiani: Leonardo e Marcegaglia. Italia uno dei primi dieci partner commerciali. (Il Sole24ore)

Centinaia di cercapersone usati da membri di Hezbollah, il gruppo radicale libanese sostenuto dall’Iran, sono esplosi simultaneamente, in quello che si ritiene sia stato un attacco organizzato e compiuto da Israele. Secondo il Ministero della Salute libanese, quasi 3mila persone sono state ferite e almeno 12 sono state uccise, fra cui almeno sei membri di Hezbollah e due bambini. (IlPost)

Raffaele Fitto sarà uno dei sei vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione Europea. Lo ha annunciato la Presidente dell’esecutivo Ursula Von der Leyen illustrando la struttura complessiva con tutti i nomi. Il Ministro avrà la delega alla Coesione e alle Riforme e si occuperà del Pnrr: un pacchetto da 1.200 miliardi di euro. A fianco a Von der Leyen sei vicepresidenti esecutivi (Avvenire)

Maltempo in Emilia Romagna, è la provincia di Ravenna, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto dell’ennesima, terribile ondata di maltempo. L’Emilia Romagna rivive l’alluvione, Faenza va di nuovo sott’acqua, Modigliana e Castrocaro sfregiate dai fiumi sempre più in piena, paura e danni anche a Castel Bolognese. Anche la città di Bologna vive nella paura. (Il Resto del Carlino)

Dopo la strage dei cercapersone, in Libano esplodono anche walkie-talkie e pannelli solari. Mercoledì alle ore 17 locali apparecchi walkie talkie hanno cominciato ad esplodere simultaneamente in appartamenti, in automobili, nelle strade e nelle basi degli Hezbollah che avvertono che lo Stato ebraico pagherà un duro prezzo per gli attacchi condotti sul suolo libanese (QuotidianoNazionale)

L’Eurocamera approva una risoluzione per il sostegno militare all’Ucraina che cancella i limiti all’utilizzo dei missili forniti dai Paesi membri. La prospettiva fa infuriare Mosca che torna ad agitare lo spettro di una guerra nucleare. No dell’Italia su missili senza limiti. Poi Fdl, F1 e Pd approvano il testo finale. (Avvenire)

Arriva il bonus di Natale da 100 euro, riservato alle famiglie a basso reddito. Prenderà forma attraverso un emendamento del governo al decreto omnibus. Sarà riservato alle famiglie a basso reddito: i lavoratori dipendenti con figli e con redditi tra 8.500 e 28mila euro annui. Il costo stimato è di 100 milioni di euro. La platea è di circa un milione di destinatari. Si punta ad un bonus senza tassazione. (Il Sole24Ore)