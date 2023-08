putin piange il morto

26 Agosto 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

La Russia ha condannato la decisione di Danimarca e Paesi Bassi di donare

i caccia F-16 all’Ucraina, affermando che l’iniziativa si tradurrà in una

escalation del conflitto. Sventato un attacco di droni ucraini nella regione di

Mosca, mentre Kiev riconquista una porzione di territorio intorno a

Bakhmut, ma senza grandi progressi invece sul fronte meridionale. Biden

spinge per accelerare il processo di pace. (Il Fatto Quotidiano)

Fisco, la stretta arriverà in autunno il governo alla ricerca di 57 miliardi da

incassare tra il 2023 e il 2025 con un aumento di 2,8 miliardi rispetto al

triennio precedente, risorse che in parte potranno servire per finanziare il

fondo destinato alla riduzione delle tasse. Obbiettivo indicato nella

convenzione tra governo e agenzia delle entrate raggiungibile grazie ai

rinnovati strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. (Il Messaggero)

Il Ministro Giorgetti interviene al Meeting di Rimini: “il prossimo anno

dovremo accollarci 15 miliardi in più per maggiori interessi sul debito che

peseranno sull’economia reale e sulle famiglie, la denatalità rappresenta un

problema per la riforma delle pensioni”.

La prossima manovra sarà complicata. Sul Pnrr non basta fare presto ma

fare bene. E’ necessario che l’Europa tenga conto del fatto che siamo

ancora in emergenza, bisogna tenere gli investimenti fuori dai parametri. (Avvenire)

Sul caso del generale Vannacci, autore del libro “il mondo al contrario” è

stata aperta un’inchiesta. Il generale sarà quindi sottoposto a un’indagine

per verificare se ha violato il Testo unico dell’ordinamento militare. A

comunicarlo sono stati Ministero della difesa e Stato maggiore dell’Esercito. (FanPage)

Dodici anni dopo l’incidente che ha fatto tremare il mondo, il Giappone

torna al centro dell’attenzione e della preoccupazione globale. Tokyo ha

autorizzato lo sversamento nell’oceano dell’acqua utilizzata per il

raffreddamento di quel che è avanzato del materiale nucleare della centrale

di Fukushima, travolta dal terremoto-tsunami dell’11 marzo 2011 e da

allora in fase di smantellamento. Proteste della Cina, di Greenpeace e delle

Ong giapponesi. (Corriere della Sera)

Tamberi trionfa ai Mondiali, si conferma uno degli atleti italiani più grandi

di sempre. Il capitano della Nazionale Azzurra di atletica salta 2,36 e

conquista il titolo a Budapest, dopo le vittorie alle Olimpiadi, ai Mondiali

indoor e due volte agli Europei. (Huffpost)

Precipita il jet privato di Prigozhin, nello schianto 10 vittime, a bordo il

capo della Wagner e il suo braccio destro Utkin. Ipotesi contrastanti tra

l’abbattimento da parte della contraerea russa, oppure un attentato a bordo

con la conseguente esplosione del velivolo. Il modo in cui si è schiantato

indicherebbe una perdita completa dei sistemi di controllo. (Repubblica)

L’India diventa una potenza spaziale: è il primo Paese a far atterrare con

successo un veicolo spaziale vicino al Polo Sud della luna. E’ un momento

storico per il Paese più popoloso del mondo. Questa operazione arriva

pochi giorni dopo il fallimento della prima missione lunare di Mosca da

quasi 50 anni. Il 21 agosto il programma russo Luna-25, che era destinato a

raggiungere la stessa regione della Luna, si è schiantata sulla superficie del

satellite. L’India è il quarto Paese a toccare il suolo della luna dopo Stati

Uniti, Russia e Cina. (Il Foglio)

Donald Trump, si è consegnato allo sceriffo di Fulton County, in Georgia,

per essere arrestato con l’accusa di aver tentato di sovvertire il risultato

elettorale del 2020. Un fatto senza precedenti storici. Espletate le formalità,

l’ex Presidente ha lasciato il carcere ed evitato la cella grazie ad una

cauzione di 200mila dollari. (Repubblica)

Si cerca un compromesso su un nuovo patto di stabilità rivisto e corretto

secondo regole di bilancio meno draconiane di quelle della stagione pre-

covid. Tre i motivi per essere ottimisti: la complessità della materia, la

debolezza della presidenza spagnola di turno nella Ue, la possibilità che

l’intesa possa essere trovata anche nei primi mesi del 2024. (Corriere della Sera)