Tangentopoli pugliese

12 Aprile 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Israele, si lavora dietro le quinte per una pausa umanitaria durante la fine del Ramadan. Potrebbe durare tre giorni. Tel Aviv decide di far riposare le sue truppe. Una mossa che costituisce anche un segnale diplomatico, quella decisa del gabinetto di guerra israeliano su richiesta di Idf, le forze armate con la stella di David. Non si tratta di un ritiro definitivo e che non significa che l’ipotesi di un attacco a Rafah sia stata accantonata (Quotidiano Nazionale)

Mini condono edilizio, tante le richieste e così il governo Meloni ha in arrivo un pacchetto di norme – al momento ancora al vaglio del Ministero delle Infrastrutture – per mettere a norma abitazioni che hanno lievi difformità. Secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano è interessato da piccole difformità o le irregolarità strutturali da regolarizzare. (Il Riformista)

Giorni difficili per il Pd dopo le inchieste giudiziarie che investono soggetti che in un recente passato hanno portato voti presumibilmente non puliti e liti con l’(ex?) alleato Giuseppe Conte. La segreteria si attrezza per prendere contromisure. Un primo segnale arriva da un’iniziativa autonoma in Campania: un codice di autoregolamentazione per i candidati. (Huffpost)

Il Vaticano dopo l’apertura sulle coppie gay ribadisce i paletti in materia di bioetica. Eutanasia e suicidio assistito non vanno considerate «leggi di morte degna». «L’aborto procurato presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente grave e deprecabile». La maternità surrogata «lede gravemente la dignità della donna e del figlio», queste alcune delle posizioni espresse nel documento Dignitas Infinita. (Repubblica)

Arriva il Documento economico del governo, il Ministro Giorgetti afferma che nonostante le difficoltà legate al Superbonus, non ci sarà bisogno di nessuna manovra correttiva. (Il Sole 24ore)

Nel bolognese lo scoppio in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino del Lago di Suviana, la diga non è interessata. L’esplosione avvenuta nel pomeriggio al bacino di Suviana ha il bilancio tragico di tre morti, cinque feriti gravi e quattro dispersi. (Il Resto del Carlino)

Benzina a livelli massimi da sei mesi. Secondo l’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, il costo medio della benzina self in autostrada è di 1,987 euro al litro. Quello del gasolio, 1,907. Il governo: “non dipende da noi, non interverremo”. (Corriere della Sera)

Il Parlamento Ue approva il nuovo patto sui migranti composto da 10 provvedimenti studiati per facilitare l’accoglienza dei richiedenti asilo e rendere più rapide le procedure di rimpatrio per coloro che non hanno diritto a restare in Europa. L’Italia divisa al voto: Lega contraria, F1 a favore seguendo le linee del Ppe, Fdl ha votato caso per caso. Voto contrario di Pd e M5S. (Il Giornale)

Allarme dell’intelligence Usa: imminente rappresaglia dell’Iran contro Israele per l’attacco al consolato iraniano di Damasco dove sono morti sette pasdaran, tra cui il generale Razi Moussavi. Attacco mai rivendicato dallo Stato ebraico ma per il quale Teheran ha giurato vendetta; nel frattempo ha chiuso lo spazio aereo. (Repubblica)

In Puglia dopo giornate di scandali giudiziari, accuse, tensioni, il Movimento5Stelle annuncia l’uscita dal governo regionale, guidato da Michele Emiliano del Pd. Giuseppe Conte arriva a Bari e annuncia lo strappo: “Rinunciamo al nostro ruolo di Governo, rimettiamo tutte le deleghe”. Ira di Elly Schlein che ora pretende un cambio netto. (Avvenire)

Strage di Suviana, recuperati altri tre corpi intrappolati a oltre trenta metri di profondità sotto terra al nono piano del palazzo rovesciato della centrale idroelettrica di Enel Green Power. I sommozzatori hanno individuato i corpi di tre dei quattro dispersi. Le vittime accertate diventano sei. (Il Fatto Quotidiano)