Il ruggito di Putin alla vigilia delle elezioni dall’esito scontato

16 Marzo 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Il candidato della coalizione di destra, Marco Marsilio, ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo e si è quindi confermato Presidente della Regione per un secondo mandato consecutivo, ottenendo più del 53% dei voti, contro il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico, che ha ottenuto il 47%. Fdl primo partito (24%), seguito dal Pd (20%), FI (13%), Lega (7%), M5S (7%). Affluenza 52,2%. (IlPost)

Arrivano reazioni dalle autorità e dai cattolici ucraini alle ultime dichiarazioni di Papa Francesco, che in un’intervista alla radiotelevisione svizzera ha esortato Kiev a “sventolare bandiera bianca”. Nessuno chiese di negoziare con Hitler”. Le parole del Papa “sono sconvolgenti”. E ancora: “non abbiamo possibilità di arrenderci”. Interviene anche il ministro degli esteri ucraino: “La nostra bandiera è gialla e blu. Questa è la bandiera con la quale viviamo, moriamo e vinciamo. Non alzeremo mai altre bandiere. (HUFFPOST)

Elezioni in Portogallo Il fronte conservatore moderato di Alleanza Democratica è il primo partito, con il 29,5% dei consensi. I socialisti crollano al 28,7%. Balzo da gigante dell’estrema destra. Buona l’affluenza, la partecipazione ha raggiunto il 63,2 per cento, il record in cinquant’anni di democrazia. (Avvenire)

Oscar del cinema 2024, Oppenheimer, il colossal drammatico sulla creazione della bomba atomica, dato per grande favorito ha vinto ben sette oscar, tra cui quello per il migliore film, il migliore regista. Emma Stone e Cillian Murphy migliori attori. Delusione per l’esclusione di “Io capitano” di Matteo Garrone. (La Stampa)

Fisco, per chi è in difficoltà pagamenti a rate in 10 anni: per chi ha debiti fino a 120mila euro le rate salgono dalle attuali 72 a 84 nel 2025-26, a 96 nel 2027-28 e a 108 a partire dal 2029. Per chi è in affanno con l’Isee le rate potranno salire a 120 già dall’anno prossimo. (Il Sole24ore)

Mar Rosso, la nave Duilio abbatte due droni lanciati dagli Houthi. La nave italiana, fa parte dell’operazione dell’Unione Europea Aspides, volta alla salvaguardia delle rotte commerciali dinanzi alle coste yemenite e nel mar Rosso, attaccate dal gruppo filo iraniano. (Il SecoloXIX)

Processo Consip, dopo sette anni il tribunale di Roma, ha deciso per l’assoluzione nei confronti dell’ex ministro Luca Lotti e di Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva, oltre a Italo Bocchino e i due imprenditori A. Romeo e C.Russo. Condannati invece i due carabinieri, Gianpaolo Scafarto e Alessandro Sessa, rispettivamente a un anno e sei mesi e a tre mesi di reclusione. (Il Giornale)

Il parlamento europeo ha approvato il regolamento sull’Intelligenza Artificiale. Il voto con 523 voti a favore 46 contrari e 49 astenuti. Si tratta della prima legge al mondo e conferma l’Unione Europea punto di riferimento per la regolazione dell’economia digitale, La legge entrerà ufficialmente in vigore tra due anni. (Corriere della Sera)

Nuove minacce di Putin che parla prima delle imminenti elezioni che lo confermeranno alla guida del Paese. La Russia è pronta a utilizzare armi nucleari se dovesse esserci una minaccia allo stato, alla sovranità o all’indipendenza. Annuncia poi l’invio di truppe al confine finlandese. (La Stampa)

Macron: “Prepariamoci alla guerra”. il Presidente francesce conferma la svolta di fermezza assoluta nei confronti di Mosca e cerca di spronare gli europei a un «sussulto» rispetto a una «escalation di cui solo il presidente russo è responsabile. (La Repubblica)