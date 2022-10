le notizie della settimana: io in tasca ho 5mila euro e tu?

29 Ottobre 2022

Prima settimana di Governo per Giorgia Meloni, che ottiene la prevista fiducia alla Camera e al Senato, dopo aver esposto le linee programmatiche, in parte diverse da quelle professate in passato. Prime ipotesi di intervento su fisco, riforme, crisi energetica. Fa discutere la proposta dell’innalzamento del tetto al contante fino a 10 mila euro nella prima ipotesi, poi ridotto a 5 mila in seguito a un compromesso. Battaglia simbolo della Lega. Si corre per presentare la proposta a Bruxelles entro il 30 novembre. Per alcuni la rotta sul contante andava invertita, una norma considerata troppo restrittiva e non correlabile all’aumento del sommerso. Altri si chiedono quale sia il vantaggio di girare con 10 mila€ in tasca, forse un vantaggio per spacciatori, per chi lavora in nero, per chi paga tangenti? Un problema di riciclaggio in un Paese dove nel mondo degli appalti si pagano ancora tangenti in contanti. Forza Italia sul tema tiene una posizione più defilata indicando come prioritarie altre questioni, su tutte la proroga di una serie di misure contro il caro bollette.

Annunciata la misura della BCE che prevede l’aumento dei tassi dello 0,75% questo causerà un aumento dei mutui a tasso variabile stimato in circa 52€ al mese per un mutuo medio di 140 mila € per 25 anni.

Il nuovo Ministro dell’Interno Piantedosi, vieta l’attracco sulle nostre banchine alle Ong, ufficializzando così la linea di Salvini che ritorna sul tema a lui tanto caro e che gli ha consentito in passato un forte consenso elettorale.

Putin paragona gli Stati Uniti e tutto l’occidente ai nazisti che vogliono prevalere sulla Russia fino ad impedirne la sopravvivenza. Incolpa ancora la Nato accusandola di aver provocato “l’operazione speciale” in Ucraina per le proprie mire espansionistiche.

Un po’ di (brutto) colore a casa nostra: Memo Remigi 84 anni storico conduttore tv, viene cacciato dal programma Rai “Oggi è un altro giorno” per aver palpeggiato in diretta la collega Jessica Morlacchi.

Buon weekend

MONDO

Xi rieletto segretario generale, a 69 anni e all’apice del suo potere non ha indicato un possibile successore. Fa piazza pulita dei possibili rivali. Taiwan teme un attacco già nel 2023.

Mosca preoccupata per le possibili provocazioni dell’Ucraina attraverso l’uso di una bomba sporca, notizia smentita del consigliere di Zelensky.

Sunak, il nuovo premier inglese, è il primo di origine indiana.

Una parte del porto di Amburgo potrebbe essere venduta alla Cina. Il Cancelliere Scholz, favorevole alla cessione, sarà il primo leader occidentale a recarsi in Cina dall’inizio della pandemia.

Macron, propone di coinvolgere il Papa e la dirigenza americana per tentare il rilancio dei dialoghi con Mosca.

Accuse della Russia all’Italia per l’esclusione dal vertice sul disarmo, la riunione del gruppo internazionale contro la proliferazione nucleare.

Iran continua il pugno duro delle autorità, migliaia di auto in coda per Masha, la ragazza uccisa lo scorso 16 settembre, la polizia spara sui manifestanti.

Da Xi dopo la rielezione un piccolo segnale incoraggiante a Biden: il dialogo tra noi aiuta la stabilità, possibile incontro al G20 di novembre.

CASA NOSTRA

A Roma i funerali di Francesco Valdiserri, morto investito da un auto guidata da una ragazza che guidava sotto l’effetto di stupefacenti. Tra la folla anche Meloni, La Russa e Letta. Era figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Luca Valdiserri e Paola Di Caro.

Muore a Las Palmas il figlio di Ochetto stroncato da un infarto.

I tabaccai potranno rifiutarsi di far pagare con il pos le sigarette e i valori bollati.

Via libera al rigassificatore di Piombino, in cambio bollette scontate del 50% per tre anni a vantaggio di cittadini e aziende, oltre a sostegni e agevolazioni economiche per il territorio.

In arrivo due navi con 326 migranti, altolà del nuovo Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che si appella all’art.19 della convenzione internazionale delle Nazioni Unite sul diritto del mare: si sta valutando il divieto di ingresso nelle acque territoriali.

Convegno con Fdl all’università La Sapienza, proteste e scontri dentro l’Ateneo.

Tragedia all’ipermercato Carrefour del centro commerciale di Assago un uomo accoltella sei persone, morto un dipendente.

Il nuovo Ministro della Salute Schillaci, oggi il Covid è diverso, togliamo le restrizioni.

Attenzione: torna l’ora solare ricordarsi di spostare le lancette indietro di 60 minuti nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre.

POLITICA

È nato il governo Meloni, “stiamo uniti”. Un’ora e venti minuti di colloquio con Draghi, poi il consiglio dei ministri: “Evitare personalismi e conflitti”. Poi incontra il leader francese Macron,

Draghi consegna le cartelle sui dossier, tra i fascicoli i decreti su concorrenza e attuazione del Pnrr.

L’ex ministro Cingolani si presta gratuitamente al ruolo di advisor sui problemi legati all’energia.

Ora la corsa per occupare il ruolo dei vice, in campo i delusi, Forza Italia pronta a dare battaglia.

Prime dichiarazioni del Ministro della Giustizia Nordio: “no a un controllo del governo sui pm”.

Per Letizia Moratti, nessun ruolo nel governo e nemmeno un ruolo di primo piano alla guida di Milano-Cortina. Ora la corsa in Lombardia.

Prime esternazioni di Salvini: pace fiscale, moratoria sulle bollette e quota 41. Sui migranti:“Torneremo a far rispettare i confini”.

Meloni, incassa la fiducia (annunciata) alla Camera: tregua sulle tasse, taglio graduale del cuneo fiscale, allargamento della flat tax per le partite Iva, presidenzialismo, crisi energetica, no al reddito di cittadinanza così com’è strutturato, questi i principali temi. “Il fascismo: nessuna simpatia”. Letta: “noi contro il presidenzialismo”; Conte: “è un Draghi bis”.

Scontata la fiducia per Giorgia Meloni anche al Senato, nel suo discorso di insediamento la novità è l’innalzamento a 10 mila euro del tetto all’uso del contante. Le opposizioni: colpo di spugna sulla lotta all’evasione. Raggiunto poi un compromesso a quota 5 mila euro dopo la mediazione del premier.

ECONOMIA

Mutui, allarme per il peso delle rate. Il Fondo Monetario Internazionale avverte che le famiglie meno abbienti andranno in difficoltà.

Il gas scende sotto i 100 euro, non accadeva da giugno, proroga degli sgravi per le imprese. Draghi lascia un tesoretto di circa 10 miliardi generato dalle maggiori entrate per l’inflazione che ha incrementato il gettito dell’Iva.

Cartelle esattoriali, ipotesi sanatoria fino a duemila euro.

Cessione di Ita, il governo vorrebbe Air France nel capitale.

Nuove misure: sarà rivista la tassa sugli utili extra delle società energetiche, taglio graduale di 5 punti del cuneo fiscale, aliquota unica sui redditi dichiarati in più.

Elon Musk conclude l’acquisto di Twitter per 44 miliardi, licenzia 4 top manager e da lunedì riattiva l’account di Donald Trump.

CULTURA

Dopo “M il figlio del secolo” l’opera di Antonio Scurati, debutta in scena (recital a due voci con musica) anche “Il Duce delinquente” con Aldo Cazzullo, Movi Ovadia, e Giovanna Famulari, tratto dal libro dello stesso Cazzullo “Mussolini il capobanda”.

SPORT

Campionato di calcio, il Napoli batte per 1 a 0 la Roma e resta in cima alla classifica, vittoria del Milan sul Monza per 4 a 0, la pazza Inter vince a Firenze per 4 a 3, frena l’Atalanta contro una bella Lazio 0 a 2, torna a vincere la Juventus che batte l’Empoli per 4 a 0.

Champions ottima prestazione del Milan che ipoteca gli ottavi battendo la dinamo Zagabria per 4 a 0, ennesima figuraccia della Juventus battuta dal Benfica per 4 a 3, addio alla qualificazione agli ottavi, ora a rischio pure l’Europa League. Vincono Inter e Napoli e si qualificano agli ottavi.

INCHIOSTRO SPRECATO

Se Ronzulli lascia chi presidierà il corpo del capo? C’è chi non dormirà la notte per questo quesito!