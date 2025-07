La collega siriana Ola Habib ha scritto questo messaggio: “Cari amici, la mia famiglia fa parte della comunità drusa in Siria e si trova sotto bombardamenti e attacchi da parte di gruppi terroristici. Ci sono massacri in corso e le loro vite sono in grave pericolo. Abbiamo bisogno di aiuto, visibilità e sostegno. Se conoscete organizzazioni che possano intervenire o se potete far circolare questo appello, vi prego di farlo. Grazie”.

Il fratello di Ola, Hassan, risulta al momento disperso, e non si hanno sue notizie. Questa tragedia riflette la sofferenza che la comunità drusa in Siria sta vivendo, a causa degli attacchi delle gruppi militari pro il governo di Al-Julani, ex leader di Al-Qaeda, ha combattuto in Iraq e in Siria, ed è responsabile di gravi crimini contro i civili.

Al Julani è salito al potere nel dicembre scorso, dopo la caduta del dittatore Bashar al-Assad, anche lui responsabile di anni di violenze e repressioni. All’inizio del suo governo, ha cominciato a fare un processo di islamizzazione del Paese e delle istituzioni. A marzo ha attaccato la minoranza alawita e, a maggio, ha colpito i drusi As Sweida e Ashrafieh Sahnaya. Oggi è tornato a colpire i drusi: pochi giorni fa, beduini della regione meridionale hanno attaccato viaggiatori drusi sull’autostrada per Damasco. Ci sono stati scontri, rapimenti, torture e mutilazioni. La tragedia siriana non è solo un risultato di un caos politico e fase di transizione, ma anche di un potere illegittimo che opprime chi non si adegua alla sua ideologia, mentre cerca legittimazione internazionale. Il declino della democratizzazione nel mondo ha contribuito a rafforzare regimi come questo, sostenuti anche da leader e autoritari, che in passato hanno supportato Assad con il pretesto di “difendere le minoranze”, e oggi sostengono Al Julani nonostante le sue violenze contro le minoranze e anche contro i sunniti che non sono pro il suo potere. La Siria è oggi un Paese distrutto sul piano economico, politico e della sicurezza e in conflitti settari e religiosi. La prospettiva di costruire una democrazia sembra rimandata di decenni. Il fratello e la famiglia di Ola devono tornare a casa loro e anche il ritorno in sicurezza di tutti i siriani alle proprie case. È necessario fermare le violenze e le uccisioni basate su differenze religiose ed etniche, e costruire una pace duratura. Tutto questo, però, non può avvenire senza un intervento urgente e una protezione internazionale che, purtroppo, al momento sembra lontana. Non so come si potrà realizzare, ma so che deve avvenire.