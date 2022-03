quello che è successo e quello che, forse, ti sei perso. settimana n°10

12 Marzo 2022

Anche questa settimana è caratterizzata dalle notizie sulla guerra in Ucraina. Diversi i tentativi di mediazione, ma finora senza esito, come diverse sono state le promesse di tregua per consentire ai civili di attraversare i corridoi umanitari, anche qui con esiti deludenti. La sensazione è che sia solamente una mossa per prendere tempo visto che al tavolo sono presenti persone che non hanno potere decisionale, intanto la guerra continua… Si assiste purtroppo, dopo una dimostrazione di unità quasi unanime nel condannare la guerra con azioni corali, ad una disgregazione dell’Europa e non solo: Berlino annuncia che continuerà a fare affari con Mosca (non potrà fare a meno del gas), l’Ungheria vieta il passaggio a chi aiuta Kiev, Draghi e Von der Leyen esclusi dal vertice sulla guerra organizzato da Biden, che parla solamente con Francia, Germania e Inghilterra, insomma un insieme disomogeneo di interessi nazionali, spesso tra loro in contrapposizione. Anche l’Italia si divide tra pacifisti che invocano la resa, per evitare ulteriori spargimenti di sangue, trattativisti che vorrebbero mettere in campo mediatori di alto profilo (Angela Merkel su tutti) e chi spinge per l’invio di armi e per ulteriori restrizioni economiche. Certo tutti preferiscono la pace alla guerra, ma è necessario che cessi l’aggressione, altrimenti si tratterebbe solo di una resa. La mia opinione è che per andare contro la guerra bisogna agire nei confronti dell’invasore, aiutando il popolo Ucraino, non lasciandolo al proprio destino, cosa che si sta cercando di fare colpendo Mosca con pesanti sanzioni e aiuti militari.

La politica italiana ci offre ancora il triste spettacolo delle profonde divisioni che attanagliano il Governo, la contesa è sulla riforma del catasto con regole ferme dal 1939! Forse è giunta l’ora di rimetterci mano.

MONDO

Falliti i corridoi umanitari la speranza dura solo3 ore

Il giorno dopo l’esercito Russo dichiara di cessare il fuoco e di aprire corridori umanitari nelle principali città ucraine. La dichiarazione è frutto della richiesta del presidente Francese Macron

Un milione di Profughi varcano il confine diretti in Polonia, 14 mila quelli già arrivati in Italia

La Cina chiede che siano fermati gli attacchi e sollecita un’intesa più ampia tra Nato e Russia

Zelenski chiede alla Nato di costituire una no fly zone, nel frattempo chiede aerei all’occidente. Putin “chi costituirà una no fly zone sull’Ucraina verrà coinvolto nel conflitto”

Anche i tentativi del Premier israeliano Bennett e del Presidente turco Erdogan non aprono prospettive.

Nella lista nera di Mosca contro l’occidente entra anche l’Italia

Nulla di fatto alle trattative in Bielorussia, i russi promettono una nuova tregua ma continuano a colpire; si spera in un’altra sessione

Si tenta una mediazione dove Putin potrebbe fermarsi e consentire al governo di Zelensky di sopravvivere in cambio di una “neutralità perpetua” dell’Ucraina, modificando la costituzione che prevede il percorso di avvicinamento alla Nato. Vertice ad Antalya (Turchia) dove Zelensky definisce però impossibile riconoscere l’annessione russa della Crimea. Ancora una volta però un “nulla di fatto” nessun progresso nemmeno sul cessate il fuoco

In Russia, dall’inizio della guerra, oltre 13 mila manifestanti in cella. Netflix e Tik Tok sospendono il servizio

Russia completamente sconnessa dalla rete internet. Espulsa dalla rete globale? A questo punto può agganciarsi solo a quella cinese

Kiev pronta a trattare su Crimea, Donbass e Nato, si muove anche Xi Jimping che però incolpa Nato e USA per la guerra

Prezzi del grano ai massimi, a rischio le forniture dei Paesi che dipendono dall’Ucraina, tra cui Libano, Yemen e Tunisia

L’Ungheria vieta il transito di materiale bellico destinato all’Ucraina

Bombardato l’ospedale pediatrico a Mariupol, nonostante la promessa dei corridoi umanitari. Si teme per una nuova fase con l’uso di armi chimiche e missili termobarici

CASA NOSTRA

I giornalisti italiani e stranieri non sono più al sicuro, sospesi i servizi di Rai, Ansa e Tg5

Da nord a sud gli italiani si mobilitano per aiutare i profughi ucraini. Il Ministero dell’Interno mette a disposizione 300 immobili per accogliere chi arriva dalle zone di guerra

L’Italia traccia 500 oligarchi, già sequestrati beni per 143 milioni

Il sindaco di Przemysl, cittadina Polacca, contesta la visita di Salvini: “Un insulto che lei sia qui.”

Manifestazione organizzata dalla Cgil ma senza Cisl, con slogan dei pacifisti “no Putin, no Nato”

Di Maio in Qatar per rafforzare la partnership energetica

Il gruppo Gedi vende l’Espresso a Bfc media. Il quotidiano La Repubblica in sciopero

Questa settimana si festeggia la festa della donna, ma è anche la settimana del famoso “switch off” dove va verificata la compatibilità delle nostre televisioni al nuovo codice di trasmissione Mpeg4

Corona Virus, frena la discesa dei contagi e gli esperti temono una risalita come in Svizzera e in Olanda. Resta da capire, secondo la fondazione Gimbe se non si tratti solamente di una curva di assestamento

POLITICA

Sul catasto Salvini non arretra, prove di irresponsabilità

Il Premier rassicurato da una possibile apertura di Forza Italia che potrebbe astenersi. Ancora contrari invece Lega e Fratelli d’Italia (la corsa di Salvini a rincorrere Meloni sempre più avanti di lui nei sondaggi…) Draghi dichiara: “non si pagheranno più tasse! L’impianto del catasto è del 1939, basta numeri senza senso”

Nonostante ciò il centro destra fa ancora muro e il governo si salva di nuovo per un solo voto

È morto Antonio Martino ex Ministro della Difesa dei Governi 2 e 3 di Berlusconi

Draghi a Bruxelles con l’obbiettivo di dimezzare nel breve periodo la dipendenza da Mosca per il gas russo

In aprile previsti nuovi aiuti da parte del Governo per il caro bollette. Ipotesi di sostegno da parte dell’Unione Europea o ricorso al deficit

Renzi rilancia la proposta di affidare il ruolo di mediatrice ad Angela Merkel. “Invio di armi e sanzioni non servono a vincere, va tenuto aperto il dialogo”

Draghi riconosce alla Camera che le misure adottate finora, IVA ridotta al 5% per le utenze del gas e i 16 miliardi stanziati non sono sufficienti. Da rivedere le regole su patto di stabilità, aiuti di Stato, e regolamenti comunitari per diversi settori economici

Passi avanti per le leggi sui diritti civili: approvato in commissione il testo base dello “Ius scholae”, quello della “legge Saman” oltre agli articoli sul suicidio assistito. Su questo tema arriva il primo via libera alla legge: passa alla Camera con 253 sì. Ora tocca al Senato

ECONOMIA

Bonomi (Confindustria) chiede di ammorbidire gli impegni ambientali per fronteggiare la crisi

Continua a precipitare il titolo Telecom, in borsa perde un altro 15% e cade ai minimi storici

Secondo un’analisi dell’economista Carlo Cottarelli, se la guerra non finisce molto probabile un ritorno alla recessione. “Siamo appesi alla durata del conflitto”

La notizia dell’incontro tra i Ministri degli esteri russi e ucraini fa volare le borse in Europa: Milano +6,9% Francoforte + 7,9%. Nuovo tonfo il giorno successivo

I Brand Americani abbandonano Mosca, chiusi tutti i MC Donald’s

Vertice Europeo a Versailles dove il Presidente di turno Macron, propone un nuovo debito comune, un Recovery plan per energia e difesa. Dissenso dei Paesi del nord, Germania in particolare. Draghi d’accordo

SPORT

Campionato di calcio. Il Milan vince a Napoli e si porta in testa alla classifica, la Juventus vince con lo Spezia e si avvicina a Napoli e Inter che strapazza la Salernitana vincendo 5 a 0

Champions, l’Inter espugna Anfield battendo il Liverpool per 1 a 0 ma non basta. Inglesi qualificati ai quarti di finale come il Real Madrid che batte il PSG per 3 a 1

CULTURA

Sting sui social canta di nuovo “Russian” scritta nel 1985 sul tema della guerra fredda. Canzone rilevante 35 anni dopo.

8 marzo, musei gratis, convegni sul lavoro femminile molti gli eventi in Italia per la Festa della Donna

Presentata a Torino la 34esima edizione del Salone del Libro dal 19 al 23 maggio

Milano, Boeri verso il bis per la guida della Triennale

INCHIOSTRO SPRECATO

