Le notizie della settimana: l’orrore di BUcha non è un copione

9 Aprile 2022

Tiene banco ancora l’orrore della guerra. Si scopre il massacro di Bucha un sobborgo a nord di Kiev. Continuano a emergere orrori, si fa fatica anche a descriverli, come è dura guardare le foto che testimoniano gli atti criminali compiuti dagli uomini di colui che pochi giorni fa veniva descritto come “macellaio” dal Presidente USA. Affermazione allora giudicata eccessiva, forse adesso non più. Le atrocità che abbiamo sotto gli occhi sono indubitabili.

C’è ancora chi pensa che sia un copione, ma non stupiamoci i bastian contrari non mancano mai, anzi di fronte a tragedie di grandi dimensioni, condannate dalla maggioranza, si esaltano, provano godimento, escono allo scoperto, si inventano pretesti, trovano giustificazioni. Colpiti da una grande frustrazione gridano forte, chiedono ospitalità sui media, che non si fanno sfuggire l’occasione invitandoli e citandoli, di creare il conflitto con chi la pensa diversamente. Non esiste più la differenza tra informazione e spettacolo: c’è la rissa tra l’esperto e colui che si informa nei posti sbagliati, tra il competente che dispone di fonti attendibili e il rissoso incompetente, il tutto per lo spettacolo e la legge dell’ audience, Qualcuno in settimana ha scritto: “la rissa è l’alimento degli ascolti, e i talk show sono “spettacolo” travestito da informazione”. Sono d’accordo!

Per non farci mancare nulla ecco nuove tensioni nella maggioranza che implode sulla delega fiscale. Lega e Forza Italia si schierano contro il resto della coalizione e contro il Presidente del Consiglio, che predica “unità”. Criticato anche sullo stanziamento dei 5 miliardi in favore di famiglie e imprese, giudicati insufficienti. A supporto del provvedimento lo stesso Draghi dichiara: “Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare famiglie e imprese” “Meglio la pace o il condizionatore”? In una fase dominata dalla guerra russa all’Ucraina, certe prese di posizione riflettono logiche solo elettorali.

Buon weekend

MONDO

A Bucha a nord di Kiev, sono rimasti per le strade corpi dei civili giustiziati con le mani legate dietro la schiena e fosse comuni, donne stuprate e schiacciate coi tank, anziani uccisi nelle case di riposo. Recuperati i resti di 410 persone, le immagini fanno il giro del mondo.

Il Cremlino come al solito nega.

Anche a Borodyanka si cercano le fosse comuni emergono gli orrori che possono essere ancora più gravi di quelli di Bucha.

Monta la richiesta di processare Putin per crimini di guerra.

L’Occidente valuta l’ipotesi di bandire il gas russo, ma Germania e Austria frenano.

Zelensky all’assemblea delle Nazioni Unite chiede l’espulsione della Russia oppure una riforma: “il diritto di veto non può essere il diritto di uccidere”. Con i veti della Russia l’ONU non funziona. Al vertice NATO il ministro degli esteri ucraino chiede l’invio di un maggior numero di armi: “o ci aiutate ora nel giro di pochi giorni o sarà troppo tardi”. Paesi Baltici, Londra e una parte dell’amministrazione USA a favore per l’invio di equipaggiamenti pesanti.

L’America pensa di rafforzare il fronte orientale della NATO e la Polonia da la disponibilità ad ospitare armi nucleari. Nel frattempo dagli USA ancora 100 milioni in aiuti militari.

Orban rivince le elezioni in Ungheria, è al quinto mandato consecutivo.

Si offre come mediatore e propone un incontro tra Putin e Zelensky a Budapest. Un’altra bufala? Dove sono finite le tracce dei negoziati in Turchia?

Nuove sanzioni USA sulle banche russe. Biden: i russi torneranno all’epoca sovietica con gli scaffali dei negozi vuoti. Il Cremlino in default, nel caso il Paese di Putin non riuscisse a onorare il debito con gli investitori.

Continuano gli attentati in Israele di nuovo spari sulla folla a Tel Aviv, 2 morti.

CASA NOSTRA

Il Papa di ritorno da Malta ipotizza una visita a Kiev.

I fondatori di “dubbio e precauzione” contrari al Green Pass e alle posizioni sulla guerra. Per chi non se li ricordasse, gli esponenti della commissione sono: Freccero, Mattei, Mastruzzo, e Cacciari.

Secondo loro tutto è collegato: il Covid sta all’invasione dell’Ucraina, come il Green Pass sta alle armi della NATO.

Dopo i fatti di Bucha, l’Italia espelle 30 diplomatici russi. La Lega si smarca: non servirà alla pace.

Coronavirus, l’immunologo Alberto Mantovani propone la quarta dose per tutti gli over 80. Nuova variante, al via i controlli da parte dell’ISS per individuare il ceppo XE.

Caso Open: via a udienza preliminare per Renzi e altri 10 indagati.

Torna l’edizione n° 54 di Vinitaly dopo due anni di stop forzato.

La posizione critica dell’ANPI sulla carneficina perpetrata dai russi a Bucha suscita molte polemiche.

POLITICA

Ultima trattativa sulla giustizia. Visioni ancora distanti soprattutto sulla riforma del CSM. Draghi sente Berlusconi per salvaguardare il Governo da altre tensioni.

Salvini e Meloni lodano il leader Orban: “ha vinto da solo contro tutti”

Draghi chiede trasparenza per quei Paesi che hanno rapporti con Russia e Cina per evitare speculazioni. Prevede che con altri due mesi di rifornimento da Mosca lo stoccaggio basterebbe per superare il prossimo inverno.

Draghi: “oggi l’embargo del gas per quanto ci riguarda non è sul tavolo.” Si attende una risposta della UE sul tetto al prezzo del Gas. Passi avanti con l’Olanda di Rutte che si ammorbidisce.

Sul tavolo dell’Unione Europea nuove sanzioni per 20 miliardi.

I partiti pressano sulle misure ritenute insufficienti, i 5 miliardi non bastano, bisogna agire sull’Europa per ottenere di più. Per ora non è previsto nessuno scostamento di bilancio.

Politica tributaria: stop della Lega sulla delega fiscale, anche Forza Italia si smarca dal governo. Non si esclude sul tema il voto di fiducia. Draghi: “non aumento le tasse”.

ECONOMIA

La guerra Russia-Ucraina dimezza il PIL. Confindustria: il 90% delle imprese aumenterà i prezzi.

Varato il documento di economia e finanza, dal Governo previsti altri 5 miliardi di spesa per famiglie e imprese. Crescita rivista al 3,1% dal 4,7 prevista nello scorso autunno, scende di poco la pressione fiscale, l’inflazione passa dall’1,6% al 5,8% (a marzo è stata del 6,7%). Dopo Pasqua aiuti sui carburanti e sulle bollette.

Telepass, dal 1 luglio il costo aumenta del 55% si può recedere fino al 30 giugno

Dopo il 30 Giugno si concluderà la fase di emergenza nel mondo produttivo e l’88% delle aziende continuerà l’attività in modalità smart working per uno o più giorni la settimana. A chiedere di poter beneficiare del lavoro agile sono soprattutto i giovani.

CULTURA

Grammy Awards, tre premi per Olivia Rodrigo 19 anni, vince come miglior nuova artista, miglior album pop, migliore performance pop solista.

Anche in Italia la serie TV “Servitore del Popolo” che vede Zelensky attore interpretare un professore anti corruzione.

Tornano i Pink Floyd con un brano dedicato all’Ucraina.

SPORT

Moto GP: Aprilia sul podio.

L’Inter batte la Juventus per 1 a 0 e resta in scia per lo scudetto.

Il Milan pareggia 0 a 0 con il Bologna, ma mantiene il primato in classifica. Vince anche il Napoli a Bergamo 1 a 3 con l’Atalanta.

INCHIOSTRO SPRECATO

La Regina Letizia di Spagna si mostra di nuovo con i capelli bianchi.

Foto di AP Photo/Felipe Dana da Flickr.com