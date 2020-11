I video su Cotticelli e Zuccatelli. La sanità in Calabria non trova pace

8 Novembre 2020

“La mascherina non serve a un cazzo. Sapete cosa serve? La distanza. Per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca altrimenti non te lo becchi il virus”. Questa la dichiarazione del nuovo commissario alla Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, nominato dal governo ieri sera ed è già polemica.

Il nuovo commissario ad acta è stato chiamato in sostituzione di Cotticelli, che aveva “scoperto” in diretta tv di essere il responsabile del piano operativo Covid. Non c’è pace per la la Calabria e per la sua sanità che ad oggi non ha ancora un programma sanitario operativo per fronteggiare l’epidemia. Zuccatelli finisce così già al centro delle controversie per un video diventato subito virale in cui afferma che la mascherina non serva per prevenire il contagio da Covid-19.

Ora Zuccatelli è positivo al virus e dice che si tratta di affermazioni errate, estrapolate da una conversazione privata e che risalgono al primo periodo della diffusione del contagio, ossia in primavera . “Le mascherine – dice ora il neo commissario ad acta – sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid-19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico. Nella prima fase dell’epidemia la comunità scientifica internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti”.

In questo momento Zuccatelli è in isolamento: la scorsa settimana ha reso noto di essere risultato positivo al coronavirus, spiegando all’agenzia Agi di “essere assolutamente asintomatico e di stare bene”. In base al decreto che ha prorogato il commissariamento della sanità regionale, il neo commissario potrà indicare i nomi dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere, dare direttive al dipartimento Tutela della Salute della Regione, occuparsi degli appalti sopra la soglia comunitaria e ovviamente redigere il piano Covid.

Qui i video che girano sui social su Cotticelli e Zuccatelli.

https://www.youtube.com/watch?v=sTiLR-N4bUc – Intervista di Cotticelli

https://www.youtube.com/watch?v=FM4DkY7sJbI – Dichiarazione di Zuccatelli