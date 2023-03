Anpal, ufficiale l’estromissione di Tajani e la nomina di Temussi

9 Marzo 2023

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti di Anpal Servizi per discutere della revoca del Consiglio di Amministrazione. In questa sede è stata ufficializzata l’estromissione della ormai ex Presidente Cristina Tajani e la nomina di Massimo Temussi.

Le novità

Come avevamo scritto nell’articolo del 1 marzo, che potete trovare a questo link, Cristina Tajani aveva fissato per oggi 9 marzo la prima convocazione dell’assemblea, mentre la seconda era stata fissata per il 13 marzo. La convocazione era arrivata in risposta alla comunicazione del Direttore generale del Tesoro, ma soprattutto a causa del decreto interministeriale del 14 febbraio scorso con il quale il governo revocava il Consiglio di Amministrazione di Anpal Servizi Spa.

Il nuovo presidente è il manager sardo Massimo Temussi (qui un altro pezzo in cui avevamo parlato di lui e dei legami con la Ministra Calderone), mentre siederanno nel consiglio la riconfermata Patrizia Pollioto (torinese, avvocata cassazionista con importanti esperienze aziendali) e la new entry Francesco Delzio (manager, imprenditore, scrittore, giornalista e docente universitario) che sostituisce Pietro Novelli.

Le prossime mosse

Temussi per ora è stato nominato presidente, ma è ipotizzabile che nella prossima riunione del nuovo CdA riceva anche le deleghe di Amministratore Delegato.

Cristina Tajani ha invece informato l’assemblea odierna che risulta pendente al Tar di Roma il suo ricorso. Tale ricorso contesta la “nullità per carenza di potere e/o l’illegittimità” del decreto interministeriale del 14 febbraio scorso, ossia proprio il decreto recante la revoca dall’incarico dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Tar del Lazio ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 5 aprile.

Una fine annunciata

Non possiamo sapere come andrà il ricorso (ricordiamo in questa sede che la revoca non rientrerebbe in un’ottica di spoil system), ma di sicuro sappiamo che Cristina Tajani è stata sollevata dal suo incarico ad appena sei mesi dal suo insediamento. La nomina di Temussi (manager di area politica affine al governo, amico della Ministra Calderone e per il quale si è vociferato di una sua candidatura alle elezioni regionali sarde del 2024 con il centrodestra) fa intuire, o perlomeno ipotizzare, che il cambio al vertice di Anpal Servizi dipenda più dalla volontà di avere una dirigenza di “area” che dalla insoddisfazione per il lavoro fatto dal precedente CdA.

Per una Presidente del Consiglio che vorrebbe nominare più AD donne alla guida delle aziende partecipate dello Stato, la sostituzione di Cristina Tajani è un segnale perlomeno contraddittorio.