Lufthansa ha presentato un’offerta di acquisto per ITA (ex Alitalia)

18 Gennaio 2023

Alla scadenza dei termini fissati per le 18 di oggi dal MEF solo Lufthansa ha presentato un’offerta d’acquisto per una quota di ITA, la linea aerea totalmente pubblica che a metà ottobre 2021 ha rilevato il poco glorioso testimone di Alitalia.

Dato che la domanda di acquisto non sarebbe stata presentata senza l’OK preventivo del venditore e quindi è retorica, come il “Vuoi tu...” che il sindaco fa a chi gli si presenta per sposarsi, la notizia è che Giorgia Meloni ha deciso di proseguire nella linea de-ideologizzata e ha preferito alla retorica nazionalista dei compagni di partito quanto le ha suggerito Giancarlo Giorgetti, ora a capo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare delle azioni di ITA, ma che nel precedente governo Draghi aveva raggiunto di fatto un accordo con Lufthansa e MSC in qualità di Ministro dello Sviluppo Economico.

Caduto il governo Draghi, che pur avendo ironicamente definito Alitalia “una cosa di famiglia, un po’ costosa” non si era preso la responsabilità di cederla allo straniero, nonostante la linea aerea abbia inutilmente pesato sulle casse dello Stato per almeno dieci miliardi di euro e come ITA abbia perso in poco più di un anno altri cinquecento milioni, un colpo di coda dei grand commis del MEF a fine agosto aveva inopinatamente deciso di scartare MSC e Lufthansa e instaurare trattative in esclusiva con il gruppo finanziario Certares, dietro il quale non c’era null’altro che il desiderio gattopardesco di cambiare qualcosa perché nulla cambiasse e gli stakeholder romani potessero continuare a banchettare a spese dell’Erario.

Al momento non è noto alcun dettaglio dell’offerta di acquisto, ma possiamo immaginare che il gruppo tedesco pretenderà mano libera nella gestione, con lo Stato italiano ridotto a ostaggio, perché rimanendo per qualche anno titolare del 60% delle azioni sarà suo il 60% delle perdite che inevitabilmente continueranno nel lungo e inevitabile iter di ristrutturazione.

Tuttavia questo modo di procedere, che Lufthansa ha già usato nelle precedenti acquisizioni europee per evitare che il venditore, dopo aver firmato il contratto, attuasse scelte politiche a danno della linea aerea, nel caso ITAliano permetterà al governo Meloni di affermare di non aver venduto il controllo della compagnia di bandiera, tacitando le inevitabili polemiche da parte dei più fanatici sciovinisti, che da sempre albergano proprio nel suo partito.

Polemiche assurde, perché ITA non può sopravvivere da sola, resterebbe senza soldi prima di Natale ed è impensabile che la UE, dopo aver fatto chiudere le linee aeree statali di Grecia, Cipro, Ungheria eccetera possa concederle un’altra ricapitalizzazione pubblica dopo soli due anni e perché, anche fra linee aeree che guadagnano, è in atto da tempo un inevitabile processo di aggregazione continentale. Mentre le low cost accrescono sempre più le proprie quote di mercato le linee aeree tradizionali o legacy si coagulano intorno a tre grandi gruppi. British Airways è con la spagnola Iberia (e prossimamente anche con Air Europa), con la irlandese Aer Lingus, con la low cost iberica Vueling. Air France è con la olandese KLM, la low cost Transavia e possiede parte della britannica Virgin Atlantic. Lufthansa è con Swiss, Austrian e la belga Brussels Airlines, in futuro anche con ITA, non tanto perché sia attraente, ma perché è di gran lunga il boccone più grosso fra quelli rimasti sul mercato, la portoghese TAP, la polacca LOT e la scandinava SAS.

Ci sarò tempo per commentare i dettagli, quando saranno stati resi pubblici, intanto ricordiamo che non si tratta solo di mantenere in vita quel poco che è rimasto di Alitalia o di bloccare una volta per tutte l’enorme emorragia di denaro che essa è costata ai contribuenti, ma di avere la speranza che l’Italia non sia più la cenerentola del trasporto aereo intercontinentale in Europa. Lufthansa è definitivamente l’ultimo treno.