Intesa Sanpaolo, nel primo semestre utile netto a 4,8 miliardi di euro

30 Luglio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo in data ha approvato la relazione consolidata al 30 giugno 2024. Nel primo semestre il Gruppo Intesa Sanpaolo registra un utile netto pari a 4,8 miliardi di euro con una proiezione a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno.

Gli azionisti registrano 3,3 miliardi di dividendi maturati nel semestre (che si aggiungono al buyback pari a 1,7 miliardi di euro avviato a giugno 2024). Nello stesso periodo, si registrano 3,1 miliardi di euro di imposte generate e aumentate di 0,5 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2023 per effetto della crescita degli interessi netti che ha trainato l’aumento di un miliardo di euro del risultato corrente lordo.

Per quanto riguarda i programmi di sostegno ai bis0gni sociali, il Gruppo ha messo in atto un’espansione del programma cibo e riparo per le persone in difficoltà (oltre 41,8 milioni di interventi tra il 2022 e il primo semestre 2024), il rafforzamento delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (17,2 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana tra il 2022 e il primo semestre 2024), e un complessivo contributo pari a circa 1,5 miliardi di euro di costi complessivamente nel quinquennio 2023- 2027 al supporto di iniziative per far fronte ai bisogni sociali (di cui circa 0,5 miliardi di euro già inclusi nei risultati del 2023 e del primo semestre 2024 e la restante parte inclusa pro-quota nelle prospettive di utile netto per l’intero 2024 e il 2025), con circa 1.000 persone dedicate a supportare le iniziative.

Nel sottolineare la propria soddisfazione per i risultati, il CEO Carlo Messina ha dichiarato: «Intesa Sanpaolo è un’istituzione al servizio del Paese: realizziamo il principale progetto di coesione sociale, per promuovere una società più equa in modo strutturale e concreto grazie al programma di interventi per 1,5 miliardi di euro entro il 2027 – in aggiunta al miliardo del periodo 2018 – 2021 – promosso da mille professionisti della Banca.

La nostra Banca svolge un ruolo di grande rilievo a sostegno dell’economia reale e sociale del Paese: nei primi sei mesi del 2024 le erogazioni a medio e lungo termine hanno superato i 20 miliardi di euro. Il risparmio che ci affidano famiglie e imprese al 30 giugno 2024 ha raggiunto oltre 1.353 miliardi. Le risorse destinate alle nostre persone che lavorano in Italia nel 2023 sono state superiori ai 6 miliardi di euro. Le famiglie italiane e le nostre Fondazioni azioniste nel 2023 hanno percepito oltre 2 miliardi di euro come dividendi. Nel 2023 siamo stati i primi contribuenti per imposte sul reddito contabilizzate nel Paese e nel primo semestre 2024 le imposte per Intesa Sanpaolo sono pari a 3,1 miliardi di euro».