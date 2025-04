Amplifon è stata inclusa nella lista degli Europe’s Climate Leaders 2025

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è stata inclusa, per il secondo anno consecutivo, nella lista degli Europe’s Climate Leaders 2025, le aziende europee più attente al tema dei cambiamenti climatici, stilata da Statista e pubblicata dal Financial Times. Amplifon è l’unica azienda in graduatoria del settore audiologico nonché l’unica italiana per la categoria Healthcare & medical technology.

La lista degli Europe’s Climate Leaders include le aziende che si sono maggiormente impegnate negli ultimi cinque anni nella riduzione delle emissioni di gas serra Scope 1 e 2, e che sono state trasparenti sulle emissioni Scope 3, collaborando con le organizzazioni internazionali e stabilendo degli obiettivi nei loro piani di sostenibilità. L’identificazione dei 600 top performer europei avviene attraverso un’indagine in cui vengono esaminati i dati e valutati gli impegni e le collaborazioni attive, inclusa quella con il Carbon Disclosure Project (CDP) e la partecipazione all’iniziativa Science Based Targets (SBTi).

L’inclusione nella classifica dei Climate Leaders si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon sulla sostenibilità, tra cui l’inclusione nel S&P Global Sustainability Yearbook 2025 e nelle World Most Sustainable Companies 2024 di TIME Magazine, oltre all’ottenimento di uno score B nel questionario Climate Change di CDP.

Amplifon è presente in 26 paesi del mondo con oltre 10.000 negozi e più di 20.900 collaboratori di oltre 100 diverse nazionalità. Nel 2024 la società ha registrato ricavi per oltre 2,4 miliardi di euro.