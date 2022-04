Sparkle cresce in Nigeria grazie all’accordo con Ciudad

5 Aprile 2022

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha stretto un accordo con l’operatore nigeriano Ciudad, una delle società di telecomunicazioni a più rapida crescita in Africa, per l’offerta di connettività IP internazionale ad alta velocità.

Noto sul mercato come OneData Nigeria, Ciudad è un Internet Service Provider alternativo con una presenza commerciale in sei città e l’ambizione di diventare uno dei primi dieci fornitori di servizi a banda larga del Paese entro il 2025.

Grazie al collegamento con la dorsale di transito IP globale di Sparkle Seabone – prima rete Tier-1 in Africa e tra le prime cinque al mondo – presso il punto di presenza a Lagos, Ciudad potrà beneficiare di un accesso alla Internet globale ad alta velocità e bassa latenza.

“La collaborazione con Sparkle ci permette di ottenere un accesso ad alta velocità a contenuti globali e regionali e di migliorare l’esperienza di navigazione dei nostri clienti residenziali e aziendali aumentando la velocità attuale del 900%”, ha affermato Kehinde Alphonso, Direttore della divisione Wholesale ed Enterprise di Ciudad Infrastructure Limited.

“Siamo lieti di contribuire alla crescita dell’ecosistema digitale in Nigeria fornendo il miglior servizio di transito IP agli attori locali e regionali”, ha affermato Leonardo Cerciello, VP Sales Africa & Asia di Sparkle. Con una presenza a Lagos dal 2019 e piani di ampliamento della copertura in Nigeria e nel continente africano, Sparkle si propone come partner di riferimento per operatori, aziende, ISP, OTT, Content e Application Provider alla ricerca di connettività ad alte prestazioni e bassa latenza