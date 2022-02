Sparkle sceglie la nuova piattaforma 400G di Juniper

23 Febbraio 2022

Juniper Networks, leader nelle reti sicure basate su AI, annuncia che Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, utilizza le soluzioni 400G di Juniper per rispondere alle crescenti richieste di banda in modo affidabile ed efficiente. Inoltre, la rete experience-first di Juniper supporta gli obiettivi di sostenibilità di Sparkle permettendo un risparmio in termini di ingombri e di consumi nei suoi punti di presenza.

Con la sua dorsale globale di transito IP Tier-1 Seabone, Sparkle è una delle prime cinque reti Internet Tier 1 a livello globale garantendo accesso a Internet ad alta velocità a ISP e content provider in tutto il mondo. Sparkle fornisce i propri servizi tramite una rete proprietaria tecnologicamente avanzata di oltre 600.000 km di fibra comprendenti alcuni dei principali sistemi regionali in Europa, nell’area del Mediterraneo e nelle Americhe, oltre a diversi cavi sottomarini internazionali. Nel processo di innovazione continua portato avanti da Sparkle, la soluzione 400G di Juniper Networks permette a Sparkle di perseguire la missione di fornire ai clienti con maggiori esigenze di banda soluzioni personalizzate che garantiscono un’eccezionale esperienza utente, costi competitivi e massime prestazioni nel mercato internazionale delle telecomunicazioni.