MM sbarca a Tel Aviv. Mascolo: “Siamo protagonisti in Italia e nel mondo”

15 Settembre 2023

MM Spa, insieme ai partner Dana Engineering, Yaniv Zohar Engineering e Levy-Shtark Zilberstein Consulting Engineering, si è classificata al primo posto nella gara internazionale per il progetto della Linea 1 della metropolitana di Tel Aviv, la prima delle tre nuove linee di metropolitana che saranno costruite nella città israeliana.

L’appalto, messo a bando da NTA–Metropolitan Transit System Ltd (ente governativo per lo sviluppo dei trasporti), riguarda i servizi di ingegneria, dalla progettazione alla Direzione Lavori e collaudo della Linea M1, con supervisione dell’intera commessa.

MM giunge a questo importante risultato dopo un processo terminato lo scorso 4 luglio in Israele, con i colloqui finali davanti alla commissione tecnica, proprio lo stesso giorno in cui la partecipata del Comune di Milano inaugurava la tratta Linate-San Babila M4 di cui gestisce la Direzione Lavori.

Si prevede che Tel Aviv beneficerà dell’implementazione della rete metropolitana con un aumento del 30% nell’uso del trasporto pubblico, con 2 milioni di passeggeri al giorno.

In occasione di questo importante successo l’Amministratore Delegato di MM Francesco Mascolo ci ha parlato dell’azienda e dei vari progetti in giro per il mondo.

MM inizia come azienda di ingegneria per lo sviluppo infrastrutturale della rete di trasporto di massa della città di Milano. Per decenni si è guadagnata la stima degli addetti ai lavori, e l’autorevolezza è arrivata grazie alle sue capacità e per aver portato a termine delle infrastrutture di mobilità, e non solo, che per la loro efficienza ed affidabilità sono un modello in Italia e in Europa.

È il sogno di molte amministrazioni avere una società partecipata capace di erogare ai cittadini un insieme così ampio di servizi pubblici come quelli erogati da MM grazie alle sue competenze. Proprio grazie a queste capacità è stato possibile allargare il perimetro di attività in settori diversi. La gestione del settore idrico era quello più vicino alla tradizione ingegneristica dell’azienda, in quanto riguarda non solo la gestione, ma anche lo sviluppo di infrastrutture strategiche come acquedotto, fognatura e depurazione. Il raggio di azione si è poi ulteriormente allargato, e in modo più particolare, quando nel 2014 MM ha iniziato a occuparsi di edilizia popolare pubblica. Anche qui possiamo però trovare un tratto di unione, perché gestire 28 mila alloggi implica saper progettare interventi di manutenzione straordinari fatti seguire da efficaci piani di manutenzione ordinaria, impiegando competenze tecniche e gestionali.

Quando le strutture dei servizi tecnici degli enti pubblici sono andate in sofferenza con la spending review per la riduzione degli organici, poter allargare la sfera di competenza di MM verso servizi più operativi ha rappresentato per il Comune un’opportunità e per MM una strada per la crescita dimensionale. L’azienda ha quindi iniziato ad occuparsi ad esempio delle manutenzioni degli edifici scolastici e comunali, e queste attività hanno dato il via ad una trasformazione importante della sua organizzazione e delle sue persone per garantire l’erogazione quotidiana di servizi di qualità al cittadino. In questa trasformazione MM ha avuto cura di conservare le competenze storiche di ingegneria e di aggiornarle e rinforzarle.

Tra l’altro quando ci si muove su uno scenario internazionale, il rischio per chi opera nel mondo delle infrastrutture è che passino troppi anni tra un grande progetto (come una metropolitana) ed il successivo. I bandi internazionali richiedono sempre come requisiti essenziali aver realizzato progetti di una certa rilevanza negli ultimi 5/10 anni. Sono risultati per MM fondamentali ai fini del mantenimento dei requisiti l’aver redatto con successo i progetti di prolungamento delle metropolitane milanesi e lo sviluppo della M4 insieme ai progetti in corso di completamento in altre città italiane.