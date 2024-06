Schiavo, Tim: «così la tecnologia valorizza il nostro patrimonio artistico»

21 Giugno 2024

«Siamo impegnati nella realizzazione di nuove opportunità per la fruizione del nostro patrimonio artistico, settore sempre più attento a nuove esperienze d’uso rese possibili dalle tecnologie digitali». A dichiararlo è Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer di TIM. Sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, tra i più ricchi al mondo e dare nuove prospettive allo sviluppo delle smart city a partire dalle città d’arte è l’impegno di TIM alla XIV edizione del Festival internazionale Taobuk, che si sta svolgendo in questi giorni a Taormina fino al 24 giugno.

«Siamo impegnati nella realizzazione di nuove opportunità per la fruizione del nostro patrimonio artistico, settore sempre più attento a nuove esperienze d’uso rese possibili dalle tecnologie digitali. A Taobuk, anche quest’anno, vogliamo mostrare come la cultura e la tecnologia siano alleate. Taormina e la letteratura saranno protagoniste di un viaggio, tra reale e virtuale e tra passato e futuro, grazie alla sperimentazione di soluzioni di realtà immersiva che consentono di vivere, con una modalità innovativa e coinvolgente, uno dei luoghi più belli d’Italia. La nostra idea di smart city ha infatti l’obiettivo di preservare e promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso il Cloud, l’Intelligenza Artificiale, il 5G e l’IoT. Il nostro impegno, come TIM Enterprise, è quello di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni nuove forme di divulgazione, perché la storia delle città italiane possa avere una nuova vita e nuove prospettive attraverso l’innovazione, oltre a renderle più sostenibili e sicure, migliorando la vita di cittadini e turisti», spiega Schiavo.

Grazie all’incontro di competenze artistiche e tecnologiche, in Piazza IX Aprile, il pubblico della manifestazione siciliana potrà vivere un’esperienza immersiva, un viaggio che permetterà di accrescere la conoscenza del territorio tra capolavori storici, letterari e personaggi del passato.

Con la piattaforma eXtended Reality di TIM Enterprise – in grado di unire contenuti 3D, immagini e video 360 stereoscopici – fruibili da diversi device, tra cui i visori di Virtual Reality che verranno messi a disposizione, i visitatori saranno infatti trasportati all’interno di un percorso virtuale interattivo in cui gli attori Donatella Finocchiaro e David Coco illustreranno le meraviglie artistiche di Taormina attraverso testi di opere famose. Il progetto è stato realizzato da TIM Enterprise, in collaborazione con Impersive e Centounopercento per la produzione dei contenuti.

Per tutta la durata del Festival sarà disponibile un’area demo per far conoscere le potenzialità delle applicazioni di TIM Enterprise dedicate alla smart city, come la piattaforma TIM Urban Genius, una ‘cabina di regia’ virtuale, dotata delle migliori tecnologie digitali, che realizza un modello di città digitale sostenibile in grado di rispondere anche ad eventi improvvisi. I dati, raccolti in forma anonima e aggregata, sono riportati in una grafica intuitiva all’interno di dashboard o anche direttamente su videowall a disposizione delle Amministrazioni. Le informazioni sono elaborate grazie alle più recenti metodologie di Big Data analytics e di Intelligenza Artificiale.

Inoltre, domani in occasione del Gala nel Teatro Antico, sarà consegnato il TaoTIM Award, nell’ambito della consolidata partnership che lega TIM al Festival internazionale.

La partecipazione all’evento di Taormina sottolinea ancora una volta l’impegno di TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo dedicata alle grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione, per lo sviluppo di smart city a partire dalle città d’arte, che possono diventare sostenibili, sicure e accessibili, avvalendosi di piattaforme basate sulle più moderne tecnologie come il cloud, l’intelligenza artificiale e l’IoT, mettendole al servizio delle amministrazioni locali, delle istituzioni culturali e degli enti turistici. Un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze per gli utenti all’interno di spazi reali e virtuali per veicolare una nuova proposta culturale.

*