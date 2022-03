Sparkle nel report 2022 “Magic Quadrant for Network Services, Global” di Gartner

4 Marzo 2022

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia il suo inserimento nel report 2022 “Magic QuadrantTM for Network Services, Global” di Gartner®. Sparkle è il primo operatore basato in Italia a essere inserito in questo report tra i 18 network service provider con copertura globale valutati per la loro completezza di visione e capacità di execution.

Secondo il report di Gartner “La pandemia di COVID-19 ha evidenziato il vero valore dell’agilità per le reti aziendali, poiché le aziende hanno dovuto modificare rapidamente le modalità di lavoro, accelerare la trasformazione digitale e l’adozione del cloud e far fronte a circostanze di mercato in rapido cambiamento”. Il report afferma inoltre che “le nuove tecnologie WAN, soprattutto SD-WAN e connettività cloud, stanno trasformando la rete aziendale e abilitando modalità di approvvigionamento nuove e agili, più adatte alle esigenze aziendali in rapida evoluzione”.

“Siamo orgogliosi di essere inclusi nel report Gartner Magic Quadrant Network Services, Global”, afferma Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle. “Riteniamo che questo riconoscimento convalidi la nostra espansione nei servizi di rete globali, il nostro sforzo per creare soluzioni innovative che supportino la trasformazione digitale delle imprese e la nostra costante attenzione al miglioramento dell’esperienza del cliente”.

Con un focus su Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni di rete globali che comprende Internet, SD-WAN gestita, Ethernet, MPLS e Cloud Connect, nonché servizi di automazione multicloud. La sua dorsale Internet Tier-1 Seabone è quinta a livello mondiale.

Gartner è riconosciuta in tutto il mondo per i suoi “Magic Quadrant”, report che offrono agli acquirenti di tecnologia aziendale una visione grandangolare sugli attori concorrenti presenti nei principali mercati tecnologici. Ogni Magic Quadrant è il culmine della ricerca in un mercato specifico, integrato da recensioni obiettive degli utenti.