TIM lancia Voce Smart con Google: ecco come chiamare con Google Nest Mini

29 Giugno 2020

Qualche giorno fa TIM ha annunciato una novità che permetterà agli utenti suoi clienti di effettuare, per la prima volta in Europa, chiamate da mobile con comando vocale dai dispositivi per la smart home di Google verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile. Il nuovo servizio si chiama ”TIM Voce Smart con Google’‘ e si inserisce nella partnership tra TIM e Google. I clienti consumer con attiva un’offerta prepagata mobile e una linea fissa con adsl o fibra potranno chiamare da un dispositivo di smarthome Google Nest. Gli speaker di Google potranno essere utilizzati anche quando lo smartphone è spento, scarico o semplicemente troppo lontano. Il nuovo servizio sarà completamente gratuito esclusivamente per gli utenti TIM. Chiaramente bisognerà disporre dello smart speaker Google Nest Mini o Google Nest Hub. Per poter effettuare una chiamata basterà poi scaricare l’applicazione gratuita Google Home sul proprio smartphone, creare un account Google (se già non lo si possiede) e registrare il numero della propria sim, utilizzando anche le credenziali del proprio account My Tim. A quel punto la rubrica dello smartphone verrà sincronizzata con il dispositivo Google, ma sarà anche possibile effettuare chiamate pronunciando il numero di telefono oppure chiedendo a Google di cercare l’attività commerciale con cui parlare.

Abbiamo avuto la possibilità di provare Google Nest Mini, uno dei due dispositivi Google proposti da Tim.

Per chiamare una persona sarà sufficiente dire ”Ok Google, chiama…” unito al nome del contatto in rubrica o il suo numero di telefono. Per concludere basterà dire ”Ok Google, termina chiamata”.

Oltre alle nuove funzionalità di chiamata, con il comando vocale dei dispositivi smart di Google è già possibile ascoltare la propria musica preferita, impostare sveglie e timer, conoscere le previsioni del tempo e governare l’illuminazione della propria casa, regolare la temperatura dell’abitazione e molti altri servizi utili.