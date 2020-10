Eni Gas e Luce al fianco di Eataly, patto per l’efficienza energetica

6 Ottobre 2020

Si chiama “Sentieri sostenibili per una nuova energia” la partnership siglata tra Eataly e Eni Gas e luce. Due colossi, apparentemente così lontani, eppure con lo stesso obiettivo: l’efficientamento energetico. Un percorso, iniziato già nella primavera scorsa che ha portato il brand del food a risparmiare tra il 20 e il 25 % di energia per scaldare, raffrescare e ventilare la sede di Roma Ostiense, e che permetterà a quello energetico di perseguire una nuova mission aziendale che non più cristallizzata nella mera fornitura di servizi energetici all’utenza ma che si propone di essere un vero e proprio punto di riferimento per la consulenza e la realizzazione d’interventi nelle case, negli uffici e nelle strutture produttive finalizzate all’efficientamento energetico e quindi al risparmio. Una sorta di start up per il conseguimento della sostenibilità ambientale.

“Da sempre siamo molto attenti alla sostenibilità” ha raccontato Nicola Farinetti ad di Eataly ”quando abbiamo aperto siamo partiti dal prodotto sposando la filosofia slow food cercando prodotti buoni, puliti e giusti, che per definizione hanno un minor impatto ambientale. Poi abbiamo portato dentro i nostri negozi il progetto Near Zero Waste per cercare di ridurre al massimo quello che sono i rifiuti aumentando il riciclaggio, il riuso e la non produzione. Ad un certo punto ci siamo resi conto che bisognava fare un grande lavoro sull’efficientamento energetico. Avevamo bisogno di qualcuno che fosse capace, vista la complessità e l’uso di grandi tecnologiche trovando in Eni gas e luce la volontà vera di risparmiare e poi tanta capacità di mettere in opera le tecnologie in grado di produrre questo risparmio. Abbiamo deciso di partire dall’Eataly più complesso quello più grande di tutti e lo abbiamo riempito di sensori facendo diventare smart un edificio come il terminal di una stazione, che era estremamente analogico. Abbiamo creato un nuovo sistema nervoso che è in grado in qualsiasi momento della giornata di monitorare e bilanciare il consumo energetico pur mantenendo temperatura, umidità e valori di CO2 nell’aria portandoci a risparmiare tra il 20 e il 25% dell’energia consumata per il mantenimento della struttura che equivale a 150 tonnellate l’anno”

Un risparmio che il gruppo è pronto a reinvestire sempre nel solco di quello che sarà il Green New Deal “Abbiamo rilanciato questa partnership: già da gennaio 2021 consumeremo solo energia certificata verde che ha un costo di per se più alto ma è giusto farlo. Poi prenderemo quello di buon che abbiamo fatto a Roma e lo porteremo in tutti gli Eataly partendo dall’Italia per arrivare all’estero. Infine abbiamo deciso di mettere tanta energia nei nostri corsi didattici insegnando alle persone come applicare il risparmio energetico nelle cose di tutti i giorni in particolare in ciò che ci riguarda più da vicino il cucinare”

“La partnership con Eataly scatta dalla condivisione di un valore che ci accomuna: la sostenibilità” ha spiegato Alberto Chiarini Ad di Eni Luce e Gas “Ci siamo posti infatti l’obiettivo di ridurre fortemente la produzione di anidride carbonica e riproporre alcuni valori come la lotta allo spreco con i vantaggi economici che ne derivano. Eataly da sempre propone cibi con ingredienti genuini ed italiani facendo sua la filosofia di un mangiare sano e consapevole. Noi facciamo la stessa cosa cercando di educare i nostri clienti ad consumo minore di energia ma con un impiego migliore” poi sollecitato da glistatigenerali.com ha rivelato la nuova mission aziendale di Eni Gas e Luce “non possiamo più essere solamente un’azienda che porta forniture energetiche all’utenza ma vogliamo essere un vero e proprio consulente energetico per i nostri clienti, intanto insegnando come si può consumare meno energia ma con risultati migliori e poi anche attraverso lo sfruttamento dei nuovi incentivi (Ecobonus…) come si può portare la propria casa, il proprio ufficio, la propria struttura commerciale ad essere energeticamente efficiente e a basso impatto”