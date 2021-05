Buon compleanno Internet

1 Maggio 2021

Il 30 Aprile è l’Internet Day: 35 anni dal 1° collegamento italiano a Internet e per festeggiare degnamente l’evento, ci siamo incontrati online, insieme a tanti amici, addetti ai lavori e appassionati, in una diretta magistralmente presentato da Federica Giaquinta e Alessia Ciccarello, rispettivamente Vice Presidente e Presidente di Generazione Y (qui il video per chi volesse rivederlo). Il mood dell’incontro era: che mondo sarebbe senza Internet?

Difficile sintetizzare tutto, ma di sicuro la più grande sorpresa ce l’ha fatta Vinton Cerf, il ‘padre’ di Internet (è il co-progettista dei protocolli TCP/IP e dell’architettura di Internet), che immaginavamo intervenisse solo con un videomessaggio di augurio, e invece poi è intervenuto in diretta.

In ogni caso, visto il giorno di festa, ci siamo concentrati sulle cose belle che la Rete comporta: tra le altre cose, abbiamo evidenziato come la Rete permetta una più facile vita di relazione, su una scala globale, consentendoci di mantenere i contatti con parenti e amici anche molto lontani, specialmente in tempi in cui la vita di relazione personale è più difficoltosa.

Insomma, se la Rete viene sfruttata correttamente, renderà possibile il fatto che nessuno rimanga indietro: sarà più facile fruire di opportunità formative e di servizi, per esempio con una maggiore possibilità di accesso al lavoro, sarà più facile acquisire di informazioni e far sentire la propria voce.

Serve impegno, formazione e costanza. Molto è stato fatto e molto altro c’è da fare. Ma ieri era il compleanno e abbiamo festeggiato insieme, proprio grazie alla Rete.