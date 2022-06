Casinò online e marketing digitale: una coppia meno strana di quanto si pensi

23 Giugno 2022

L’evoluzione di internet è stata esponenziale negli ultimi decenni. Computer, smartphone e anche gli ultimi arrivati, i tablet, sono diventate delle vere e proprie finestre dalle quali ci affacciamo sul mondo. La nostra vita è ormai contenuta più sui nostri schermi che nel cono visivo dei nostri occhi.

Inevitabilmente, questa facilità di accesso a notizie, informazioni, prodotti e contatti, rappresenta una grande opportunità e ci ha semplificato molto la vita. D’altra parte, però, ha anche dato modo ad attività commerciali di ogni tipo di mettere la propria vetrina nella vita di tutti noi. È il caso, ad esempio, dei casinò che fanno leva sulla dipendenza e, spesso, su una qualche forma, più o meno grave, di ludopatia per attirarci verso di loro.

I meccanismi del gioco online

Tralasciando i risvolti etici e sociali della dipendenza dal gioco d’azzardo, che non sono parte di questo focus e ci porterebbero inevitabilmente fuori tema, vediamo come le tecniche di digital marketing e l’insorgenza di casinò online si compenetrino e interagiscano tra loro.

I due concetti corrono sugli stessi binari. Un casinò online non è che un’attività commerciale, che vende un prodotto che tale non è, in quanto si tratta di un’esperienza legata a una potenziale vincita economica. Se la vincita è potenziale, la rimessa è invece continuamente in atto, ricordiamoci sempre questo fondamentale assioma che sta alla base dell’azzardo. Come ogni attività dunque, anche questi esercizi hanno la necessità di procacciarsi nuovi clienti, senza chiaramente perdere quelli che già hanno.

Per far si che tale obiettivo venga raggiunto si ricorre al marketing, ed essendo i casinò online collocati in rete, si tratta naturalmente di marketing digitale.

Trattenere, fidelizzare e conquistare

L’importanza della clientela fidelizzata è lampante. Il giocatore abituale è affezionato alle offerte o proposte del suo casinò, è uno dei punti fermi dell’attività ed è capace di portarle danaro di continuo. Di tanto in tanto vincerà qualcosa ma, alla fine, saranno molte più le volte che sarà il banco a trionfare.

Il cliente di questo genere va premiato, per incentivarlo a restare di fronte alle nostre slot virtuali o ai nostri videopoker, dunque via libera a tutte le tecniche di digital marketing che hanno questo scopo: bonus settimanali, spin gratuiti alla slot, accesso anticipato ai nuovi giochi che entrano in portale e via così. Il fatto di poter approfittare di questi freebie finirà inevitabilmente per legare a doppia mandata il giocatore a quel determinato casinò in rete. I titolari di account vanno tenuti su esso, non allontanati, poiché altrimenti corriamo il rischio di perderli a vantaggio della concorrenza.

Non si guadagna però certamente soltanto grazie alla clientela fidelizzata. È imperativo anche allargare la propria platea di giocatori. Come si fa? Tramite un classico funnel AIDA. Richiamamo l’attenzione di potenziali interessati facendoci conoscere, magari grazie a golose offerte di benvenuto ben pubblicizzate in rete, oppure proponiamo una tessera fedeltà simile a quelle che ci offrono i supermercati, generando interesse e desiderio nel giocatore, più o meno seriale che sia.

Normalmente, queste offerte sono a tempo limitato perché, come ben sa chi mastica di marketing digitale, il principio di scarsità è una leva importantissima e occorre accelerare quanto più possibile l’arrivo nella parte più bassa dell’imbuto: l’azione.

“Approfittane ora o perderai l’occasione! Promozione a tempo!”

Foto di Jonathan Petersson su Unsplash

Tecniche di marketing digitale indicate per i casinò online

È dunque già ben chiaro, a questo punto, come il mondo del gioco d’azzardo in rete sia fine conoscitore delle tecniche di digital marketing. Quanti siti conosciamo che ci mandano proposte simili a quelle indicate nel paragrafo precedente? Tantissimi, provenienti dai settori più disparati. Non è però raro che il banner che vediamo mentre leggiamo la nostra posta elettronica o la skin del sito su cui stiamo acquisendo informazioni e opinioni sia pagato proprio da un casino online.

Quali sono gli strumenti principalmente usati da queste attività per promuoversi in rete? Anche in questo caso, si tratta di espedienti comuni a un ampio numero di esercizi, non soltanto ai casinò online.

La recensione resta uno dei tool più efficaci per guadagnare notorietà. È difficile che un cliente si fidi di un brand non appena lo vede, anzi, normalmente vi è una certa diffidenza. Se però, esso viene consigliato da numerosi altri clienti come lui, i quali ne declamino i pregi, ecco che ci sarà più fiducia. Siamo infatti tutti tendenzialmente portati a empatizzare con chi ci somigli.

Avere a disposizione una app per dare modo al giocatore di portarsi le sue slot preferite sempre con sè, tramite smartphone o cellulare, non è soltanto una tecnica di marketing, bensì una necessità di questi tempi. La maggior parte dei fruitori della rete naviga da mobile, non è dunque davvero possibile, se si vuole aver successo, prescindere da una ottimizzazione per cellulare.

Altro veicolo pubblicitario davvero importante in rete, anche se al momento più indicato per chi abbia esplicitamente un target di giovani e giovanissimi è quello degli influencer. Invitando persone molto seguite sui social ad eventi mirati e poi trasmessi, oppure regalando loro gadget firmati o account per poter sfidare, ad esempio a poker, i loro follower all’interno del casinò online, può essere una strategia capace di attirare come un magnete numerosi giocatori sul proprio sito, guadagnando così nuovi clienti.

Una non strana coppia

Il boom dei casinò online è coinciso con l’affermarsi, in maniera sempre più netta, delle teorie e tecniche del marketing digitale e non deve dunque stupire il fatto che i portali per l’azzardo in rete ne facciano uso massiccio.

Il digital marketing è uno strumento potentissimo, capace davvero di attirare a sè tantissimi internauti più o meno consapevoli di quanto internet sia, principalmente, un grande lago ove pescare nuovi pesci ai quali vendere qualcosa in un secondo momento.

Il gioco d’azzardo è un divertimento, se scegliamo di concedercelo, online od offlife che sia, magari a seguito di una campagna di marketing accattivante scovata navigando, facciamolo con attenzione e senza lasciarci consumare dal gioco.