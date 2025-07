Roberto Dolce è un architetto siciliano che da anni si occupa del tema dell’efficienza e della trasparenza della P.A. soprattutto a livello locale. Molta esperienza, ne hanno fatto un riferimento intelligente per istituzioni come la Regione siciliana o il comune di Palermo che ne hanno utilizzato la professionalità in settori strategici ma anche nella guida di aziende pubbliche. La sua passione per l’innovazione e la voglia di rendere trasparente le amministrazioni affidate alla sua cura gli hanno regalato certamente molte soddisfazioni ma anche qualche amarezza che non ne hanno tuttavia piegato il grande entusiasmo nell’affrontare le sfide dell’innovazione. Lo studio, di cui qui sotto, riportiamo la sintesi e che offriamo all’intelligenza del lettore, ne è testimonianza viva.

Roberto Dolce : Opportunità dell’AI per un Servizio Centrato sul Cittadino

“L’Intelligenza Artificiale (IA) sta emergendo come una forza trasformativa a livello globale, con un impatto crescente anche nel settore pubblico. In Italia e in Europa, le amministrazioni pubbliche stanno esplorando attivamente le capacità dell’IA per migliorare l’erogazione dei servizi, ottimizzare le operazioni e supportare decisioni più informate. Questo rapporto si propone di analizzare le sfide e le opportunità dell’integrazione dell’IA nella pubblica amministrazione italiana, con un focus sui servizi centrati sul cittadino, includendo un caso di studio su Palermo e la Sicilia e una serie di raccomandazioni.

Contesto Strategico e Normativo dell’IA nella Pubblica Amministrazione Italiana

L’Italia ha dimostrato un forte impegno verso l’IA con la pubblicazione della Strategia Nazionale Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026. Questa strategia mira a posizionare il paese come leader globale nell’IA, promuovendo una crescita sociale ed economica etica e responsabile. Articolata su quattro pilastri (Ricerca, Pubblica Amministrazione, Impresa, Formazione), la strategia enfatizza la privacy, la sicurezza, le questioni di genere e la sostenibilità ambientale. La sua stesura ha coinvolto un Comitato di esperti e una Segreteria Tecnica presso l’AgID, con un sistema di monitoraggio e analisi normativa.

Le Linee Guida dell’AGID per l’Adozione dell’IA nella PA sono centrali per la regolamentazione. Basate sul modello del ciclo di vita dell’IA dell’OCSE, queste linee guida sottolineano la conformità normativa (inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell’UE), la gestione del rischio, la protezione dei dati, il supporto all’attività umana, la prevenzione dei pregiudizi, la trasparenza, l’interazione con l’utente, l’affidabilità e la sicurezza informatica. Vengono definiti anche indicatori chiave di performance (KPI) per valutare l’adozione dell’IA, come l’affidabilità operativa, la frequenza degli errori, l’accuratezza delle previsioni e il rischio di non conformità normativa (GDPR, EU AI Act).

L’Impatto della Normativa Europea (EU AI Act) e della Legge Nazionale sull’IA è significativo. L’EU AI Act è un pilastro fondamentale per un’IA etica e responsabile, introducendo requisiti specifici per i sistemi ad alto rischio, standard di trasparenza e governance dei dati. Parallelamente, il disegno di legge italiano sull’IA (n. 1146), in fase di approvazione, mira a integrare disposizioni che vanno oltre il quadro europeo, affrontando aree come la governance dei dati, la sicurezza nazionale, la sanità, il lavoro e la proprietà intellettuale. Un aspetto distintivo è la previsione che l’IA per il settore pubblico operi su server situati in Italia, per rafforzare la sicurezza nazionale e proteggere i dati dei cittadini. Il governo ha stanziato 1 miliardo di euro per sostenere l’IA. Questa duplice aspirazione (leadership nazionale e armonizzazione europea) suggerisce un approccio proattivo, potenzialmente con requisiti nazionali più stringenti.

Opportunità dell’IA per un Servizio Pubblico Focalizzato sul Cittadino

L’IA offre notevoli opportunità per la PA italiana:

Automazione ed Efficienza Operativa : L’IA può automatizzare compiti ripetitivi e snellire i processi amministrativi, portando a risparmi di tempo e risorse. L’INPS, ad esempio, ha implementato la classificazione e lo smistamento automatico della Posta Elettronica Certificata (PEC). Studi indicano un potenziale aumento del 10% nella produttività delle PA dell’UE grazie all’IA generativa.

Servizi Personalizzati e Proattivi : L’IA può analizzare grandi quantità di dati per comprendere le esigenze dei cittadini, consentendo servizi più personalizzati. L’INPS ha sviluppato agenti virtuali (chatbot) per migliorare l’interazione e fornire supporto immediato. L’IA può anche contribuire a una migliore allocazione delle risorse pubbliche tramite analisi predittive.

Miglioramento del Processo Decisionale e dell’Allocazione delle Risorse : L’IA può migliorare il processo decisionale attraverso l’analisi dei dati e modelli predittivi. Strumenti come “Anonimometro” dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza automatizzano l’analisi di database per individuare frodi fiscali, garantendo la privacy.

Accessibilità e Inclusione : Strumenti IA come chatbot e assistenti virtuali migliorano l’accessibilità ai servizi governativi, superando barriere linguistiche e fornendo assistenza a persone con disabilità. L’INPS ha utilizzato l’IA generativa per semplificare documenti governativi complessi, rendendo le informazioni più chiare e accessibili a tutti. L’IA, quindi, non solo ottimizza le operazioni, ma catalizza una PA più equa, reattiva e centrata sul cittadino.

Sfide e Rischi nell’Implementazione dell’IA nella PA Italiana

L’adozione dell’IA comporta sfide significative:

Governance, Qualità e Accesso ai Dati : È cruciale garantire dati di alta qualità, affidabili e pertinenti. La frammentazione dei dati tra amministrazioni e la mancanza di standardizzazione ostacolano l’efficacia dell’IA. È fondamentale affrontare i pregiudizi nei dati per evitare risultati discriminatori.

Considerazioni Etiche e di Responsabilità : L’IA solleva questioni etiche e di responsabilità. La trasparenza dei processi decisionali algoritmici è essenziale per la fiducia dei cittadini. Il principio del “human-in-the-loop” garantisce che gli operatori umani mantengano l’autorità decisionale finale. È necessario stabilire la responsabilità in caso di errori e considerare l’impatto sui diritti fondamentali.

Sicurezza Nazionale e Protezione dei Dati dei Cittadini : La sicurezza nazionale e la protezione dei dati sensibili sono priorità. La previsione di server in Italia per l’IA nel settore pubblico riflette la consapevolezza dei rischi. La conformità al GDPR e all’EU AI Act è essenziale, con solide misure di sicurezza informatica per proteggere i dati.

Alfabetizzazione all’IA e Sviluppo di Competenze : La mancanza di alfabetizzazione e competenze specialistiche nella PA è un ostacolo. È fondamentale che i funzionari pubblici comprendano le tecnologie IA, i loro limiti e le implicazioni etiche. L’AGID organizza sessioni di formazione e la strategia nazionale prevede programmi di dottorato.

Queste sfide sono interconnesse e richiedono soluzioni integrate e olistiche. La fiducia dei cittadini dipende dalla percezione di trasparenza, equità e sicurezza, che a loro volta dipendono dalla corretta gestione di tutte queste dimensioni.

Caso di Studio: L’IA e la Trasformazione Digitale a Palermo e in Sicilia

Palermo e la Sicilia illustrano sia il potenziale che le vulnerabilità dell’IA:

Iniziative di Smart City a Palermo : Palermo sta implementando iniziative di smart city, come “Redefining Urban Evolution with Gen AI in Palermo, Italy” (GTC 2025), che utilizza l’IA generativa video per ottimizzare la gestione urbana e promuovere l’innovazione sostenibile. PalermoHub, parte di OpenDataSicilia, diffonde la cultura del governo aperto.

Trasformazione Digitale e Servizi Pubblici in Sicilia : La Sicilia sta progredendo nella trasformazione digitale. Il progetto 5G for a Smart Sicilian Academic Campus (5G4ASSAC) a Palermo e Trapani utilizza il 5G e l’apprendimento automatico per la telemedicina e l’apprendimento medico. L’Università di Palermo ha istituito l'”HUB per la Trasformazione Digitale e il Trasferimento Tecnologico”.

Sfide di Cyber Resilience a Palermo : Nel giugno 2022, Palermo ha subito un grave attacco ransomware che ha interrotto i servizi digitali, evidenziando la vulnerabilità e la necessità di solide strategie di cyber resilience. L’incidente ha riportato la regione a un’era “pre-digitale”, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza informatica efficaci.

Il Divario Digitale in Sicilia : Nonostante gli sforzi, il divario digitale persiste, con disparità nell’accesso a Internet e nelle competenze digitali, specialmente nelle aree rurali. Il progetto Ultra-Wide Band mira a connettere tutti i 390 comuni dell’isola a una rete Internet ad alta velocità per ridurre questo divario.

Il caso di studio mostra che il successo dell’IA dipende non solo dall’implementazione tecnologica, ma anche dalla gestione proattiva dei rischi emergenti (cybersecurity) e dall’affrontare le disuguaglianze strutturali (divario digitale).

Raccomandazioni per un’Adozione Responsabile ed Efficace dell’IA

Per un’adozione di successo, si raccomanda di:

Sviluppare un Quadro Etico e di Governance Solido : Stabilire linee guida etiche chiare e quadri di governance specifici, con meccanismi di trasparenza, responsabilità e supervisione indipendente.

Investire nella Qualità, Accessibilità e Sicurezza dei Dati : Migliorare la qualità, l’interoperabilità e l’accessibilità dei dati pubblici, implementando solide misure di sicurezza e dando priorità all’archiviazione locale dei dati sensibili.

Promuovere l’Alfabetizzazione all’IA e lo Sviluppo di Competenze : Implementare programmi di formazione per i funzionari pubblici e promuovere la collaborazione tra università, ricerca e settore pubblico.

Adottare un Approccio “Human-in-the-Loop” per Decisioni Critiche : Garantire che i professionisti umani mantengano l’autorità decisionale finale e stabilire protocolli chiari per la revisione e l’intervento umano.

Favorire la Collaborazione e la Condivisione di Conoscenze : Incoraggiare la collaborazione tra gli organi della PA, il settore privato e la ricerca, e sostenere iniziative come l’INPS AI Competence Center.

Monitorare e Valutare l’Impatto dell’IA : Stabilire metriche e KPI chiari per monitorare l’impatto delle implementazioni di IA, conducendo audit regolari e raccogliendo feedback dai cittadini.

Queste raccomandazioni sono interconnesse e formano un ciclo virtuoso, richiedendo un processo dinamico e continuo di adattamento e una governance agile.

Conclusioni

L’IA ha un potenziale significativo per trasformare la pubblica amministrazione italiana, rendendola più efficiente, reattiva e incentrata sul cittadino. Tuttavia, per realizzare appieno questo potenziale, è fondamentale affrontare le sfide critiche legate alla governance dei dati, alle considerazioni etiche, ai rischi per la sicurezza e alla necessità di alfabetizzazione all’IA. Un approccio strategico, responsabile e collaborativo, guidato da un solido quadro etico e da un’attenzione ai diritti dei cittadini, è essenziale. Il monitoraggio continuo e la valutazione dell’impatto dell’IA, insieme a un impegno per la trasparenza e la responsabilità, garantiranno che questa tecnologia sia utilizzata a beneficio di tutti i cittadini italiani.”