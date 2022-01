Il capitale umano

22 Gennaio 2022

– Mi ha chiamato il responsabile del people value!

– De che?

– Sarebbe il Capo del Personale.

– E com’è che adesso si chiama Responsabile del People Value?

– Boh…Posso solo dirti che quando sono entrato in azienda si chiamava Capo del Personale, poi è diventato Responsabile Personale & Organizzazione, poi Responsabile Risorse Umane, poi si e’ passati all’inglese e hanno cominciato a chiamarlo Responsabile Human Resources ( ma quelli che volevano apparire alla page pronunciavano solo le iniziali e dicevano “Responsabile Heich Ar” aspirando bene l’acca….)

– E adesso?

– Adesso si fa chiamare Responsabile People Value.

– Perchè’?

– Mah…Forse perchè si vuole mettere l’accento sulla valorizzazione del capitale umano.

– E cosa voleva da te questo tizio?

– Mandarmi a casa…

– Che hai combinato?

– Niente! Cosa vuoi che abbia combinato? Mi ha detto solo che la pensione l’avrò tra due anni, ma che, se voglio godermi la vita subito, loro…

– Ti coprono d’oro?

– Non esageriamo, mi danno quasi gli stessi soldi che prenderei andando al lavoro nei prossimi due anni.

– Fammi capire, non eri tu quello che in questi anni aveva avuto i migliori risultati di vendita nella tua zona?

– Evidentemente per loro questo è un particolare secondario. Vogliono uno più giovane, evidentemente.

– Chi non lo vorrebbe?

– Guarda che non fai ridere…

– Scherzavo! E da quando dovresti stare a casa?

– Dalla fine del mese prossimo.

– Quindi presto sarò io a dover cercare di valorizzarti?

– Non è un po’ tardi per cominciare?