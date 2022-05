Parlar del cane

2 Maggio 2022

– Perchè la tua amica Clara Bartoloni ce l’ha con me?-

– In che senso?

– Prima, quando la incontravo, mi abbracciava sempre. Adesso fa la sostenuta…

– Caschi sempre dal pero. Dopo la gaffe che hai fatto, dovevi aspettartelo!

– Scusa, quale gaffe?

– Prima fai i casini, poi manco te li ricordi?- Nebbia assoluta, spiegati.

– Ti ricordi quella volta che qualcuno disse che i Bartoloni avevano il cane più stupido del mondo?

– Sì, me lo ricordo, fu Gianna a dirlo..E tutti erano d’accordo e ridevano, la stupidità di quel cane è un caso di scuola!

– E proprio non ti ricordi cosa rispondesti a Gianna?

– Proprio no, dimmelo tu.

– Gli rispondesti così: “Beh, e’ naturale, è un maschio e i maschi ..matrizzano.”

-Davvero ho detto così? E Clara come lo ha saputo?

– Fai mente locale: Gianna e’ la sorella di Clara!

– Che pettegole!