Poesia | Alessandra Carnaroli

1 Maggio 2021

posta la foto con il nuovo

compagno e la figlia

oggi uscita particolare

da mcdonald’s jessica &

davide prima uscita insieme

formato famiglia

lei si vede che è in imbarazzo

guarda il doppio bacon il formaggio

come a quei giubbotti di salvataggio

tra le mani il cellulare ultima generazione

per chiamare sos guardia costiera

affoghiamo nella maionese

ma torniamo a parlare di cosce di pollo

di acqua termale

voi come le fate?

*

Alessandra Carnaroli (1979) è maestra di scuola dell’infanzia. Ha pubblicato una silloge in 1° non singolo (sette poeti italiani) con una nota di Aldo Nove (Oèdipus, 2006), Taglio intimo (Fara editore, 2001), Femminimondo, con una nota di Tommaso Ottonieri (Polimata, 2011), Elsamatta, collana «Syn. Scritture di ricerca» diretta da Marco Giovenale (ikonaLíber, 2015), Primine, con una nota di Andrea Cortellessa (edizioni del verri, 2017), Ex-voto, collana croma K diretta da I. Schiavone (Oèdipus, 2017), Sespersa, con una nota di Helena Janeczek (Vydia editore, 2018), In caso di smarrimento / riportare a, con prefazione di Silvia De March, (Il Canneto editore, 2019). Poesie con Katana (Miraggi Edizioni 2019) è la sua pubblicazione più recente. È stata finalista del Premio Delfini nel 2005 con la raccolta Scartata e nel 2013 con Annamatta e del premio Miosotis 2011 (d’If edizioni) con Prec’arie. Prose e racconti sono inclusi in diverse antologie, riviste e pubblicazioni online. Una sezione monografica sul suo lavoro è stata pubblicata sul n. 65 de il verri (ottobre 2017).